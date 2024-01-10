台中可以看夜景、看夕陽的地方真的好多啊~再搭配點落羽松就無敵了！12月去了位於藍色公路旁的布魯諾咖啡，整個園區環繞著落羽松，搭配絕美夕陽光真的太美了！

這也是難得能訂位的室內+戶外咖啡廳，但戶外位子不多，建議訂位時要跟店家備註要室外桌~現在才不用再等戶外桌！室內比較溫暖沒錯，但戶外才是真的讚！而且大片草皮，很適合帶毛孩及小孩來放風！

來看看友人幫我拍的美照~是不是真的很美~

停車場蠻大的，但假日可能也要碰點運氣~

我們到訪時是2023/12/10，那時落羽松只有少數很紅，尤其二樓戶外的那顆最紅~綠黃橘紅四色相映，有種不言而喻的美~

也是有不少人來二樓拍照，我自己也是XD

建築物本身是鋼板建築，與圍繞園區的落羽松有種相互呼應的美！

看完美景來說食物，價格算合理，就是景觀咖啡廳的價格！

只是這個室外桌這樣拍起來也太美了！

店家有說桌椅可自行移動才可移動喔！ 我們移到幾顆落羽松旁~樹蔭下微微透出陽光真的好美~

▼美式咖啡$110／烤黑糖鮮奶$130

美式的話友人說就是咖啡XD中規中矩的咖啡

烤黑糖鮮奶是把鮮奶打到微奶泡的狀態，上層在鋪上黑糖烤過，不能喝咖啡因的好像蠻適合的！

▼英國人的司康$65

伯爵味蠻香的，吃起來酥鬆酥鬆的~

▼法式烤布丁$90

這個就讓我比較疑惑了，看品名我以為是像烤布蕾之類的，但實際上是個像蛋塔的甜點(？)，外層塔皮是鬆軟的，裡頭是嫩嫩的布丁感~吃起來真的就像蛋塔，但是不錯吃的啦！

整體來說，可以等落羽松紅通通時再來~食物尚可，主要是營造出的氛圍真的很美~

【 布魯諾咖啡 】

▸ 店家FB ｜ 點這裡

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/blueroute51/

▸ 地址｜台中市大肚區大肚藍色公路47號

▸ 電話｜04-26911265

▸ 營業時間｜10:00-18:00。周一二休息



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