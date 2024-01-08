2024屁屁膏推薦 |實測市面上最常見的7款屁屁膏，成分、滋潤度、價格大比拼，看誰最受媽媽們的歡迎！

最後更新時間 2024-01-05

2024屁屁膏推薦！說到紅屁屁、尿布疹，相信是許多嬰幼兒都會發生，看到寶寶屁屁遭罪我想每個爸媽都很心疼，因此會擦上厚厚一層的屁屁膏作為保護層，隔絕尿液、便便等刺激物直接接觸嬌嫩的屁股蛋。艾薇的女兒新生兒時期也有紅屁屁的問題，擦過一條又一條的屁屁膏，所以知道各位爸媽心急焦慮的心情，因此這次實測市面上最常見的7款屁屁膏，有貝臣、珊諾、慕之恬廊、理膚寶水、Drema、珂然、貝恩，我會從成分、滋潤度、清潔度到價格各個列出來比一比，讓大家更快找出適合你家寶寶屁股蛋使用的屁屁膏！

屁屁膏推薦這樣挑這樣擦，才能保護好寶寶的小屁股！

要使用屁屁膏前，要先了解一下屁屁膏的用途，主要用在日常保養且可隔絕尿便直接接觸寶寶屁股肌膚，預防尿布疹、紅屁屁的產生。甯寶在新生兒時期就很常因爲半夜便便或長時間包著尿布，造成尿布疹，那紅屁股看的我們超心疼的，因此在看了很多屁屁膏推薦文章，甚至親身用過三四種屁屁膏品牌，最後才找到合適她屁股的屁屁膏。

屁屁膏挑選看滋潤度、成分準沒錯！

屁屁膏就是保護寶寶嬌嫩屁股的最佳好物，但要從市面上眾多品牌的屁屁膏中，挑選出一款好用有效又適合寶寶屁屁的屁屁膏，則是需要一試再試才能找到，用過不少品牌的艾薇，真心建議注意屁屁的滋潤度、成分就對了，其中最讓大家耳熟的就是「氧化鋅」成分，可以在皮膚上形成保護膜，又能保持皮膚乾爽。不過含有氧化鋅的屁屁膏因為較厚且會泛白，因此只能拿來用在屁屁上，想要一條全身都能用的媽媽們，就建議挑選不含氧化鋅、透過具有隔絕修復效果的天然成分，達到日常預防、保護作用的萬用膏！所以依據寶寶屁屁狀況以及整體使用需求，給予適合的屁屁膏是最好的保養方式。

那在屁屁膏挑選上可以注意以下幾點地方：

酸鹼值 ：挑選弱酸性的屁屁膏更親膚。

成分 ： 挑選不含香精（無法判斷有沒有香精的時候，可以直接挑選無香味）、成分單純（成分表數起來，越少越好），且具氧化鋅或其他隔離成分的產品，並含有高滋潤度。

質地 ：挑選黏著度高且好推開的屁屁膏。

國際認證：親膚產品選擇有認證的會比較有保障，可以幫助挑選安全的產品。

屁屁膏隱藏版用途，超乎想像的萬用！

屁屁膏大家最常用在預防尿布疹，但其實市售很多不含氧化鋅屁屁膏還有一些隱藏用途：

寶寶下巴 ：隔離口水刺激，保持皮膚乾爽。

：隔離口水刺激，保持皮膚乾爽。 寶寶脖子、大腿：預防溢奶造成奶漬卡在縫縫，也減少脖子和大腿肉肉的皺摺處摩擦。

手腳乾裂 ：滋潤肌膚。

：滋潤肌膚。 私密處：減少衛生用品和私密處的摩擦。

2024屁屁膏推薦｜實測7款屁屁膏品牌，親身試用吼哩災！

艾薇親身實測7款屁屁膏，且個個都是蠻常見的屁屁膏推薦名單，每一款我自己都有先試用過，才放心給女兒使用，剛好趁這機會把我親身經驗分享給你們，讓同為新手爸媽的你們，可跟我一樣快速找出解決自己寶寶尿布疹的屁屁膏！

屁屁膏推薦｜慕之恬廊屁屁膏

說到屁屁膏推薦，蠻多媽媽分享慕之恬廊屁屁膏的，慕之恬廊這個嬰幼兒品牌是法國原裝進口且在歐洲蠻暢銷，容量有分為50ml和100ml，但沒用過我建議先買小容量，寶寶用了適合再買100ml的，條狀設計攜帶出門超方便～

慕之恬廊的衛蓓欣VBC全效護膚膏，是款三效合一的屁屁膏，裡面添加氧化鋅、三大專利植萃，不含類固醇，可以有效隔離排泄物、舒緩修護，並預防尿布疹和紅屁屁的產生。

​慕之恬廊屁屁膏沒什麼味道，膏狀質地濕潤好推，滋潤度很夠很保濕，但擦起來算是裡面比較厚重的，雖然可有效隔絕排泄物，但感覺屁屁會被悶住，且洗屁屁時都要確實洗乾淨，不然沒洗乾淨都能看到白垢。

評比排名 價格 ★★★★★：200多元一條CP值蠻高的！ 成分 ★★★☆☆：酪梨活源醣、椰仁萃取精華、超濃縮葵花籽油、氧化鋅，內含成分共有20種。 香味 ★★★★☆：溫和接近無香味， 保濕 ★★★★☆：質地厚重，蠻有滋潤度，但稍嫌厚重，夏天寶寶屁屁會比較悶。 清潔 ★★★☆☆：質地厚重清潔較費力。

屁屁膏推薦｜澳洲珂然嬰兒異敏屁屁霜

澳洲珂然是澳洲寶貝護理第一品牌，他們的嬰兒異敏屁屁霜，是款異位性皮膚適用的屁屁膏，採用全天然成分，裡面有葵花籽油、甜杏仁油、乳木果油、維生素E、氧化鋅，無香精、無酒精、無色素、無類固醇、無 paraben（防腐劑），通過澳洲TGA醫療級認證，敏感肌、異膚寶寶適用。

澳洲珂然屁屁膏100ml成分溫和，價格相對偏高些，但它們的屁屁膏質地比較輕薄，不會太厚重也不會太薄透。

擦的過程很好推開、很溫和，隔水效果還不錯，而且不管是水洗屁屁或用濕紙巾擦，我覺得很好擦乾淨，味道則無添加香精，因此味道不重有點乳木果油的香氣。

評比排名 價格 ★★★☆☆：價格偏高，可等蝦皮商城有優惠時購入最划算！ 成分 ★★★★★：成份天然溫和，僅有19種，是評比產品中成分第二少的品牌。 香味 ★★★★☆：有淡淡的乳木果油的味道 保濕 ★★★★★：質地清爽好推開，滋潤度也不錯，重點很好清潔。 清潔 ★★★★★：可以快速清洗乾淨。

屁屁膏推薦｜Derma有機舒敏萬用膏

Derma丹麥德瑪是來自北歐丹麥的品牌，以100%無香、有機低敏配方為主，這款有機舒敏萬用膏，一瓶多用超方便，能當屁屁膏又能全方位修護寶寶肌膚的神奇萬用膏，裡面成分100%來自天然，有蘆薈和多種植物油，沒有氧化鋅所以全身包含臉都可以使用。也沒有香精、香味或酒精，溫和0刺激，還獲５大世界級國際認證，都是歐洲國際高規審核標準，成分和製程都受到肯定，讓大人小孩都用的安心。

瓶身設計超可愛，100ml的容量價格很親民，成分單純、0藥性，就算用在甯寶手指的破皮處，我也不擔心她去吃到。

Derma有機舒敏萬用膏質地介於屁屁膏和乳液的中間，濕潤好推，均勻塗抹很快就會附著在屁股蛋上，重點不會有厚重感，用在炎熱的夏季也不怕屁股被尿布給悶著。清潔時也很好被清乾淨，不會有殘留的問題～

Derma產品都是無香味的，聞起來真的沒什麼味道，搭配Derma乾洗屁屁防護乳一起使用，就算寶寶便便後清潔也沒什麼異味，這效果真的讓我很滿意！

Derma有機舒敏萬用膏是我目前正在使用的屁屁膏，剛好近期甯寶屁屁有一圈紅紅的疹子，洗淨擦乾後塗抹均勻，大概兩三天疹子就消失了，真的讓我很驚艷～

除了塗在屁股外，甯寶長牙時會習慣咬手手，大拇指和食指都有破皮，所以我隨時會補擦讓手指保持滋潤，擦完後不會黏黏的，也覺得蠻快吸收進去，實際擦了幾週後，乾燥破皮的地方真的好很多了。希望尋找萬用產品的媽媽，Derma這條很推薦列入考慮喔。

評比排名 價格 ★★★★★：價格親民CP值很高！ 成分 ★★★★★：成份天然單純，而且只有14種，是全部評比產品中成分最少的。 香味 ★★★★★：我個人主觀喜愛有味道的，但用在寶寶身上無香味真的比較好！ 保濕 ★★★★★：質地不厚重好推開，滋潤度也不錯。 清潔 ★★★★★：可以快速清洗乾淨。

屁屁膏推薦｜貝恩嬰兒全效護膚膏

來自德國的貝恩是不少母嬰用品送禮的品牌，這款貝恩嬰兒全效護膚膏也有不少媽媽推薦，裡面添加9.5％氧化鋅、維他命B5，無添加易致敏成分，像是類固醇、香精、防腐劑等，產品也有獲德國皮膚檢測認證。

貝恩屁屁膏在擠壓時比較難擠出來，質地上比較黏稠，且沒什麼味道，整體來說比較不愛。

貝恩屁屁膏可以輕易的推開來，滋潤度和防水度都很夠，但因為含氧化鋅，黏稠的質地比較難洗，需要多沖洗幾次才能洗乾淨。

評比排名 價格 ★★★★☆：價格中等還可接受！ 成分 ★★☆☆☆：菩提花、金盞花、洋甘菊、甜沒藥、氧化鋅、甘油、維他命B5，成分超過20種。 香味 ★★★★★：我個人主觀喜愛有味道的，但用在寶寶身上無香味真的比較好！ 保濕 ★★★★★：質地黏稠好推開，滋潤度也不錯。 清潔 ★★★☆☆：清潔比較費力。

屁屁膏推薦｜珊諾baby re:mind極潤全效修護膏

來自德國品牌的sanosan珊諾，這款baby re:mind極潤全效修護膏，裡面添加氧化鋅、羊毛脂、維他命原B5、尿囊素、維他命E，還有水解乳蛋白、有機橄欖果油的成分，可以滋潤呵護寶寶的肌膚，產品有通過國際香料協會認證，確保對嬰兒較無害。。

圓形的瓶身使用時很方便，但用手挖比較沒衛生，建議開封後盡快使用完畢。珊諾屁屁膏味道我蠻喜歡的，帶有淡淡甜甜的乳香，而且質地含油量高很滋潤。

珊諾屁屁膏很好推開不會黏膩，滋潤度很不賴，防水度也不錯，適合塗在屁屁和乾燥肌膚的地方！清洗上算是好清潔的，不會有過多的殘留物，用濕紙巾就能擦乾淨。

評比排名 價格 ★★★★☆：價格偏高！ 成分 ★★★★☆：獨家水解乳蛋白、有機橄欖果油、氧化鋅、羊毛脂、維他命原B5、尿囊素、維他命E、甘油，成分約OO種。 香味 ★★★★☆：有淡淡的香味 保濕 ★★★★★：滋潤感不錯好推開。 清潔 ★★★★★：清潔效果不錯。

屁屁膏推薦｜理膚寶水B5+全面修復霜

理膚寶水專為敏感肌設計的保養品牌，而這款B5+全面修復霜，不只可以當作屁屁膏使用，也能作為保濕保養品，擦拭在全身任何一處。理膚寶水B5屁屁膏，裡面添加高濃度5%的維生素原B5，積雪草苷、雪亞脂，不含氧化鋅成分。

理膚寶水B5是我用的第一條屁屁膏，想說給甯用天然成分的屁屁膏，不過那陣子因為甯的紅屁屁狀況比較嚴重用B5還是沒改善（後來才發現有傷口時不能用B5，可能引起乾燥），月中護理師就建議用有氧化鋅的屁屁膏，當時我才換成慕之恬廊屁屁膏～

理膚寶水屁屁膏質地是裡面最水的，但很好推開很好吸收，沒什麼惱人的味道，但有清爽的香氣，我個人蠻喜歡的～

推開後不會太過厚重，滋潤度很夠很保濕，夏天擦也不會覺得肌膚被悶住，我也蠻常拿來擦在自己臉部或手臂的乾燥處，而且質地偏水潤所以很好清洗乾淨～

評比排名 價格 ★★★★☆：價格偏高！ 成分 ★★★☆☆：TRIBIOMA三重益生精粹、高濃度5%維生素原B5、積雪草葉萃取、雪亞脂、甘油，成分是評比產品中最多的，高達33種，寶寶使用可能成份比較複雜。 香味 ★★★★★：無香精香味，不過本身成分有淡淡的香氣。 保濕 ★★★★★：滋潤感不錯好推開。 清潔 ★★★★★：清潔效果不錯。

屁屁膏推薦｜貝臣萬用護膚膏

貝臣這個品牌我比較不熟悉，但也是有不少爸媽喜愛，他們的萬用護膚膏，裡面添加氧化鋅、乳油木果油、維他命原B5、葵花籽油萃取精華及洋甘菊萃取精華，不含礦物油、類固醇、防腐劑、色素和香料，產品有獲德國肌膚過敏症機構認可。。

瓶口很大可以把乳液用到極致，但比較不衛生，也容易被女兒拿來玩。貝臣屁屁膏質地很滋潤，厚重感不會很重，可以均勻地推開來～

有淡淡的乳木果油的香味，擦完後附著度不錯，清潔效果還可以。

評比排名 價格 ★★★★☆：價格實惠！ 成分 ★★★☆☆：氧化鋅、乳油木果油、維他命原B5、葵花籽油萃取精華及洋甘菊萃取精華，不含礦物油、類固醇、防腐劑、色素和香料，成分超過20種。 香味 ★★★★☆：無香味但有淡淡乳木果油香氣。 保濕 ★★★★★：滋潤感不錯好推開。 清潔 ★★★★★：清潔效果適中。

2024屁屁膏推薦｜7款屁屁膏實測總整理

上面是7款屁屁膏分別從擠出來到塗抹一次和兩次的狀態，效果上其實還蠻明顯的～

艾薇希望減少紅屁屁的產生，在屁屁膏挑選上堅持天然及單純成分和0刺激物，且質地不要太過厚重，也有有足夠的滋潤度，以及快速清洗乾淨。

像甯寶目前膚況穩定，我就常用Derma有機舒敏萬用膏，作為屁屁膏和破皮加強保濕的乳膏，這款成分很少很單純、沒添加氧化鋅，適合天天保養用，偶爾甯寶屁屁長紅疹，也還是能有效地緩和下來，這點我真的超滿意！如果真的遇到嚴重的紅屁屁狀況就會改用有氧化鋅的珂然。

我在做最後一次的統整，把7款2024屁屁膏推薦清單比較，紅色標記是我個人較推薦，希望這個表格可以給你們做參考～

保濕度

澳洲珂然>Derma>珊諾>慕之恬廊>貝恩>貝臣>理膚寶水

清潔度(快到慢)

理膚寶水>Derma>澳洲珂然>貝臣>貝恩>慕之恬廊>珊諾

香味(無香到濃)

Derma>澳洲珂然>貝臣>理膚寶水>貝恩>慕之恬廊>珊諾

質地(厚到薄)

貝恩>珊諾 >貝臣>慕之恬廊>Derma>澳洲珂然>理膚寶水

還在為寶寶紅屁屁、尿布疹而心疼嗎？希望這篇能幫助你們找到合適的屁屁膏，讓寶寶的嬌嫩肌膚不再受罪。