來到台北旅遊，最推薦下榻台北車站附近。在這篇文章中，我們精選台北車站住宿、台北車站五星級飯店、台北火車站飯店、台北車站商旅、台北車站青年旅舍等、步行5-10分鐘左右就可以到，讓旅客可以依照旅遊習慣自行安排，在安排台北住宿時有更多樣化的選擇！

台北車站住宿推薦

這間五星級飯店就在京站時尚廣場樓上，從台北車站Y8出口出來即可抵達，是間相當奢華的台北火車站飯店。這裡距離台北當代藝術館以及站前新光三越走路都不需要10分鐘，非常的近。也可以提早向飯店預訂機場接駁，從機場直接抵達。

從飯店一樓入口的裝潢就十分的華麗，甚至還有一盞從法國空運來台的路燈作為裝飾，讓入住的旅客隨即享有尊榮的感覺。飯店內以多件藝術品及花藝作為擺飾，凸顯飯店整體空間優雅的氣息。每間客房皆以紅色及深色系木質調作為主軸，打造貴族氛圍。房間空間大，床鋪舒適並帶有陽台可以看到台北晚間車水馬龍的夜景。浴室皆含有獨立浴缸、高級沐浴用品及備品，提供旅客舒適的尊貴享受。

飯店櫃檯提供24小時接待，館內附有健身房、SPA及游泳池。附設早餐的選項也十分豐富，可以吃得很飽再出門旅遊。最厲害的是裡面附設的中餐廳「頤宮」則數度入圍台北米其林三星指南，喜歡品嚐美食的旅客千萬不要錯過！

君品酒店 → BOOKING訂房 |

位置極佳，緊鄰台北車站，走路5分鐘即可抵達。除了西門町走路15分鐘就可以抵達之外，這裡距離知名的東區商圈及中正紀念堂搭乘捷運都只有10分鐘不到的距離，地理位置極佳！

飯店外觀奢華，以精品飯店規格打造，將華麗尊貴的氛圍顯現無遺。房型選擇極多，房間則以黑白簡約風為主，非常的時尚大氣。床鋪整潔柔軟，會讓人想一整天待在床上。而且房內還設有LED美妝鏡，讓旅客可以美美的出門旅遊！而乾濕分離浴室則以純白風打造，並提供義大利進口高級沐浴用品。除了硬體設備齊全之外，入住期間，飯店也會提供迎賓零食及飲料，非常貼心。

飯店櫃檯提供24小時諮詢及行李寄放服務，若有需要也能預定付費機場接駁。特別推薦一定要去飯店體驗附設的酒吧，裡面的裝潢相當高級奢華，一進去彷彿瞬間移動到歐洲的酒吧，非常適合和朋友小酌拍照談天！

旅樂序精品旅館三館 → BOOKING訂房 |

這間台北住宿距離台北車站非常的近只有500公尺的距離，步行3分鐘即可抵達。附近生活機能極佳，樓下就是一間24小時超商。距離旅客最愛的寧夏夜市走路也不到15分鐘，輕輕鬆鬆就可以體驗台灣夜市文化。

這間青旅由日治時代洋樓改建，外觀還保留著當時的建築風格，非常特別。內部裝潢以淺色系的木頭為主，非常符合文青風格。旅店提供的房型選擇眾多，從混和宿舍床位到附陽台的獨立房間都有。混合住宿床位皆有個人充電座、夜燈及置物櫃，其中共用淋浴間則是乾濕分離，附有免費沐浴用品可以使用。獨立房間內部乾淨舒適，設備齊全。昏黃的燈光非常有情調，讓人一夜好眠。

這間台北火車站住宿除了裡面附設廚房、餐廳及吧台之外，青旅也有和附近早餐店家合作，提供旅客更多的美食選擇。另外，這裡的室外露台及公共空間也是特別推薦去享受的地方，喜歡交朋友的旅人千萬不要錯過！

漫步 1948 - 北車館 → BOOKING訂房 |

這間住宿地點非常好，只要從台北車站地下街Y15出口出來步行幾分鐘之後即可抵達。距離台北當代藝術博物館及新光三越站前店走路都不到10分鐘，非常方便。

青旅以木質調為主，讓旅客一進門就有回家的溫馨感覺。大廳挑高設計顯得空間寬敞明亮，非常適合和來自世界各地的旅人交流。房間承襲了這間台北住宿給人的印象，以大量的木頭作為元素。宿舍房型以上下舖為主，每個床位都會含一個電子鎖櫃，保障旅客財物安全。另外床邊也會有小夜燈及插座可以使用。除了有共用衛浴的宿舍房型之外，也有提供獨立衛浴的套房房型。每間房間都相當整齊簡約，可以讓人舒服的一夜好眠。不論房型，青旅都會為每位旅客提供免費的沐浴用品及毛巾，非常貼心。

除了舒適的房間之外，旅館內的設施也相當齊全，附有：洗衣房、廚房及小型商店，一網打盡旅客住宿時的需求。最特別的是青旅提供每日免費早餐，美味的咖啡及餐點讓早起的旅客可以吃飽飽後再出門觀光！

信星青年旅館- 台北車站 → BOOKING訂房 |

這是一間老牌台北五星級飯店，與台北捷運出口連通，只要在M6出口搭乘電梯即可直接抵達飯店入住或是直接通往所居住的房間樓層，非常方便。

由於屬於歷史悠久的五星級飯店，房型內裝中規中矩，裝潢溫馨舒適。起居空間基本上都非常的充裕，床鋪大小適中，不會有壓迫感。浴室的部分空間較為小巧，附有浴缸可以泡澡或是淋浴。另外裡面備品也十分齊全，使用高級沐浴用品讓旅客能夠放鬆身心。另外也有特別的房型，可以讓旅客享有整個台北車站夜景。

飯店提供24小時櫃檯服務及行李寄放服務。館內設施除了有健身房及SPA之外，特別推薦到飯店頂樓屋頂花園，在這裡可以享有台北市區車水馬龍的夜景。另外，這間台北火車站飯店的餐飲服務相當多元，也可以直接打電話叫客房服務將餐店送至房間，非常方便！這間台北車站飯店每月也常常配合活動推出住房優惠，假如想要來個台北輕旅行，便可以用經濟實惠的價格享受到五星級服務！

台北凱撒大飯店 → BOOKING訂房 |

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