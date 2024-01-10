為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布魯諾咖啡

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布魯諾咖啡

2024-01-10 16:06:51 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：99
share
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：189篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：布魯諾咖啡 Blue Route Coffee
place台中市大肚區大肚藍色公路47號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

 

台中可以看夜景、看夕陽的地方真的好多啊~再搭配點落羽松就無敵了！12月去了位於藍色公路旁的布魯諾咖啡，整個園區環繞著落羽松，搭配絕美夕陽光真的太美了！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

這也是難得能訂位的室內+戶外咖啡廳，但戶外位子不多，建議訂位時要跟店家備註要室外桌~現在才不用再等戶外桌！室內比較溫暖沒錯，但戶外才是真的讚！而且大片草皮，很適合帶毛孩及小孩來放風！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

來看看友人幫我拍的美照~是不是真的很美~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

停車場蠻大的，但假日可能也要碰點運氣~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

我們到訪時是2023/12/10，那時落羽松只有少數很紅，尤其二樓戶外的那顆最紅~綠黃橘紅四色相映，有種不言而喻的美~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

也是有不少人來二樓拍照，我自己也是XD

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

建築物本身是鋼板建築，與圍繞園區的落羽松有種相互呼應的美！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

看完美景來說食物，價格算合理，就是景觀咖啡廳的價格！

只是這個室外桌這樣拍起來也太美了！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

店家有說桌椅可自行移動才可移動喔！ 我們移到幾顆落羽松旁~樹蔭下微微透出陽光真的好美~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

美式咖啡$110／烤黑糖鮮奶$130

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

美式的話友人說就是咖啡XD中規中矩的咖啡

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

烤黑糖鮮奶是把鮮奶打到微奶泡的狀態，上層在鋪上黑糖烤過，不能喝咖啡因的好像蠻適合的！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

英國人的司康$65

伯爵味蠻香的，吃起來酥鬆酥鬆的~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

法式烤布丁$90

這個就讓我比較疑惑了，看品名我以為是像烤布蕾之類的，但實際上是個像蛋塔的甜點()，外層塔皮是鬆軟的，裡頭是嫩嫩的布丁感~吃起來真的就像蛋塔，但是不錯吃的啦！

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

整體來說，可以等落羽松紅通通時再來~食物尚可，主要是營造出的氛圍真的很美~

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

【 布魯諾咖啡 】
店家FB 點這裡
店家IG https://www.instagram.com/blueroute51/
地址｜台中市大肚區大肚藍色公路47
電話｜04-26911265
營業時間｜10:00-18:00。周一二休息


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台中大肚｜宛如國外落羽松圍繞整個園區，夕陽西下氛圍感滿滿｜布

文章標籤

布魯諾咖啡 台中 台中景點 台中美食 台中餐廳 台中咖啡 台中咖啡廳推薦 咖啡 落羽松 落羽松秘境 台中網美景點 台中旅行 台中旅遊 台中咖啡聽 台中下午茶 藍色公路 大肚景點 大肚咖啡廳 BlueRouteCafe 布魯諾咖啡BlueRouteCafe
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




#台中
morechevron_right
文章關鍵字
布魯諾咖啡 台中 台中景點 台中美食 more
檢舉
share
chevron_left

宅配美食｜讓人愛不釋手的減糖手工堅果酥糖，真
延伸閱讀
【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光
 我是艾兒比！！
台中美食 禧珍家鍋物｜台中七期高CP「宮廷風中式鍋物專賣」　肉肉控必吃「手工現切冷藏肉品」多人聚會一定
 算命的說我很愛吃
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
新竹老宅咖啡廳探店
 Polly波波莉娜
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up