到 桔滿緣寶山農場 採橘子後一家飢腸轆轆，拿起手機搜尋附近餐廳找到了【新明人客家菜】，感覺不錯，就過來用餐了

新明人客家菜距離桔滿緣寶山農場大約五分鐘車程，用餐白飯免費供應，也有免費停車場，週休假日大家來新竹寶山採橘子可以安排來吃，料理實在美味，每道菜都好下飯！

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新明人客家菜 ❙ 梅干扣肉、甘蔗筍，白飯吃到飽，有停車場，新竹寶山客家菜!

新明人客家菜就在馬路旁，外觀很像民宅，停車場在馬路的另一側，車位很多

地點有點偏僻，導航直接設定＂新明人客家菜＂即可抵達，說真的，要不是在網路上搜尋到資訊，要不然這一帶我們來的機率不高

ADD:新竹縣寶山鄉寶新路三段220號

TEL:03 576 2598

營業時間:11:00-14:00、17:00-20:00 (週一公休)

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店內空間寬敞，有四人桌也有大圓桌，上圖沒有拍攝到餐廳全景，前半段沒有拍攝到

用餐白飯免費吃到飽，跟餐具及醬料放一起，需要自取

新明人客家菜菜單及價格

料理選擇豐富，大部分是兩、三百的價格，菜單上有註明菜色不使用味精

醬料區有蒜頭辣椒醬油，看起來相當厲害，沾起來也確實很香

梅干扣肉 $280

客家菜的經典菜色，瘦中帶肥的扣肉滑潤順口，甘脆的梅干菜好下飯，湯汁拌飯小朋友超愛

光是這盤就可以嗑掉一整碗白飯了

甘蔗筍 $260

很少見的甘蔗筍，原本我以為是筍的一種，結果是甘蔗的蔗尾

甘蔗筍吃起來鮮嫩清甜，跟筍有點類似，店家配料搭的挺豐富，有肉絲、香菇、玉米筍、紅蘿蔔、薑絲、青蔥及辣椒等，很豐富的口感，還帶點微辣感

滑蛋蝦仁 $220

比較像是炒蛋的做法，但蛋香十足，蝦仁新鮮彈牙，鹹香美味

炒麵 $70

份量十足的炒麵，味道很香，麵條口感滑順，小朋友很喜歡

橙汁魚片 $240

端上桌時一時沒有會意過來，想說怎麼會有拔絲地瓜，後來才反應過來是我們點的橙汁魚片

這樣的價格及份量很可以，外層酥香，魚肉軟嫩，搭配酸甜的橙汁醬爽口解膩

很不錯的新竹寶山客家菜餐廳，份量夠、價格也不貴，還有免費白飯吃到飽，到新竹寶山旅遊可以來這裡用餐！

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