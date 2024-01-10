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從公園路634巷走進來觀察門牌號碼，只會發現19號門牌卻看不到21號。

稍微注意一下原來21號民宅格局是往內縮，因此會看不到21號門牌號碼，重點店家是把前後門對調來對外營業，只要繞過前門就看到店家營業大門。

另外還有別處可到達店家銷售門市，再往634巷往內走會發現這慈雲寺廟宇，就在廟前旁巷子就會發現排隊人潮，切記廟前是私人停車格請勿停放愛車喔！

小高大約1點前來外面就出現排隊人潮，就讓我們依序排隊入店內選購。

店家外圍都有貼公告提醒顧客不要隨便停車。

這間「於是麵包」的前身是知名的「於是鮮奶地瓜甜甜圈」，「於是甜甜圈」是從民生路裕成水果店旁發跡，在2020年搬遷到公園路的巷弄開啟實體店面，更換成「於是麵包店」店名並且擴大營業品項，目前不只賣甜甜圈還賣歐式相關烘焙品，今天前來發現店家商品品項不多備量也不多，想購買建議向店家私訊預訂才不會敗興而歸，品嚐完覺得美味定價還可接受範圍，至於值不值得排隊購買就因人而異，假如不是想寫文章我才不會跑來購買。

室內每次僅開放4位顧客入內選購，其他顧客就在門外依序排隊購買。

這文青木製的小扛棒造型小巧可愛，底下有手寫公告入內需要戴上口罩喔！

踏入店內室內銷售空間很狹小有古意，麵包直接放置老舊木桌直接銷售。

裡面只有一位工作人員銷售速度有點緩慢。

結帳櫃檯上有放置海鹽捲40元供客人挑選。

室內銷售空間很小想拍張室內全景照有點困難。

於是可可捲45元、糖味捲43元、早安橘子40元、沙布列菠蘿45元等。

這檯面上有早安草莓40元與甜甜圈35元兩樣。

挑選完麵包就在這櫃檯來結帳。

小高就選購可可捲45元、海鹽捲40元、早安橘子40元、沙布列菠蘿45元及早安草莓40元與甜甜圈35元等。

小高總共花費405元回家拍照與品嚐，麵包外觀不是很美觀有窯烤麵包Feel,麵包整體口感有嚼勁很天然很好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「於是麵包」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：於是麵包

地址： 704台南市北區公園路634巷21號

一月營業日：1、5、6、7、8、12、13、14、15 ;營業時間：13:00-18:00（或售完)（預訂事宜 可參考首篇文章）

電話： 0987-907-138

⚠️請勿停車於慈雲寺前面空地、停車格及巷內通道

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com