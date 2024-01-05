在台北想吃海鮮時，第一個會來的就是龜吼漁港，龜吼市集各類海鮮與代客料理隨處可見！

早期會買海鮮代客料理，現在直接到土地代客料理報到，價目表很清楚；比起買海鮮又加上料理費，我覺得直接來這點划算又方便。

附近有付費停車場，周邊景點可以順遊野柳地質公園，來一睹女王頭的風采。

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土地代客料理 資訊介紹

地址：新北市萬里區漁澳路16-5號土地公廟上方

電話：0981-775-277

營業時間：09：30-18：00/六日營業至晚上八點

公休日：每週一

停車資訊與如何去？

【自行開車】 Google導航輸入土地代客料理 即可到達

【停車場】 有付費的歐特儀龜吼停車場，開車來很方便 map

【大眾運輸】

從安檢所這邊進來，一路上都能看見大大小小漁船，一路拍拍也很好看。

安檢所旁就有螃蟹主題公園，看海好地方。

目前的漁夫市集是中繼市場，裡面有各式海鮮與代客料理都在裡面，沿街也有不少海鮮餐廳，印象中餐廳假日不提供代客料理服務。

土地代客料理 環境介紹

這間是近年來龜吼漁港會吃的土地公旁代客料理，已經連續吃好多年了！位置就在龜吼市集旁很好找。

真的是在土地公面前用餐，一旁還有顆大榕樹！

好熱鬧的感覺，喜歡這樣的氣氛，比起餐廳我更喜歡這裡。

工作人員手沒停下來過，忙進忙出的！每年9-12月想吃螃蟹的饕客越來越多！

土地代客料理 價目表

價格不算太貴，比起去市集裡買海鮮，再加上料理費$120-$180元，其實也沒比較划算！除非你一次買很多很多。

如果人數不多，用點的比較方便！

土地代客料理 菜色介紹

炒麵

一份$70元的炒麵，這樣一大盤是兩份！我們五個大人吃剛剛好。

蒜泥鮮蚵

來漁港吃鮮蚵大又肥美，最原始的調味就很好吃！

魚蛋沙拉

就愛這沙沙的口感，喜歡魚蛋的朋友，馬路旁有海鮮販賣店，買的到真空包魚蛋，買回去加菜。

川燙小卷

飽滿的小卷，來漁港吃新鮮不踩雷！沾上五味醬或芥末醬油都好搭。

海菜炒蛋

孩子們很愛的一道菜色，每次來都是必點。

炒海瓜子

川燙活蝦

川燙後根本不需要沾醬，整個就很甜！

必吃三點蟹

來萬里就是要吃三點蟹，每年都一定要來吃上一回！

每年9-12月都可以來吃螃蟹，一到假日人潮總是很多，近幾年有分散一些人潮到阿嬌去了。

以兩來秤重，當天會寫一兩多少？秤重賣所以螃蟹有大有小！這隻就是今天的巨無霸。

土地代客料理 心得評價

已經來吃了好多年，如果品質不好早就不來了！最厲害的是上菜速度很快，口味上這麼多年有沒走味！

用料實在、食材新鮮就是經營的不二法門！除此之外我喜歡這裡的用餐環境，有土地公作陪好開心啊！

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