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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊)

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊)

2024-01-08 12:46:46 齊媽 人氣：108
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窩客好文

齊媽

發表篇數：98篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 新社區

112. 12. 12 (二)                                   桃李河畔

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

12月初陸續看到中部的白雪木盛開，讓我十分心動

這天正好安排到台中一遊，當然不能錯過季節美景

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

第二次到訪台中新社的桃李河畔景觀餐廳，心情依舊雀躍

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

入園費用每人200元，可全部折抵消費

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

園區一年四季種植不同花卉，遊客可依喜好前往參觀

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

走進園區就看到一排黃金楓，閃閃惹人愛

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

沿著階梯向上走，一旁有白雪木相伴，邊走邊拍不覺得累

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

白雪木、萬壽菊、落羽松交織而成一幅風景畫

漸層色系為冬季帶來繽紛的訊息

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

轉角發現一個美麗靜謐的小角落，深深吸引我的目光

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

我和KITTY小網美都在這裡拍照留念，紀錄這一季的美麗

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

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這天有一對年輕的新人來拍婚紗，可愛的互動幸福洋溢

衷心祝福你們新婚快樂、百年好合台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

小巧可愛的萬壽菊有一股香味，是很討喜的小花

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

爬上陡梯向下眺望，壯觀的白雪木彷彿一片夢幻的雪景

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

居高臨下坐擁山林美景，好舒心、好療癒

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

園區處處是美景，我的快門沒停過，貪心的收藏所有美好畫面

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

走遍整個園區就像在爬山，加油！上面還有美景等著我欣賞

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

園區最高處種植兩排白雪木和黃金楓，滿開的狀態非常壯觀

包場獨享這片美景，瞬間忘卻剛才走得氣喘吁吁...太值得了！

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

第一次看到這麼多白雪木，內心的喜悅難以言喻

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

逛完整個園區，肚子也餓了，下山準備吃午餐

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

白色玻璃屋就是餐廳，另有戶外座位可供選擇

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

桃李菇菇牛肉養生鍋  $438  (門票可抵200)

湯頭鮮甜、食材新鮮，份量十足吃得很飽

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

原味冰拿鐵 $160       手工麵包(2個) $60

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

餐廳手作的黑芝麻蔓越莓餐包非常好吃，買一包回家給小齊品嘗

沒想到他也很喜歡，日後有機會重遊再買囉！

台中新社．桃李河畔景觀餐廳 (白雪木 / 黃金楓 / 萬壽菊

＜桃李河畔＞台中市新社區中興街98-1號

(04) 2593 - 1588         營業時間10:30～18:00

FB粉絲頁：桃李河畔Xanadu

 

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