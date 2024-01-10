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台南市北區吃。台南｜北區。「於是麵包」台南最夯巷弄老宅麵包店，每日只賣５小時經常提早銷售一空，歷久不衰還是出現

2024-01-10 16:25:06 樂天小高&樂天人生 人氣：117
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2323篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：於是麵包
phone-0987907138
place台南市北區公園路634巷21號（慈雲寺旁）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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從公園路634巷走進來觀察門牌號碼，只會發現19號門牌卻看不到21號。

稍微注意一下原來21號民宅格局是往內縮，因此會看不到21號門牌號碼，重點店家是把前後門對調來對外營業，只要繞過前門就看到店家營業大門。 

另外還有別處可到達店家銷售門市，再往634巷往內走會發現這慈雲寺廟宇，就在廟前旁巷子就會發現排隊人潮，切記廟前是私人停車格請勿停放愛車喔！ 

 小高大約1點前來外面就出現排隊人潮，就讓我們依序排隊入店內選購。 

店家外圍都有貼公告提醒顧客不要隨便停車。 

這間「於是麵包」的前身是知名的「於是鮮奶地瓜甜甜圈」，「於是甜甜圈」是從民生路裕成水果店旁發跡，在2020年搬遷到公園路的巷弄開啟實體店面，更換成「於是麵包店」店名並且擴大營業品項，目前不只賣甜甜圈還賣歐式相關烘焙品，今天前來發現店家商品品項不多備量也不多，想購買建議向店家私訊預訂才不會敗興而歸，品嚐完覺得美味定價還可接受範圍，至於值不值得排隊購買就因人而異，假如不是想寫文章我才不會跑來購買。

室內每次僅開放4位顧客入內選購，其他顧客就在門外依序排隊購買。 

這文青木製的小扛棒造型小巧可愛，底下有手寫公告入內需要戴上口罩喔！ 

踏入店內室內銷售空間很狹小有古意，麵包直接放置老舊木桌直接銷售。

裡面只有一位工作人員銷售速度有點緩慢。 

結帳櫃檯上有放置海鹽捲40元供客人挑選。

室內銷售空間很小想拍張室內全景照有點困難。

於是可可捲45元、糖味捲43元、早安橘子40元、沙布列菠蘿45元等。 

這檯面上有早安草莓40元與甜甜圈35元兩樣。  

挑選完麵包就在這櫃檯來結帳。 

小高就選購可可捲45元、海鹽捲40元、早安橘子40元、沙布列菠蘿45元及早安草莓40元與甜甜圈35元等。

小高總共花費405元回家拍照與品嚐，麵包外觀不是很美觀有窯烤麵包Feel,麵包整體口感有嚼勁很天然很好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「於是麵包」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：於是麵包

地址： 704台南市北區公園路634巷21號

一月營業日：1、5、6、7、8、12、13、14、15 ;營業時間：13:00-18:00（或售完)（預訂事宜 可參考首篇文章）

電話： 0987-907-138

 ⚠️請勿停車於慈雲寺前面空地、停車格及巷內通道  

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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