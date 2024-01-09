台北快炒推薦這家佳佳小吃店，佳佳小吃店外表看起來真的很不起眼，但這種店本質都相當厲害，可別小看她，佳佳小吃可是在地四十年有名的快炒店，據說還是綜藝天王胡瓜的愛店，雖然網路上沒有什麼資料，但靠著好口碑在長安東路快炒戰區屹立不搖40餘年，真的也是很威猛

佳佳小吃店｜交通方式&停車資訊

佳佳小吃就位在林森北路的小巷弄裡，外觀真的是低調到一個不行，經過還以為是一般的小麵店呢，用餐環境也蠻簡陋的，就是幾張圓桌而已，但就算是平日中午這裡照樣高朋滿座呢！

佳佳小吃店｜菜單價目表

佳佳小吃店雖然店小小但菜色很豐富，快炒類佔大多數，這裡專程跑來吃排骨飯的也有，客群相當廣泛，菜色價位多半在200左右，份量也是頗多，如果第一次來不知道要點什麼？可以請阿姨推薦，像今天我們讓阿姨推薦點的都很好吃

佳佳小吃店｜推薦快炒料理

佳佳小吃店畢竟是快炒底，上菜的速度快到一個不行，轉眼間桌子已經放不下了，今天我們七個人點這樣一大桌（還有菜放不下）加飲料才3150元！

白斬雞（時價）這一盤480元，不算便宜，但很好吃，本身雞肉吃起來就帶有一點鹹度，而且雞皮很薄，皮與肉之間還有肉凍，肉質吃起來也很軟嫩，可以沾點蒜頭辣椒醬油吃，我是覺得吃原味就很好吃了

韭黃炒牛肉，材料很簡單，就是牛肉＋韭黃大火爆炒，牛肉吃起來非常的嫩，韭黃吃起來甜度很高還有還有嫩脆的口感，跟牛肉搭配起來簡直絕配！

豆乾炒肉絲，阿姨推薦的非常厲害，刀工也很絕妙，豆乾切的粗度跟肉絲一樣，應該有用甜麵醬調味，甜鹹甜鹹得十分下飯，醬汁也收得很清爽，必點，很強！

炸排骨，完全是誤打誤撞，是看到店裡有人在吃排骨飯，那個排骨看起來超誘人的，問阿姨能不能單點，於是就出現這一道，排骨超強，外面的裹粉有股特殊的香氣，酥脆度有夠，排骨肉也好嫩，吃起來竟然有金蓬萊排骨酥的感覺，厲害死了！

炸田雞，阿姨推薦的招牌菜之一，田雞之前只吃過煮湯的，沒吃過用炸的，沒想到炸的田雞還真好吃，就把它想成超軟嫩又多汁的雞腿肉就對了，肉質真的很幼嫩，加上脆脆的麵衣，必點！

豆腐炒蚵仔，豆腐有先炸過，所以外層吃起來有點硬度，裡面的豆腐很軟嫩，鮮蚵不用說一定都是大顆的，熟度也拿捏得很好，鮮度一流，調味也不會過重，都可以吃到食材本身的味道，搭在一起吃也很不錯

炒海瓜子，沒有下太重的調味，一點點醬料炒香再加九層塔之類的香辛料，醬香氣光聞就食指大動！海瓜子的肉身不似蛤蠣那樣肥厚，但是香氣口感特棒！尤其加上辛香佐料連同海瓜子一起＂吸入口＂醬香混著海瓜子鮮香，超想來杯啤酒的！

紅燒蹄筋，蹄筋給的一點都不小氣，很大一盤，半透明的蹄筋看起來就是嫩ＱＱ的，口感筋道爽滑，吃起來有點像海蔘的口感，紅燒調味也很棒！

回鍋肉，跟一般的回鍋肉長得不太一樣，切成有點條狀，五花肉是厚切，肥肉的部分煸到完全不油膩，Ｑ中帶脆，瘦肉的部分也超香，加上鹹甜醬汁爆炒，這可是白飯殺手唷！

炒空心菜，快炒店的空心菜沒什麼可以挑惕的，大火爆炒的爽脆鑊氣，是在家炒不出來的味道

蛤蠣肚片湯，蛤蠣的鮮融入湯中，份量也不少，肚片切成薄片，口感帶有脆度，湯頭喝起來很是甘甜，天氣冷來一碗暖暖的很舒服

佳佳小吃店這麼一個小店能在長安東路熱炒一條街屹立不搖40年一定有它的實力在！今天點的菜色沒有一樣不好吃的，而且份量也很足，不管是要吃飯或喝酒，佳佳小吃都可以滿足你的需求，價格又便宜，這麼讚不吃嗎？

佳佳小吃店

地址：台北市中山區林森北路67巷121號

電話： 02 2521 2621

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30（週日公休）

店家/景點資訊

店家名稱：佳佳小吃店

所在地址：臺灣台北市中山區林森北路67巷121號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：02 2521 2621





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