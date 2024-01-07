【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

鄒氏餡餅蔥油餅位在第二市場內老賴紅茶隔壁，當天其實本來是要排老賴紅茶的，結果接近的時候才發現我排錯了...，好吧！將錯就錯既來之則安之，在我後面的香港人都來排了，這家應該也很厲害！來這的饕客幾乎都是人手一杯老賴紅茶配上這間鄒氏餡餅，真的絕妙組合阿！

▲這間店只賣三樣東西：牛肉餡餅、豬肉餡餅和蔥油餅，餡餅的價格有調漲過。

▲攤子生意非常好，老闆娘的手從來沒有停過。

▲豬肉餡餅35元：餡餅整體的份量頗大，外皮厚實煎得酥酥的，內餡滿滿的都是瘦肉，肉汁充分的鎖在裡面不會太乾，整體調味也蠻不錯的，胡椒有微微的辣度，吃完後後悔排隊排這麼久只買一個...，這就是人生啊！

雞蛋糕短評：假日生意非常好常要排隊，餡餅外皮煎得非常酥，咬下一口油香味馬上在嘴裡蔓延，雖然湯汁不多但內餡很飽滿，豬肉醃製得也很夠味！

用餐環境

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



鄒氏餡餅蔥油餅美食資訊：

地址：台中市中區三民路二段(第二市場內)

電話：0928988998

官網：

營業時間：12:00–18:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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