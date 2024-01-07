【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅

鄒氏餡餅蔥油餅位在第二市場內老賴紅茶隔壁，當天其實本來是要排老賴紅茶的，結果接近的時候才發現我排錯了...，好吧！將錯就錯既來之則安之，在我後面的香港人都來排了，這家應該也很厲害！來這的饕客幾乎都是人手一杯老賴紅茶配上這間鄒氏餡餅，真的絕妙組合阿！
▲這間店只賣三樣東西：牛肉餡餅、豬肉餡餅和蔥油餅，餡餅的價格有調漲過。
▲攤子生意非常好，老闆娘的手從來沒有停過。
▲豬肉餡餅35元：餡餅整體的份量頗大，外皮厚實煎得酥酥的，內餡滿滿的都是瘦肉，肉汁充分的鎖在裡面不會太乾，整體調味也蠻不錯的，胡椒有微微的辣度，吃完後後悔排隊排這麼久只買一個...，這就是人生啊！
雞蛋糕短評：假日生意非常好常要排隊，餡餅外皮煎得非常酥，咬下一口油香味馬上在嘴裡蔓延，雖然湯汁不多但內餡很飽滿，豬肉醃製得也很夠味！
用餐環境
餐點★★★★
服務★★★☆
CP值★★★☆
鄒氏餡餅蔥油餅美食資訊：
地址：台中市中區三民路二段(第二市場內)
電話：0928988998
官網：
營業時間：12:00–18:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀： 台中美食住宿系列文章
- 【台中食記】山河魯肉飯 - 藏身在第二市場的排隊超人氣美食
- 【台中食記】REC COFFEE (旗艦店) - 來自日本福岡的冠軍咖啡，26樓超棒視野
- 【台中食記】陳明統爌肉飯 - 連續兩年必比登推薦，在地50年老店
- 【台中食記】南興肉圓(老店) - 台中老字號肉圓，東泉辣椒醬配著吃超過癮
- 【台中住宿】沐品居太空旅棧 Mu Pin Ju Hoste - 百元價格享受太空艙體驗，過馬路就到台中車站
- 【台中住宿】想窩11餐旅館 - 一直想窩著耍廢的特色親子旅館，超好拍透明泡泡屋
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓