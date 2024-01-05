小鮨食事 ， 台中日本料理推薦 。位在台中教育大學附近的隱藏版日本料理， 小鮨食事 主打生魚片、丼飯、握壽司等日式料理。餐點充滿創意有變化，不定期推出新菜，而且 小鮨食事 他們家生魚片真的是厚切，大塊又新鮮，丼飯系列更是有多種組合，不僅浮誇好拍又好吃。 小鮨食事 還有提供客製化生魚片蛋糕，慶祝節日都很適合。

小鮨食事日式料理

地址:台中市西區金山路9-1號

電話:04-2222-1288

時間:11:00~14:00；17:00~21:00

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台中日本料理推薦

小鮨食事在哪裡

來到台中教育大學附近，鄰近熱鬧的中華路夜市，走進靜謐的街巷，隱藏著一間高人氣的日本料理。

小鮨食事 正好位在金山路與四維街的交叉口，店面外觀低調，裡頭卻不時坐滿了客人。旁邊就是柳川停車場，停機車、汽車都方便，這間回訪了N次已經成為我的口袋名單之一，每有人問到台中好吃的日本料理， 小鮨食事 絕對是我會推薦的一間店。

小鮨食事環境介紹

店門擺設很有日式風格的感覺，店門口就有菜單，在等候時間也可以先看看等下要吃什麼。

熱門的吧檯坐位區，適合跟朋友吃飯聊天，還可以欣賞師傅在吧檯前製作料理的過程。

小鮨食事 座位不算多，但至少還是能容納十幾人沒問題，這裡過路客來用餐的人也是不少，如果想來吃飯遇到沒位子需要現場候位一下喔~

會喜歡來這家吃是因為他們都選用新鮮的食材，生魚片色澤都很漂亮，餐點充滿創意有變化，重點是價格上也很物超所值。

餐點現點現做，不過師傅們的手腳也很迅速，不用等太久菜就上桌了，剛做好熱騰騰的料理，現場吃最好吃。

小鮨食事菜單價位

2024 小鮨食事 最新版菜單，今年也新增了不少新菜色，相較之前多了不少選擇。這裡用餐低消為一份主餐，可單點也可升級套餐，主打生魚片、握壽司、熟食區、生食丼，可以單點一些小吃做搭配，像是手捲、玉子串串、沙拉都不錯吃。

光看菜單不知道要吃什麼，後面有照片讓你看，每款主餐都好豐盛好浮誇，感覺就很厲害啊~

小鮨食事 提供客製化生魚片壽司蛋糕服務，要 提前3天預訂 才有喔~可以選擇菜單上搭配好的食材，或者有想吃什麼可以跟店家討論。之前幫朋友慶生也是選他們家的蛋糕，有興趣可以參考下面文章。

食記介紹>> 小鮨食事│台中隱藏版高CP值日本料理，生魚片壽司蛋糕 當月壽星打9折！

餐點上桌當然相機先吃，滿滿生魚片、丼飯跟握壽司整個有夠澎派，除了基本新鮮食材，老闆還在上面添增蟹膏、松露美乃滋、魚子醬等下去搭配，不僅視覺上滿足，風味也更有層次。

炙燒大蝦牛排丼 $480

不敢吃生食的朋友，這裡也有賣熟食丼飯，新菜單炙燒大蝦牛排，讓你享受頂級海陸大餐。

炙燒安格斯牛肉搭配天使紅蝦，一人獨享超過癮，底下還有薑片、壽司飯搭配一些小菜，顏色看起來很豐富。

大蝦口感脆彈，多了一層起司在上面，炙燒過後多了一股香濃的風味跟口感。安格斯牛肉吃起來肉質相當軟嫩，每片還夾了檸檬薄片，搭配一起吃可以解膩喔。

旬樂海鮮丼 $420

愛吃生魚片肯定首選海鮮丼，鮑魚大蝦各種海味讓你一次滿足，看到這一碗海鮮都快滿出來，真的是太浮誇了~

老闆獨家秘方磯煮鮑魚，有著淡淡的醬香味，口感鮮嫩彈牙。

旬樂海鮮丼隨便算一算至少超過10種食材在裡面，一口壽司飯再配一口生魚片好滿足啊。

盛合綜合生魚片 $350

盛合綜合生魚片都會依當季新鮮魚貨下去做搭配，這天吃到的有海鱺、旗魚、鮭魚跟章魚，而且他們家主打的就是生魚片都厚切，大塊吃這樣才過癮。

尤其冬季的時候生魚片開始比較有油脂，吃起來的那口感跟香氣真的有差，搭配一點芥末跟醬油就真的超級好吃，這次吃到的章魚腳我個人也很喜歡，脆彈脆彈的很爽口。

極選綜合握壽司 $430

極選綜合握壽司總共8貫，每一貫都是經典，裡面有鮭魚、海鱺、鮑魚、鮭魚卵、星鰻、玉子、干貝等。不想吃太多飯但又想吃多種海鮮，握壽司我覺得是不錯的選擇。

星鰻握壽司超霸氣直接給一整條，嘴巴不夠大還得分兩口，星鰻本身肉質細嫩，炙烤過有散發出微微焦香味，推薦沾點芥末醬油，可以帶出星鰻的鮮美。

炙燒干貝大顆飽滿，上面還有魚子醬點綴，也為這個干貝握壽司增添幾分風味。

明太子醬跟玉子燒握壽司這組合還真不錯吃，炙烤過後的明太子醬色澤還真是誘人，有股鹹甜交融在一起的滋味。

綜合握壽司每一口都是充滿驚喜，彷彿就像聽了一場交響樂，各種海味都像跳動的音符，美妙的滋味在我舌尖徘徊。

我最喜歡的還是鮭魚卵軍艦，一顆顆鮭魚卵在嘴裡逼逼啵啵的跳動，一口都是滿滿的鮮甜。

七味鮭魚握壽司 $370

鮭魚控還有愛吃鮭魚的朋友，這道推薦一定要點一盤阿！各種鮭魚生魚片到炙燒鮭魚，搭配了7種不同風味，光是在視覺上就非常吸引人。

原本就覺得鮭魚生魚片已經很好吃，想不到還能做出這麼多口味的變化，不禁佩服老闆的巧思。

魚卵的點綴也幫鮭魚握壽司加分不少，炙燒起司跟明太子的結合，也讓鮭魚蹦出不一樣的新滋味。醋飯、魚肉跟美乃滋層層堆疊的風味，加上炙烤過鮭魚散發出油脂的香氣，這一口下去實在太幸福了~

鮭魚卵杯杯 $200

相當奢華的鮭魚卵杯杯，整杯滿滿新鮮的鮭魚卵，還撒上金箔感覺整個都高檔了起來。吃法我就覺得看個人喜好，可以直接單吃，也可搭配握壽司、丼飯都不錯。

吃完丼飯上面的料，底下醋飯還有剩，直接鮭魚卵加下去就對了~果然真的很下飯。

起司玉子串串 $95

玉子串串很適合當作小點，吃起來甜甜的還有滿滿的蛋香，大人跟小朋友都喜歡，加上了一層起司下去炙燒，整個又變得更邪惡了。

明太玉子串串 $95

他們家的玉子燒也是相當厚，吃起來卻像蜂蜜蛋糕那樣的軟綿，不管是炙燒起司或明太子我都覺得頗好吃。 小鮨食事 每次回訪菜色都讓人驚豔，能夠一直維持食材新鮮還有出菜品質，這是我覺得他們厲害的地方。一樣的價位有很多選擇，這邊可以吃到許多充滿創意又澎派的日本料理，我的口袋名單這邊分享給大家。

店家資訊

小鮨食事日式料理

地址:台中市西區金山路9-1號

電話:04-2222-1288

時間:11:00~14:00；17:00~21:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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