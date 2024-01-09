吃心絕對 3 週 ago 在〈高雄咖啡廳 – Coffee Ring x 香港人帶來的侘寂禪意美學〉中留言功能已關閉

關於Coffee Ring的兩三事

今天跟朋友來逛唐吉軻德，隨後來到附近新開的咖啡廳「Coffee Ring」，當天問了老闆店名的由來，我只記得有提到「禪」，其他有點記不得了，我後來自己上網了一些資料如下：

咖啡圈（coffee ring）

是指咖啡在杯子或容器上留下的圓形水漬。它是由咖啡中的油脂和糖分在杯子壁上凝固形成的。咖啡圈的形狀和大小取決於咖啡的濃度、溫度和杯子的材質。

禪（Zen）

是一種源自中國的佛教宗派，強調簡樸、自然和自覺。禪的修行方法之一是觀心，即觀察自己的思想和情緒。

咖啡圈和禪

咖啡圈的形狀和大小是自然形成的，不受人為控制。這與禪的簡樸和自然的理念相一致。

咖啡圈的形成需要時間和過程。這與禪的修行需要時間和精力的理念相一致。

咖啡圈可以作為觀察自己的思想和情緒的工具。這與禪的觀心修行方法相一致。

具體來說，咖啡圈可以象徵著我們的思想和情緒。咖啡圈的形狀不規則，就像我們的思想和情緒一樣複雜多變。咖啡圈的大小也會隨著時間的推移而發生變化，就像我們的思想和情緒也會隨著環境的變化而發生變化。

觀察咖啡圈可以幫助我們了解自己的思想和情緒。當我們看到咖啡圈時，我們可以試著去觀察它們的形狀、大小和顏色。我們也可以試著去感受它們帶給我們的情緒。通過觀察咖啡圈，我們可以逐漸學會更加客觀地看待自己的思想和情緒。

當然，咖啡圈和禪之間的聯繫也只是一種比喻。咖啡圈只是一個物理現象，而禪則是一種精神修行。但通過這種比喻，我們可以更加深入地理解禪的理念。

Coffee Ring影片

Coffee Ring的店內外環境

Coffee Ring位於新田路上的文西里，鄰近漢神百貨本館、大立百貨，鄰近捷運中央公園站、輕軌光榮碼頭站。

店內環境根據「林牙齒」的文章介紹，屬於「侘寂禪意美學」，「侘寂」是啥？我還真的第一次聽到呢！以為是打錯字嗎？後來一查還真的有這名詞呢，解釋如下：

侘寂美學

根據B-STUDIO的文章整理「侘寂美學」的資料如下：

侘寂美學是一種源自日本的傳統美學，強調接受事物的不完美、短暫和獨特性。這個概念起源於中國宋朝的道教，後來傳入佛教禪宗。讓我們深入了解一下這個美學的特點和元素：

質樸的本質：「侘」（wabi）強調質樸、粗糙、自然的美感。它是一種寧靜之美，不受世俗潮流的影響。 時間的流逝：「寂」（sabi）指時間易逝和萬物無常。侘寂美學欣賞事物的原始面貌，不追求完美。 自然元素：將自然帶入室內，使用帶有原生紋理的材料，如米色系、石材、竹子和藤條，營造平靜和寧靜的氛圍。 暖色調照明：選擇柔和偏暖色調的燈光，與大地色調相契合，營造溫暖、舒適的室內氛圍。 質樸的地面和牆面：帶有紋理的漆牆、混凝土地板等天然材質，展現時間流逝的痕跡。 復古家具：古董家具增添溫暖和個性，讓空間更具獨特性。 手工製品和不完整的藝術：陶器藝術品、手工製成的餐具，以及探索未完成的藝術，都是侘寂美學的元素。

侘寂美學咖啡廳

除此之外，我又去查找了侘寂美學咖啡廳，想知道這些咖啡廳對於「侘寂」的解釋

侘寂Patisserie

位於台中

珍惜擁有、欣賞本質、包容缺陷！

透明空氣toumei kuuki

位於員林

以枯山水為介，進而傳達其「順其自然，隨遇而安的刪減」的日式侘寂美學，一砂、一石、一葉、一樹之間，體現自然中不對稱卻包容之美，發現寧靜的憂鬱和單純的本質，進而接受生活是複雜的，但崇尚其單純之本。領會「滿足是一種成熟的快樂」。

TOMORROW COFFEE

位於台中

靈感來自於明日的一杯好咖啡，像是早晨的儀式感與對生活的期待，設計線呼應待有禪味的日式空間，將枯山水庭園的砂礫線條解構以光影表現。



▲不是枯木，這叫「枯山水」



▲開幕8折唷。



▲這牆以「清水模」的工法製作，不是貼貼紙的，可以來模看看水泥真實的質感。



▲木頭是檜木板哦，難怪會有淡淡的香氣，我還以為是點檉木的香氣耶。



▲鐵器的部份使用的是鍍鋅鐵，座位區都有附插座，可以輕鬆的喝咖啡、划手機。

Coffee Ring 菜單

目前菜單如下，有單品手沖咖啡、黑咖啡、白咖啡、特調拿調與一款甜點，甜點就是提拉米蘇。

Coffee Ring 餐點介紹

西西里150元



▲西西里咖啡是一款源自義大利的特色咖啡飲品，它的特點是在黑咖啡中加入清爽的檸檬汁，形成豐富的層次，夾帶微酸和微甜的滋味。這款飲品在夏天特別受歡迎，清新爽口，解渴又愉悅。

Coffee Ring 營業資訊