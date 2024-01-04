嘉義一茶工房是嘉義在地茶農自產自銷的手搖飲品牌，只為想傳遞喝一杯茶的幸福，希望把台灣好茶分享給更多人知道。

來嘉義，不忘來一茶工房買些茶葉伴手禮回高雄送親朋好友，因為要送禮，就要送最好的茶葉。

一茶工房特調奶茶 - 超級奶茶1號(微糖)，獨家黃金比例多層次茶香。

先點幾杯飲品後，再來去看送禮的茶葉禮盒。

蘭亭序炭培烏龍

一茶工房以古法炭培打造獨門心血之作，精選比賽等級烏龍低溫手工烘培，2020年榮獲ITQI食品界米其林2星賞｢絕佳風味獎章｣，嚴密調整從起火、覆灰、調溫到整個培茶過程。

除了茶葉禮盒以外，還有泡茶器具一併採購回家。

日出烏龍

口感細緻茶湯甘甜清香，獨有的清香與山頭茶氣、回甘度極佳

岩奇香柴燒烏龍

30年來我們的柴燒烏龍茶，是由老師傅用手工炭焙，經過一百零八個小時低溫烘焙而成，茶湯醇厚甘潤有特殊的天然花果香，是飲者追求的極致口感。

嘉義市十大伴手禮 ，一茶工房「桃喜紅茶」

桃喜是『討喜』的諧音，有桃紅喜氣雙重含意。古嘉義以桃城為墎，時光變遷，唯一不變的是嘉義人濃濃的鄉土人情。

桃喜的茶色，是嘉義令人聯想到的溫暖顏色。

包裝後面有如何泡茶步驟及熱水溫度可參考。

包裝旁邊有有線上查詢的QR CODE直接掃。

也有罐裝包裝禮盒的桃喜紅茶。

也有比較小的罐裝茶葉禮盒。

嘉藝拾畫好茶-原葉掛耳茶包 10款1盒

｢嘉藝拾畫好茶｣包裝簡單清新，美學與茗茶的相互映襯下，將一盒祝福著墨的窩心而可愛。盒內精選十款特色茶品，採用掛耳濾袋包裝，原片茶葉完整飽滿不揉碎。

分別為 阿里山烏龍 / 阿里山金萱 / 未央紅烏龍 / 台灣鐵觀音 / 凍頂烏龍茶 / 東方美人茶 / 阿里山紅茶 / 18紅玉紅茶 / 京香茉莉烏龍 / 八月桂花烏龍

也有藝伎咖啡豆及濾掛咖啡隨身包。

就連透明玻璃瓶子也是做的超美。

也有一茶工房另一個品牌 - 盛時鳳茶的白雪涼麵。

如遇到櫃台沒人時，可按服務鈴呼喚店員幫你點飲品。

這是我點的飲品，從左向右為金萱百香果吸凍、八月桂花烏龍、桃喜紅茶。

桃喜紅茶是精選阿里山烏龍製成的紅茶，顏色是溫暖顏色，喝起來潤喉，香氣讓你的唇舌間存留回甘香醇。

金萱百香果吸凍

百香果果肉和自製的果凍搭配回甘的金萱烏龍，讓金萱百香果吸凍吸一口接一口無法停下的好喝喝。

八月桂花烏龍

清新烏龍拌合微微的桂花香香氣，整體茶味飄散著微韻香氣。

白雪涼麵

冰涼的扁平麵條和少許切絲小黃瓜。

醬料是麻醬醬料。

攪拌後的白雪涼麵超解暑



帶上司康甜點－紅玉鮮奶司康在回程車上吃。

一茶工房THE ONE TEA

電話： 05 236 9768

地址： 600嘉義市西區垂楊路563號

FB : 一茶工房THE ONE TEA

購買網址 : https://theonetea.cashier.ecpay.com.tw/