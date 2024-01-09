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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤肉，洗水坑豆腐街!

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤肉，洗水坑豆腐街!

2024-01-09 00:40:26 靜怡＆大顆呆 人氣：100
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2154篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 泰安鄉

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

好久沒有來泰安【清安老街】（洗水坑豆腐街）了，那天來泰安露營後，回程經過我們就順道來走走、吃吃喝喝！

清安老街不長，但老街內隱藏著許多美食，像是水粄、麻糬、黑糖糕、草仔粿、豆干、臭豆腐、烤肉等，還有很多農產品，橘子、芋頭、生薑、蜜蘋果、香蕉等，有吃有買，是週休假日全家出遊、親子旅遊好去處

老街距離大湖不遠，現在正值草莓產季，可以安排採草莓、逛老街一日遊

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清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤肉，洗水坑豆腐街!

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

清安老街位於苗栗泰安，鄰近還有汶水老街，也是挺有風味的一條老街，只不過汶水老街商家偏少，吃的東西也不多，逛起來會比較沒那麼盡興

導航直接設定＂清安老街＂即可，周圍有收費停車場，不影響行車安全的路邊白線處也可停車

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤ADD:苗栗縣泰安鄉清安村清安街

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

老街不長但光是賣客家麻糬的就有好幾攤，我隨意在入口處就買了秋菊麻糬

有小米、紫米、艾草及原味四種，原本想買綜合，但兒子執意想吃原味，店家很好意的幫我換了一顆艾草及一顆紫米，綜合的話會比較貴，好像是80元，原味一盒50元

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

老街內賣烤肉的攤販也有好幾攤，這攤就在秋菊麻糬旁，記得多年前來我們有買

有香腸、肉串、山豬皮等，比較特別的就是烤山豬皮

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

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在秋菊麻糬對面的重慶麻辣燙，還有我愛的涼皮耶

還不少人排隊買，看到這紅通通的兩大鍋真的很難抗拒，一度我也想要排隊了，後來還是決定吃臭豆腐

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

清安老街是一條「丁」字型的古老街道，由於老街裡有很多賣手工豆腐的店家，因此又稱為清安豆腐街，又因洗水溪和汶水溪匯流經過，故又稱為洗水坑老街

假日的老街遊客很多，石板路兩側滿滿的店家或攤販，相當熱鬧

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

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哈利旺豆腐水粄跟我們常說的粿很像，我是被排隊人潮及水粄上面的肉燥及韭菜吸引

有原味、南瓜及芋頭口味，南瓜及芋頭口味80元，原味稍微便宜些

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有兩種不同風味辣椒可以加，各有特色，我們兩種都加了

敢吃辣的建議要加，香辣過癮，讓豆腐水粄風味更上一層樓

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我們買了原味的豆腐水粄，水粄上滿滿的肉燥及韭菜，味道很香

水粄軟嫩綿密，加上醬料及肉燥很好吃，單吃是沒有味道的！

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

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很多賣薑的攤販，煮薑茶一定很讚

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看到崛起山城黑白粉圓兒子忍不住想要喝一杯，這一鍋粉圓好誘人啊，除了黑白色的粉圓外還有黃色的耶！

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除了買粉圓外，店家也有賣麥芽餅，有包香菜及原味的，香菜的香氣我蠻喜歡的，一個25元

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紅茶牛奶粉圓60元一杯，看到不同顏色粉圓覺得很療癒

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老街內賣豆腐的店家好幾家，走到28老店時兒子說要吃這家，我們就走進去了

有一二樓的用餐空間，生意很好

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28老店菜單及價格

低消每人50元，很平價的菜單，最貴也才110元

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臭豆腐有原味及四色可以選擇，清安老街最特別的就是黑皮臭豆腐了，我們來時黑皮臭豆腐已經賣完了，僅剩三色，分別為紅色(紅麴)、綠色(地瓜葉)及原味

這家比較特別的是臭豆腐的醬料需要自己加，可以依照自身喜歡添加或許不錯，但也因為不確定要怎麼加才會好吃，吃起來就沒有那麼夠味了，臭豆腐口感也普普，下次會想吃別家

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

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走著走著看到賣土雞蛋的就買了一盒，回家煎了荷包蛋確實不錯，蛋黃特別香濃，跟一般的雞蛋不同

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老街好吃豆花位於二樓，吃完鹹的就想來碗甜的，我們就走了上去

半戶外的用餐空間，視野還不錯

清安老街 ❙ 苗栗一日遊來逛老街吃豆腐水粄、客家麻糬、原木烤

點了原味豆花及巧克力豆花價格都是50元

豆花不大碗，配料是固定的，沒得選擇！

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走到街尾忍不買了一串山豬皮，烤得蠻香的，滿滿膠質，店家有交代要趁熱吃，冷了偏硬會比較難咬，吃起來不膩口，個人蠻喜歡的

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最後離開老街前買了老謝原木烤肉，一份100元，底下鋪有洋蔥，真正炭火的烤肉香氣特別迷人！

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週休假日來老街走走、吃吃喝喝挺不錯的，吃飽喝足沖完電隔天又有精力上班賺錢了！

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