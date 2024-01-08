用美食來結束一年是幸福的

去年在台北的最後一餐就是來到了「盧記上海菜館」；

一間讓人眼睛為之一亮，

且價格也太佛心的小店哦！

盧記上海菜館

粉絲頁：盧記上海菜館

地址：10491台北市中山區民生東路二段115巷5號

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:30

電話：（02）25814645

＊小店內夫妻兩人，人多時，需要點耐心等待＊

嗯，真的是一間有點歷史的小店，

入店時自己一點都沒想拿出手機拍照，

環境，真的很一般，也被人嫌棄（笑）

不過，這裡的菜可是會讓人眼睛為之一亮，一試成主顧的；

老闆娘是今日訂位朋友認識的，親切熱心的招呼，

有種去朋友家吃飯的感覺

之前菊姐已經先點了一些菜，

我們也跟著又點了一些；

哇！我看那菜單上的價格，

心想，這....也太經濟實惠了吧？！

這應該是台北十多年前的價格了吧？！

那日還來不及跟老闆娘多聊幾句，大夥都陸續入桌，

就準備上菜嚕

哇！每道菜都看起來超....可口的呀！

這裡是「上海菜」，覺得是有些家常風味的上海菜，

也比在大陸吃到的上海菜較不甜，

重點是每道菜可都是不踩雷的美味，

差別是誰更好吃一點（笑）

由於是以聚餐為主，所以也還真沒啥認真拍

餐廳感覺真的非常有歷史

據說現在就廚師一人，所以人多時，應該得需要花點時間等待；

又或是可以先打電話來訂位時可以先訂菜

菊姐訂了剁椒魚頭、盧記臭豆腐、上海醉雞、上海燜肉、葱㸆鯽魚....等

其他，我們又點了一些菜，有：獅子頭、雪菜百頁....等

吃飽喝足，真是太滿足嚕

台北有不少老餐廳總有吃一次少一回的感覺（笑）

我想，盧記上海菜館也讓我有這種感覺，

嗯，知道得太晚，但太喜歡這裡的菜，

下次還要再來吃嚕

以前來到這附近，我們唯一的選擇就是「金稻子」

這也是少數會讓我們特別從桃園上來吃的店（笑）

下次，名單中會多了一間

盧記臭豆腐很入味，且裡頭濕潤，自己挺喜歡的，

且再次看了價格，也太過佛心了吧？！

一時還想說，老闆要賺什麼呢？

這店面，可能是老闆自己的吧？！（我猜）

宮保雞丁，可能是菜單我沒拍齊，

找不到這道菜；

這調味剛好，雞也嫩不柴，花生也好吃（笑）

菜飯與銀絲卷是扮演著主食的，

那日的上海菜飯，我覺得也相當不錯，

最搭今日的菜餚

一開始上桌的剁椒魚頭，

大夥動得較少，

主要是想等著老闆麵，拌攪一起吃，據說美味極了！

一開始，我看著這麼多的麵，心想，大夥真的吃得完嗎？

沒想到，最後都還想起老闆加麵（笑）

沒想到剁椒魚頭跟麵竟然如此搭，

且讓人一碗一碗，欲罷不能呀！





這剁椒魚頭的後勁不小，那辣味可是會在入口後，

再次回辣，哈哈哈，不會吃辣的朋友們可得當心哦！！

盧記上海菜館 獅子頭

獅子頭，好大！

且這肉嫩不腥，不知道用的是哪部分的豬肉？

加上白菜與高湯煨煮，湯頭好極了！

入口清甜不會過於油膩，喜歡的味道

豆乾肉絲與菜脯蛋是因為有朋友有點挑食，

所以點了些他能吃的，還有老燒蛋跟大豆苗

也許是因為其他菜都更好吃，

所以豆乾肉絲就略顯得平常了

這裡的菜脯蛋很好吃，

沒想到老燒蛋更讓我眼睛為之一亮

一開始以為是螞蟻上樹，

沒想到這竟是「老燒蛋」

盧記上海菜館 老燒蛋

這好好吃，且爆香的耶！！

裡頭竟然還藏有「開陽」，蝦米！

哈哈哈，讓不吃海鮮的朋友，入口後還誇好吃

這道菜超入味，蛋焦香味搭配冬粉，再加上韭黃跟開陽提鮮味，

這是自己第一次吃過，好吃極了！！

雪菜百頁是熟悉的味道，

其實比較偏向從前記憶中的味道，

濃郁的豆香與雪菜，間單的滋味，

也是自己一直喜歡的味道

銀絲卷，我最後還是沒吃，

因為這太佔胃空間，吃了就吃不下其他好吃的（笑）

不過，據說這很好吃；

嗯，下次我要來試試

其實菜單上還有很多菜都想試試，

比如：醃篤鮮，這.....好想喝哦！！

今天沒點，有些遺憾，

我下次還要再來吃（握拳）

盧記上海菜館

原本沒想特別紀錄的聚餐，

因食物太美味，紀錄下來分享給大家；

也順便提醒自己下次還要再去吃。

盧記上海菜館菜單

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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