以甘蔗煙燻入味，當日新鮮製作的冷滷味，整攤沒有蔬菜只有肉類，份量不少的整隻或半隻雞肉、鴨肉，是許多老饕都會事先預定的品項，切好後灑上獨家特製的椒鹽，鹹甜中帶點中藥香，又不會搶走食材的原味與鮮甜，再淋上特製滷汁就可以包裝出貨，還有冬季限定的麻油鴨肉油飯也是必點的美味之一，環境乾淨整潔，老闆娘態度親切，攤子就在馬路旁很方便購買，有配合外送平台也可以跟店家預約外送，不只在店裡買，還能宅配送到家。

聽說之前在竹北吃到好吃的滷味台中也有賣，為了想要讓客戶吃到新鮮的品質，都是當天作當天賣，再由老闆的姐姐每天到竹北載到台中來，兩間店名不太相同，但味道都是一樣的，能在台中就吃到想念的味道覺得很幸福。

聽老闆娘的分享，是為了兼顧小孩所以跟親弟弟批發來賣，選在長億夜市也是因為就在住家附近，結婚生子之後，要兼顧職場與家庭真的不是件容易的事。

每週一固定公休，除了現場買之外也有提供真空包宅配到府。

客人絡繹不絕的到來，因為位於馬路旁邊，停好機車直接買很方便，也可以事先預定，來了直接付款後帶走。

老闆娘待客很親切，包裝好之後都會拿出來交到客人手上，這個點有加分。

趁沒有人的時候拍一張，可以看到滷味都是放在保冰的櫃子裡，上面有用蓋子蓋上，不用擔心衛生問題或是風飛沙，和別家不太一樣的地方，這裡沒有讓客人自己夾的用具，點好後統一由店家拿取......( 繼續閱讀文章 )