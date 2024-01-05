在台北想吃海鮮時，第一個會來的就是龜吼漁港，龜吼市集各類海鮮與代客料理隨處可見！
早期會買海鮮代客料理，現在直接到土地代客料理報到，價目表很清楚；比起買海鮮又加上料理費，我覺得直接來這點划算又方便。
附近有付費停車場，周邊景點可以順遊野柳地質公園，來一睹女王頭的風采。
內容目錄
土地代客料理 資訊介紹
- 地址：新北市萬里區漁澳路16-5號土地公廟上方
- 電話：0981-775-277
- 營業時間：09：30-18：00/六日營業至晚上八點
- 公休日：每週一
停車資訊與如何去？
【自行開車】Google導航輸入土地代客料理 即可到達
【停車場】有付費的歐特儀龜吼停車場，開車來很方便 map
【大眾運輸】
從安檢所這邊進來，一路上都能看見大大小小漁船，一路拍拍也很好看。
安檢所旁就有螃蟹主題公園，看海好地方。
目前的漁夫市集是中繼市場，裡面有各式海鮮與代客料理都在裡面，沿街也有不少海鮮餐廳，印象中餐廳假日不提供代客料理服務。
土地代客料理 環境介紹
這間是近年來龜吼漁港會吃的土地公旁代客料理，已經連續吃好多年了！位置就在龜吼市集旁很好找。
真的是在土地公面前用餐，一旁還有顆大榕樹！
好熱鬧的感覺，喜歡這樣的氣氛，比起餐廳我更喜歡這裡。
工作人員手沒停下來過，忙進忙出的！每年9-12月想吃螃蟹的饕客越來越多！
土地代客料理 價目表
價格不算太貴，比起去市集裡買海鮮，再加上料理費$120-$180元，其實也沒比較划算！除非你一次買很多很多。
如果人數不多，用點的比較方便！
土地代客料理 菜色介紹
炒麵
一份$70元的炒麵，這樣一大盤是兩份！我們五個大人吃剛剛好。
蒜泥鮮蚵
來漁港吃鮮蚵大又肥美，最原始的調味就很好吃！
魚蛋沙拉
就愛這沙沙的口感，喜歡魚蛋的朋友，馬路旁有海鮮販賣店，買的到真空包魚蛋，買回去加菜。
川燙小卷
飽滿的小卷，來漁港吃新鮮不踩雷！沾上五味醬或芥末醬油都好搭。
海菜炒蛋
孩子們很愛的一道菜色，每次來都是必點。
炒海瓜子
川燙活蝦
川燙後根本不需要沾醬，整個就很甜！
必吃三點蟹
來萬里就是要吃三點蟹，每年都一定要來吃上一回！
每年9-12月都可以來吃螃蟹，一到假日人潮總是很多，近幾年有分散一些人潮到阿嬌去了。
以兩來秤重，當天會寫一兩多少？秤重賣所以螃蟹有大有小！這隻就是今天的巨無霸。
土地代客料理 心得評價
已經來吃了好多年，如果品質不好早就不來了！最厲害的是上菜速度很快，口味上這麼多年有沒走味！
用料實在、食材新鮮就是經營的不二法門！除此之外我喜歡這裡的用餐環境，有土地公作陪好開心啊！
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