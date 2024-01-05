清水美食這家嘉新麵包點心行真的是蠻奇妙的一家店，之前問朋友清水除了米糕還可以買什麼，他說：你可以去嘉新麵包店買炸雞啊，很好吃喔！麵包店買炸雞？！聽得我一頭霧水，後來實際到嘉新麵包點心行，還真的是！超多人特地來麵包店買炸雞啦！

嘉新麵包點心行｜交通方式＆停車資訊

嘉新麵包點心行就在台中清水區中清路八段的轉角這裡，招牌非常的顯眼，因為在轉角處不太好停車，可以在附近找白線停車再走過來，不過還是有很多人直接停在門口買就是了…

嘉新麵包點心行｜購物空間

嘉新麵包生意很好，很多在地人經過都會停下來買，麵包櫃直接擺在騎樓，然後麵包都超便宜的，就是那種很台式的麵包，有的品項甚至六個100元，然後連羅宋麵包也只要20元，超級便宜啦

這裡也有賣滷味、豆漿之類的，很多人也會順便帶

嘉新麵包點心行｜炸雞價目表

接下來要介紹嘉新麵包點心行的重點區域：炸雞，這斜槓太厲害了！炸雞的人氣直接超過麵包店這樣，超多人特地來買炸雞，價位也不貴，品項也多

賣的就是那種台式炸雞，生意真的很好，炸雞一出爐一下子就買光，後面的阿姨一直現炸一直補，除了炸雞也有一些花枝丸、薯條之類的品項

嘉新麵包點心行｜炸雞推薦

炸雞排，蠻大一片65元，但有點薄就是了，不過他的麵衣是我喜歡的那種台式粗粒的，吃起來格外酥脆，而且也不油膩，肉質還算多汁，我覺得可以

鹹酥雞，跟雞排一樣的麵衣，基本上吃起來就是雞排的切塊版，肉類量也不多，建議跟雞排擇一買就好

炸雞腿，我很推這個！外皮很酥香，裡面沒有什麼太多醃肉的味道，但是吃起來多汁又有豐富的肉感，撒點胡椒鹽微微的鹹度，真的好吃！

也難怪海線朋友說嘉新麵包是一間被麵包耽誤的炸雞店，確實很有實力，薄薄炸粉酥脆襯托雞肉軟嫩又多汁，建議大家先吃，不然炸雞沒了熱度，脆度也會少幾分就是了，熱熱的吃真的無敵呢！

嘉新麵包點心行

地址：台中市清水區中清路八段863號

電話：04 2623 0879

營業時間：14:00-21:00

店家/景點資訊

店家名稱：嘉新麵包點心行

所在地址：臺灣台中市清水區中清路八段863號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:00-21:00

店家電話：04 2623 0879

評價：★★★★★

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