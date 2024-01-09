花蓮景點花蓮雲山水夢幻湖應該是花蓮最熱門的景點之一，不管是自由行的旅客亦或是包車團客，幾乎都會把雲山水排進行程之中，我印象中記得第一次來雲山水大概是6~7年前，當時只記得有很多小黑蚊，周邊也好像沒什麼規劃，隔了許多年再次造訪，雲山水不一樣了！多了好多好拍的景點，相機信手捻來都是滿滿的美景美照！

雲山水落羽松｜交通方式、停車資訊

雲山水生為私人土地，記得中間有一段時間地主不開放給人參觀（原因好像是很多人亂丟垃圾破壞環境），後來才又重新開放，而且也有很多民宿進駐，遊憩環境也更加完整規劃，不管平假日都有很多人來參觀，園區內除了民宿房客才能開車進去，其他一率只能停在外面馬路上

雲山水｜門票資訊

雲山水以前記得好像是不用門票的，但現在進入要門票，畢竟要維護這麼大的景區，收點門票費無可厚非，既然都要買門票了，強烈建議直接在門口租腳踏車，含門票一個人200元，還有腳踏車可以騎，尤其要去水森林有一段距離，騎腳踏車會輕鬆很多

走進去也會有賣門票的地方，買了門票服務人員會在你手上蓋章，就可以自由進出了

雲山水｜必拍景點

買了門票就可以進去大拍特拍囉！走進雲山水，這美景實在夢幻，正如其名『夢幻湖』！藍天白雲搭配碧綠湖水，周邊還有逐漸轉紅轉黃的落羽松，難怪大家都想來這邊拍照

沿著夢幻湖旁邊的小徑走，走進落羽松森林，這裡也是非常好拍的景點之一

在小徑的一旁有一座延伸到夢幻湖中央的步道，這裡可是超好拍的網美景點，往中間一站，面對湖景往外拍，超有氣勢的！

在夢幻湖旁還有一個球形的盪鞦韆，他就掛在湖邊的樹上，要稍微找一下才看得到，因為懸掛在湖邊，上鞦韆的時候要小心，一不小心就會掉到湖裡XD，這個景點不算好拍，因為鞦韆會轉，喬了一段時間才拍到好照片

跳石步道，之前叫雲山水瀑布，因為安全的緣故，原本跳石旁鋪設了一條步道，拍起來沒有之前那麼夢幻，但走起來相對安全，這裡是在夢幻湖的另一側，不在夢幻湖的範圍，如果有買門票這裡同樣也可以進去

水森林，這裡算是雲山水的秘境了，如果沒騎腳踏車，從門口走路過來差不多要30分鐘左右，所以才會建議租腳踏車，水森林是整片的落雨松，一眼基本上都看不完！這裡的落羽松是在水池上，加上黃綠紅相間的落羽松，真的非常值得來

在水森林的正中央有一條貫穿森林的步道，如果要拍網美照這裡就是首選了，隨便拍都美到炸掉

雲山水近幾年真的改變很大，許多硬體設施都有加強，雖然現在要收門票，但老實說門票才120元可以在那麼大這麼漂亮的園區讓你玩大半天，真的算很值得了，如果來花蓮，雲山水真的推薦一定要來，對了，這裡小黑蚊爆炸多，防蚊措施ㄧ定要做好做滿唷～

雲山水夢幻湖

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號

電話：03 865 6060

營業時間：24小時

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