愛力獅奇幻派對追風奇幻島來台中囉，現在台中又有一個親子同樂的景點囉，愛力獅奇幻派對追風奇幻島台中館，就位於台中金典大樓，其實追風奇幻島在台灣有很多分店，可以來這邊讓小朋友放電，旅咖看到消息就先購買，一大一小不限時暢玩只要199元，先不要比較，因為沒有比較沒有傷害!!

追風奇幻島台中館｜交通資訊

追風奇幻島台中館就位於台中金典6樓，開門時間為10:30，建議早點來玩會比較好喔，至於停車部分就是找附近停車場即可，並沒有配合的停車場喔!!

追風奇幻島台中館｜門票資訊

愛力獅奇幻派對的入場票價確實相對較高。現場購票的價格為小孩599元/人，大人119元/人，因此，一家裡若有2位大人和1位小孩進場，總共需支付837元，確實讓人感到不太划算。

然而，建議考慮在網路上購買團體票，因為這樣可以享受更優惠的價格。使用旅咖平台購買團體票，價格為一大一小199元，這樣就能省下相當多的費用。每增加一位參加者，只需要支付額外的119元/人，相比現場購票，節省了不少開支。

追風奇幻島台中館主要遊樂的地方有三大區域，蹦床跳跳樂、淘氣堡以及挖沙池。

小朋友要進來玩之前，記得務必穿著止滑襪，館內人員會檢查喔!!!如果沒有也可以現場購買，一雙49元。

追風奇幻島台中館｜環境介紹

蹦床跳跳樂

蹦床跳跳樂裡面有彈跳蹦床大挑戰、海綿池與海綿VR魔法大作戰以及攀岩大挑戰，旅咖在開門之前就已經先在這邊等了，所以沒有特別多人，可以玩的盡興一點!!

淘氣堡

淘氣堡裡有百萬球池、闖關大挑戰、超級香蕉船、橡皮艇球海大冒險、魔法VR大做戰、蜂巢小滑梯、滑行軌道車、跳跳馬、陶粒沙池樂園、牆面小積木、城堡大積木、亮亮積木、滑行小汽車、三道大滑梯。

這個地區應該是小朋友最喜歡的地方，畢竟很多球可以丟，不過最多小朋友玩的地方是城堡大積木與亮亮積木。

挖砂區與扮家家酒區

另外小朋友可以來廚房美食區、麻豆化妝區、公主變裝區、家家酒超市廚房模擬遊戲、巧手遊戲區，這邊比較適合小小孩在這邊玩喔!!!

追風奇幻島台中館｜心得

說真的，會帶小朋友來這類的遊樂區通常就是要讓小朋友放電，回家比較好睡覺，至少假日不是待在家裡看電視或玩手機，所以不要跟其他遊樂趣去比較，因為比較不完啦!!不過追風奇幻島台中館我覺得空間不大，而且假日下午過後小朋友真的非常多，所以會建議要來玩可以一開門就進來，至少人潮不多，12/17號才開幕旅咖就先帶小朋友來玩了，所以現場人員感覺都很陌生，比較建議現場也有工作人員巡頭看尾比較安全!!!

抽獎活動：粉專抽獎

店家/景點資訊

店家名稱：追風奇幻島-金典6樓/台中北區/室內樂園

所在地址：403臺灣台中市西區健行路1049號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-22:00

店家電話：0423198000

評價：★★★★

備註資訊：

星期一～星期五

11:00–21:30

星期六、日

10:30–22:00





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