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【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅 - 位在台中第二市場的排隊人氣美食

2024-01-07 22:35:51 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：110
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：617篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鄒氏餡餅蔥油餅
phone0928- 988-998
place台中市中區
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

 

鄒氏餡餅蔥油餅位在第二市場內老賴紅茶隔壁，當天其實本來是要排老賴紅茶的，結果接近的時候才發現我排錯了...，好吧！將錯就錯既來之則安之，在我後面的香港人都來排了，這家應該也很厲害！來這的饕客幾乎都是人手一杯老賴紅茶配上這間鄒氏餡餅，真的絕妙組合阿！

 

 

【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

▲這間店只賣三樣東西：牛肉餡餅、豬肉餡餅和蔥油餅，餡餅的價格有調漲過。

 

【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

▲攤子生意非常好，老闆娘的手從來沒有停過。

 

【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

 

【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

豬肉餡餅35元：餡餅整體的份量頗大，外皮厚實煎得酥酥的，內餡滿滿的都是瘦肉，肉汁充分的鎖在裡面不會太乾，整體調味也蠻不錯的，胡椒有微微的辣度，吃完後後悔排隊排這麼久只買一個...，這就是人生啊

 

雞蛋糕短評：假日生意非常好常要排隊，餡餅外皮煎得非常酥，咬下一口油香味馬上在嘴裡蔓延，雖然湯汁不多但內餡很飽滿，豬肉醃製得也很夠味！

用餐環境
餐點★★★★   
服務★★★☆
CP值★★★☆


鄒氏餡餅蔥油餅美食資訊：

地址：台中市中區三民路二段(第二市場內)
電話：0928988998
官網：
營業時間：12:00–18:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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