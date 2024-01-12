VIVI越式洗頭 ｜解鎖人生首次越式洗髮｜開啟美好一天。從沉浸式洗頭開始｜新竹越式洗髮｜美容SPA推薦

VIVI越式洗頭｜開啟美好一天。從沉浸式洗頭開始

近年超火紅的越式洗頭到底是什麼？人生首次的越式洗髮體驗，就獻給了新竹的VIVI越式洗頭了！

資深美容師透過道地的手技，從洗髮、足浴、採耳、耳燭、肩頸按摩到美膚美容SPA等，從頭到腳全方位細心呵護，尊榮級的一條龍服務底加；尤其那長相超抓眼球的半圓形水療紓壓儀器更是叫人一眼難忘，按鈕一開、水柱環頸圍攻的瞬間，有如醍醐灌頂般，思想都開闊了～

VIVI越式洗頭｜環境介紹

位於新竹東區的VIVI越式洗頭，全店採預約制，給予顧客最舒適全方位的養護體驗。距離火車站車程約十分內，地理位置便捷好找。

VIVI越式洗頭髮廊位於B1，需下樓梯至地下一樓，樓梯有種像空間轉換的橋樑，入內別有洞天，宛若走進了輕奢低調的招待會所，

入門處的接待貴賓處走一個質感墨綠，結合鐵灰色牆面與舒適沙發，在暖意光線的投射下，倍感尊榮呢

接著替換上室內拖鞋，給予輕省的舒適感；

秀髮的吹整梳化區也很美，全店秀髮吹整與造型均使用Dyson，淺色皮製椅件與閃耀光芒的壁鏡相呼應出輕奢優雅的氛圍；

而後是足浴按摩區，柔柔的米色按摩椅，還未開始足浴就覺得全身疲憊已紓解！

最後是今日主角洗髮平台，除了有6座一般洗髮台，

還有VIP專屬的獨立式包廂，內設立兩架會發光的高級洗髮台，已迫不及待想體驗何謂越式洗髮了！

VIVI越式洗頭資深美容師透過道地的手技，從洗髮、足浴、採耳、肩頸按摩到美膚美容SPA等，享受一條龍尊榮級服務，給人從頭到腳，全方位被細心呵護的感受

美容師會先做基本服務介紹，並針對需求做課程推薦，接著引導更換浴袍，加乘極致奢華服務的舒適感。

保養前會先以頭皮檢測儀檢測頭皮，了解髮質狀況，像米的狀態就是頭皮些許泛紅，還有該洗頭了油脂有點茂盛～

VIVI越式洗頭髮浴保養全程使用肯夢AVEDA產品，包含兩大系列，分別為蘊活淨瑕與花植結構重鍵，VIVI美容師推薦米本次髮浴保養可以搭配蘊活系列髮品，著重在鎮靜紓緩頭皮、清潔角質堆積、同時注入保濕與結構強韌。

新竹美好生活再添一！今日就跟著米一起來解密越式洗髮那股令人會上癮的魔力～

VIVI越式洗頭｜服務項目

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(取自 VIVI越式洗頭 官方)

VIVI越式洗頭｜體驗介紹

◕━ 極致奢華｜120分鐘 ​ ━◕

▎原價＄2850｜首次預約享VIP優惠＄2400

▎臉部保養須卸妝

✿ 足浴保養

第一道為足浴保養，提供中藥與海鹽兩種足療選擇，並以溫熱水暖泡十分鐘搭配腿部按摩與乳液保養，不只暖足還能放鬆筋骨。

✿ 采耳放鬆

采耳與耳燭都算是近年興起的面目保養，采耳放鬆前，會先以孔雀羽毛輕搔及音叉敲擊搭配，透過震盪讓神經產生酥麻感，進而達到放鬆，

接著輕掏清潔耳道，配上療癒的採耳聲響，一趟十分溫和舒心的耳浴之旅

✿ 耳燭薰香

人生初次的耳燭體驗，也是獻給了VIVI越式洗頭～

點火燃燒的耳燭，在耳內產生熱力，並將水分及油脂淨化，配著耳邊微暖火光與霹哩啪啦的療癒燃燒聲，享受一下何謂人生小舒服

✿ 臉部深層護理

耳燭放鬆的同時，會搭配上臉部深層護理，以銀珠筆做臉浴按摩與撥筋開穴，麻痛似爽的體驗後，身心感受更為清晰通透呢

臉部深層保養以FARMELL保養品來護理與更新，搭配手技按摩來幫助保濕精華的導入與吸收，

最後敷上一片冰爽感的保濕醒膚軟膜，令精緻洗髮的同時，臉部肌膚也能持續吃飽飽水份。

✿ 精緻洗髮

✿ 頭皮護理

護髮與護膚體驗，全程皆使用肯夢AVEDA產品，以自然菁華為主，科學為輔，米自己也很喜愛肯夢AVEDA的潤膚品，以洗髮梳按摩頭皮與淨化清潔，

搭配上AVEDA的蘊活淨瑕潔膚系列髮品，髮品帶有舒心好聞的玫瑰與依蘭清香，同時兼顧秀髮保濕與結構強韌，

最後是今日的主角登場，半圓形水療紓壓儀器一開啟，細長水柱環頸齊發，宛如電流通過全身超酥麻，這是什麼刺激又期待的感覺~~

水柱緊接循環到頭部舒壓按摩，搭配上氣氛燈點綴，這麼沈浸感的越式洗頭，一定要來體驗一下。

✿ 精油按摩

最後以舒服的精油肩頸按摩為課程劃下句點，好好放鬆一下全身肌肉。

✿ 吹整梳化

更衣後，VIVI美容師會以Dyson吹風機做簡單的吹整梳化，如有造型需求現場也有提供Dyson直捲髮造型器(離子夾)，不過米吹整後的髮尾稍許乾澀，私心建議可以加強吹整搭配的護髮品喲～

最後再來杯安放心靈的熱茶舒心收尾，完美的沉浸式越式洗頭體驗～

VIVI越式洗頭｜店家資訊

VIVI越式洗頭

評分： / 4.9

/ 4.9 地址：b1, No. 5號光華東街東區新竹市台灣 300( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 11:00 – 03:00,



星期二: 11:00 – 03:00,



星期三: 11:00 – 03:00,



星期四: 11:00 – 03:00,



星期五: 11:00 – 03:00,



星期六: 11:00 – 03:00,



星期日: 11:00 – 03:00

星期一: 11:00 – 03:00, 星期二: 11:00 – 03:00, 星期三: 11:00 – 03:00, 星期四: 11:00 – 03:00, 星期五: 11:00 – 03:00, 星期六: 11:00 – 03:00, 星期日: 11:00 – 03:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram｜VIVI越式洗頭

▎採全預約制：點我預約｜LINE：@002fcegs

🅿️ 鄰近收費停車場：光華停車場、路邊停車格

VIVI越式洗頭｜美學地圖