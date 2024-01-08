菸灰 Coffee Project ，原本是在市集中擺攤，現在落腳於台中舊城區的原子街，這也是一條舊巷弄，都是滿滿的老房舍。

菸灰盒巧妙地被擺放在巷弄內的轉角處，為整個空間增添了一抹獨特的細節。而店門口擺放著桌椅，讓顧客可以坐在外頭，沉浸在深巷的寧靜中，同時品味著美味的咖啡。這樣的場景讓我聯想到在不遠處的淺川（Asakawa），兩者相似的風格彷彿在城市中營造了一處古典而寧靜的角落。

踏入店內，一片灰暗的氛圍彷彿迎面而來，彷彿能夠感受到那份濃濃的懷舊靈魂。牆面使用了特殊的染料，散發著獨特的質感。店家巧妙地選用復古風格的桌椅，使整個空間充滿了濃厚的復古氛圍。而在吧台區和座位區，紅色桌巾的選用卻出奇地引人注目，為整個場景增添了一抹意外的色彩。

餐廳的菜單設計獨具特色，飲品的命名不僅獨具巧思，還清楚地描述了每種飲品的組成。菜單上也不乏一些精緻的甜點選擇。內用的標準是每位客人至少需點一杯飲品，這使得每位顧客都能夠品味到店家精心製作的特色飲品。

當店內座位客滿，並且有等候的人時，餐廳實行候位制度。此外，為了確保用餐效率，當有候位的情況或者用餐客滿時，每組顧客的用餐時間限制為120分鐘。這樣的規定既保障了每位顧客都能有用餐的機會，同時也維持了整個用餐環境的流暢運作。

這裡的鹹磅蛋糕是由外部的風土甜點工作室提供，並非店內自製。原本打算品嚐一些甜點，但因為只剩下鹹磅蛋糕，便決定嘗試看看。沒想到的是，這道鹹磅蛋糕卻帶來了令人意外的美味體驗。蛋糕體質地柔軟嫩滑，散發著濃郁的鹹香口感，彷彿在品味一種傳統的糕點風味。對於想要嚐試不同甜點風味的顧客，這道鹹磅蛋糕絕對值得一試。