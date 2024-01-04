自從爸爸跟朋友聚餐後就一直推薦我敘緣小館

陸續吃過幾次連很少發表意見的妹妹都給予肯定

默默變成現在家裡週末聚餐的常客之一

地點離政大很近也常看到老師帶著學生或校友聚餐等

店內沒有太多華麗布置

巧妙透過牆面貼上大片鏡面反射讓視覺看起來空間更寬敞

以聚餐為主要客群的座位也是以數張大圓桌為主

假日造訪如果不事先預約很常遇到客滿

如果是多人聚餐的話建議逢週末假日預約比較保險

菜單有著從冷盤到熱炒各種台菜料理

分量提供小跟中兩種尺寸

小家庭如我們三四人聚餐有小份的選項可以一次吃更多不同的餐點

最新的菜單如有價格或菜色變動可以參考FB

乾煸四季豆 小 TWD240

爆炒香氣迷人的乾煸四季豆非常下飯

四季豆炒至半乾半脆

香蒜末與絞肉雖然略油但仍然讓人一口接一口停不下

客家小炒 小 TWD260

敘緣小館的炒菜基本都偏重口味

客家小炒有著豐富的豆乾、魷魚條與韭菜

醬油鹹中帶甜口感脆度與柔軟兼具

菜脯烘蛋 小 TWD200

雖然是小份依然滿滿一整盤

兩面煎至上色的烘蛋邊緣有點接近炸蛋的感覺

比較深色的地方吃起來偏乾油

不過正中央金黃色的位置真的柔軟充滿蛋香

蛋液之中有著滿滿蔥花與菜脯

增添香氣的層次與口感變化

宮保雞丁 小 TWD260

油亮光澤的宮保雞丁雞肉軟嫩

外表幾乎像裹了醬汁的韓式炸雞一樣帶點脆度

算是這幾次吃過的菜裡面口味最重的一款之一

夫婦肺片 小 TWD300

清涼消暑的涼拌菜夫妻肺騙我個人覺得是敘緣裡我吃過的菜中最辣的

麻辣辛香會讓體溫上升些微冒汗

豐富的牛肉片與牛肚、牛雜等內臟口感清脆

慢慢的蔥花與芝麻讓整道菜更輕盈不會太厚重

肉絲炒飯 TWD110

簡單基礎的肉絲炒飯飯粒粒粒分明

炒蛋絲酥香肉絲偏瘦肉居多

只是油香光亮的炒飯吃完嘴唇會頗油

五更腸旺 TWD260

對我來說基本不辣的五更腸旺用料豐富

大塊的鴨血與大腸頭柔軟Q彈

湯汁還可以淋上白飯酸鹹香

海鮮豆腐煲 小 TWD260

湯汁顏色偏深褐色帶著沙茶味道

有著一口大小超柔嫩的豆腐塊與海鮮燉煮

鮮味濃郁上桌十分滾燙需要小心咀嚼

鐵板牛柳 小 TWD260

難得看到用砂鍋裝的鐵板牛柳

有著濃郁的黑胡椒香味

帶點微辣有著稠度高勾芡感的醬汁包覆

牛肉很有咬勁比較需要咀嚼

地瓜葉 小 TWD140

道地台味炒青菜以油蔥爆香

對我來說稍微偏鹹偏油

不過地瓜葉很新鮮清脆

銀絲卷 TWD70

顏色稍微炸得比較深一點的金黃酥脆

搭配甜蜜的煉乳沾取是我每次吃合菜都最期待的其中一道菜色

銀絲卷雖然炸過外皮有點油但內部依然很柔軟不乾

目前在木柵地區敘緣小館算是我口袋名單前幾的合菜

價格不貴份量剛好口味也不錯

是日常家庭聚餐的好去處

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/06/03

花費: NTD1000(四季豆+烘蛋+小炒+肺片各1)

敘緣小館

FB粉絲團

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:00-20:30

公休日: 週二

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: 否

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 116 台北市文山區新光路一段53號

電話: 02-2938-4448



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