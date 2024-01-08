2024 最新 台中排骨、麻辣臭豆腐推薦》麻入口 台中東海商圈必吃美食、學生必吃超高CP值銅板美食。排骨、蘿蔔、鴨血、臭豆腐任你裝到滿只要100元

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】初訪心得

台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 店門招牌照

天氣冷的時候就會想喝點排骨湯或是吃麻辣臭豆腐和鴨血等，而要理智派推薦台中排骨湯或麻辣臭豆腐的話，第一個想到的就是麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣這家位於東海商圈超高CP值的店了。台中麻入口位於東海商圈的巷弄內，可謂台中巷弄級銅板美食，一份排骨湯、麻辣臭豆腐或鴨血等，任你裝一碗最低只要100元。麻入口的湯頭有蘿蔔與排骨兩個可以做搭配，更可以做混搭。店內也提供四種不同辣度的辣醬給大家做選擇，從麻而不辣到大辣都有，可謂貼心至極。湯頭非常清爽之餘，店員態度也是好到令人印象深刻。這樣棒的探店經驗，讓理智派未來來東海商圈的時候又多了一家口袋名單了。

說真的，理智派來東海商圈這麼多次，每次都只在主幹道買食物。這次因緣際會穿入小巷子看到這家麻入口，真的讓我印象深刻。如果你跟理智派一樣，來到東海商圈想換換口味，不妨就來台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣喝碗熱湯吧。

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】環境簡介

台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣位於台中東海商圈的小巷弄，店門口僅一個小小的圓招，寫著麻入口。如果一不注意，很容易錯過。店內座位數約15-20，雖不多但理智派來這裡的時候發現多數人都是選擇打包回家慢慢吃，因此也不至於沒位置。

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】餐點評價

台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 麻辣鴨血 台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 白豆腐 台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 餐點 台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 湯汁

這次理智派因為路過這家麻入口，才進來探店的。既然說是探店，想當然爾各種料一定都裝來吃吃看。蘿蔔非常軟嫩、排骨入口即化的好吃、鴨血香氣十足，板豆腐與臭豆腐則是非常入味。而湯頭部分，理智派選擇的，是店員推薦的排骨與蘿蔔1:1的比例，而辣度理智派選擇的是中辣。清爽的蘿蔔湯頭搭配排骨的醇厚與胡椒，最後則是會有辣椒的香氣入口，餘韻環繞於舌尖上，好像在跳圓舞曲的感覺。

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】店家資訊

名稱：麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣

時間：周一至周日15:00-21:00 (六日營業至22:00)

電話：04-26310563

地點：434台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄38號

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】地理位置 / 怎麼去

台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 地理位置 怎麼去

台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣位於台中東海商圈的小巷弄，欲前往台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣的朋友，理智派一樣提供兩中方是給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣的朋友，理智派先以台中火車站為起點做介紹，如果在東海商圈附近的朋友可以直接使用公車前往。其他朋友可以先使用火車到台中火車站後下車，轉乘公車306、302、303、304、305等，前往東海商圈即可。

。自行開車：欲自行開車前往台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣的朋友，無論是使用國道1號或國道3號皆可，距離可說是差不多。行駛國道1號的朋友，可以於178-台中交流道 號出口下，行駛台灣大道往東海大學方向，約5-10分鐘即可抵達；行駛國道3號的朋友，可以於182-龍井 號出口下，往東海大學方向行駛，約5-10分鐘即可抵達。

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】停車位置

台中排骨。麻辣鴨血推薦 麻入口 停車位置

台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣位於東海商圈的小巷弄，停附近有不少停車位可以停，舉凡東海停車場、Times台中東海夜市停車場、Times台中東海夜市2停車場與東海百富停車場等。

【台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台中麻入口。排骨鴨血臭豆腐專賣的價位非常簡單，一份主餐為100元，鴨血、板豆腐、臭豆腐、排骨與蘿蔔等任你裝到滿。套餐組合則有+20~50元的選項，加麵吃完也不過150，非常經濟實惠。