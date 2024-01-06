台中南洋料理、台中火車站美食推薦！喜歡吃新馬料理的朋友，這間沙嗲寶貝一定要筆記起來，不僅口味道地，用料也非常實在，激推海南雞飯、肉骨茶，還有香濃的炸榴槤球

沙嗲寶貝台中火車站店

台中南洋料理沙嗲寶貝台中火車站店位在台中火車站鐵鹿大街A9櫃，是最近新開幕的道地台中南洋料理，雖然地點在台中火車站的美食街裡頭，裝潢上也非常用心，帶有濃厚的異國風情

只要一到用餐尖峰時刻，沙嗲寶貝總是人潮滿滿，假日更是一位難求，生意超級好，喜歡吃台中南洋料理的朋友，建議可以平日來

沙嗲寶貝台中火車站店菜單

入桌後服務人員會先送上招待的酥脆蝦餅，讓客人等待餐點的同時可以先享用墊墊胃

新加坡海南雞飯 288元

台中南洋料理沙嗲寶貝的海南雞飯是採用溫體雞腿肉，加入生薑、蒜、紅辣椒、荳蔻、月桂葉、歐芹等多種香料的黃金比例融合，讓雞腿肉更加軟嫩，一旁附上清香油蔥及沙嗲寶貝特調酸辣醬

海南雞飯去骨雞腿肉的份量還不少，外皮油亮亮的，帶點微Q口感，裡頭的肉質相當軟嫩，糖糖覺得單吃就非常夠味，配上油蔥更讚，喜歡吃辣的朋友搭配特製酸辣醬也好好吃

酸辣海鮮叻沙拉麵 298元

跟糖糖一樣喜歡吃叻沙的朋友，來到沙嗲寶貝一定要點他們家的叻沙麵食，有椰香叻沙跟酸辣叻沙兩種，麵體可選擇烏龍麵或拉麵，糖糖選的是酸辣海鮮叻沙拉麵，湯頭以椰奶及咖哩，搭配薑黃、羅勒、鼠尾草、龍蒿葉、蒔蘿及月桂葉調製而成，湯頭非常濃厚，帶有濃郁的椰奶及咖哩香氣，喝起來酸酸辣辣的，層次相當豐富

海鮮的部分有肥美彈牙的鮮蝦及Q嫩鮮甜的透抽，麵體糖糖選了拉麵，口感相當Q彈，吸附著湯汁精華，每一口都令人吮指回味

馬六甲咖哩魚塊 280元

沙嗲寶貝的咖哩是以咖哩粉、辣椒粉、南薑、薑黃、班蘭葉、蒜頭、椰漿等製作而成，咖哩香氣相當濃厚，尾韻帶有椰奶香氣，裡頭的魚塊不僅大塊，份量又多，口感外酥內嫩，不管是配白飯、法國麵包或是印度烤餅都好吃

招牌肉骨茶飯 288元

招牌肉骨茶也是沙嗲寶貝的人氣招牌，沙嗲寶貝的肉骨茶是屬於潮州式做法，以北馬高級白胡椒粉為基底，搭配蒜頭、東南亞特有香料及豬骨熬製而成，湯頭喝起來相當濃厚，帶有白胡椒的辛辣及香濃滋味

裡頭的排骨皆是精選上等溫體豬排骨，份量也很實在，不僅燉煮的相當入味，肉質也非常軟嫩好咬，絕對是老少咸宜首選

宏茂橋咖哩福氣袋 118元

這道宏茂橋咖哩福氣袋也太可愛了，口感香酥脆口，裡頭是特製咖哩，鹹香迷人，整體吃起來比較偏重口味，可以搭配一旁特製酸辣醬享用

濱海灣沙嗲肉串 298元

香噴噴的沙嗲肉串，一上桌就被那撲鼻而來的香氣給迷住了，一份共有五串，採用台灣豬五花，先用沙嗲醬醃過，再下去烤，最後撒上孜然及花生粉增添香氣，肉質相當軟嫩，富有油脂，每一口都伴隨著濃濃的孜然香氣

甘榜榴槤球 168元

喜歡吃榴槤的朋友們，那你一定不能錯過沙嗲寶貝這道甘榜榴槤球，採用新鮮榴槤下去製作而成，外皮炸至金黃色澤，口感相當脆口，裡頭有點像麻糬QQ的，還可以吃到香甜榴槤果肉，讓人越吃越香

怡保白咖啡 冰 90元 熱 80元

怡保白咖啡是馬來西亞特產之一，店家也是使用馬來西亞進口的怡保白咖啡，媲美經典拿鐵、卡布基諾，香氣濃厚，喝起來不甜膩也不會有酸澀感

印度拉茶 冰 90元 熱 80元

沙嗲寶貝的印度拉茶也是使用馬來西亞進口，茶香濃厚，伴隨著迷人奶香，雖然甜度固定，不過整體喝起來不會讓人覺得太甜膩，上頭撒上些許肉桂粉增添香氣，風味更加迷人

台中南洋料理推薦，想吃道地南洋料理不必飛出國，在台中火車站裡的沙嗲寶貝就能吃到，不僅口味道地，餐點也非常多樣化，只要一到假日總是一位難求，生意超級好，建議大家可以多多利用平日來用餐，激推海南雞飯、叻沙麵及肉骨茶都是必點，營業時間從早上至晚上，中間沒有休息，想吃隨時都可以來～