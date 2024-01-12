米蘭街義式小館，台中西屯中科商圈美食推薦。這間主打手工義大利麵、披薩一直是我的口袋名單之一，米蘭街義式小館自製7款造型手工義大利麵條口感Q彈真的是好吃。現在推出超值商業午餐，只要$299就能吃到義大利麵、雙拼披薩套餐，精緻排餐系列也只要$450，對於小資族找地方用餐聚會是不錯的選擇。而且米蘭街義式小館全時段都有營業，中場不休息，下午也可以來吃飯，商業午餐、多人套餐免服務費。

米蘭街義式小館

地址:台中市西屯區福林路117號之二

電話:04-2461-3807

時間:上午11:00~晚上10:00(最後接客時間21:00)

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米蘭街義式小館在哪裡

米蘭街義式小館位在中科商圈福林路上，福科國中旁，能在這個美食戰區開5年、10年以上的都是滿厲害的餐廳。餐廳旁邊就有大型收費停車場，給開車前往用餐的人不少方便。

>>google導航:大車河停車場

米蘭街義式小館已經回訪過N次，一直很喜歡他們家的義大利麵，他們是自製手工麵條，可做出7種造型義大利麵。使用的食材跟醬汁也都是自己做的，不使用半成品，餐點用心價格卻依然親民。而且菜單不定期更新推出新菜色，讓回訪客每次都能有新鮮感。

米蘭街義式小館環境介紹

餐廳內裝潢走居家的風格，很有溫馨的感覺。窗邊一整排採光讓整個室內明亮通透，用餐時還可以看到街外風景。店內約可容納30人座位，想跟朋友聚餐可以事先預訂座位，店家會比較好安排喔。

餐桌上都備有水杯、紙巾跟餐具，還滿貼心的，省去了起身的麻煩。

米蘭街義式小館菜單價位

2024米蘭街義式小館新菜單上市，全新推出商業午餐，只要299就能吃到義大利麵跟雙拼披薩，450也能吃到精緻的排餐套餐，老闆真是佛心來的，這個價位通常在外面都只能單點一份主餐，想要看更多菜單可以點下面連結~

>>米蘭街義式小館詳細菜單介紹

除了商業午餐還有推出二人、三人、四人套餐，餐點上變化更多樣，價格也是很划算

今日湯品

湯品都是每日現煮，有義式蔬菜湯跟玉米濃湯。玉米濃湯有著濃稠香甜口感，義式蔬菜湯吃的到紅蘿蔔、洋蔥、蔬菜等配料，番茄風味的湯頭帶出自然甘甜，兩種都是料多實在我都很喜歡。

燻雞肉凱薩沙拉

超大盤的雞肉沙拉可以跟朋友們一起分享，爽脆的蘿蔓生菜，搭配燻雞肉丁、培根、麵包丁、水煮蛋，多種配料組合在一起的豐富層次口感，吃起來非常過癮。

凱薩沙拉整體吃起來很清爽，加上生菜都很新鮮，拌著雞肉丁吃很解膩，我光是一個人就能吃掉大半盤。

飲品

套餐附的飲品，有茶類、果汁、汽水可以選擇

喜歡喝帶點酸感的我個人首推鮮調桔茶，酸甜滋味還有金桔果香佈滿整個口中。熱熱的伯爵茶也是不錯的選擇，調性比較溫和一點，喝起來也挺順口，在尾韻能感受到優雅的茶香。

披薩球佐辣蝦沙司

這道是米蘭街招牌開胃菜，酥酥脆脆的披薩球，搭配的是主廚特製的辣蝦沙司，濃厚的茄汁風味吃的到新鮮蝦仁，雖然有點微辣但是非常開胃。

現烤出爐披薩球趁熱吃最讚，抹上一些辣蝦沙司，味道跟披薩相當合拍，明顯吃的到蝦仁脆彈口感，讓人吃完了一片又想再接一片。

披薩雙拼

米蘭街的手工披薩也是他們招牌之一，現點現烤最好吃，披薩是薄餅脆皮，可以任選兩種口味雙拼。

滿滿的起司跟餡料，烤的火侯也掌握的剛剛好，整個起司完美上色，色澤非常誘人阿。

底部餅皮非常脆，披薩餡滿滿的起士真的太滿足。店家有調味料罐，裏頭有各種香料、蒜頭、辣椒可以自行搭配，我個人滿喜歡搭配蒜頭，很台式的吃法。

油醋奶油鴨胸義大利麵

他們家的義大利麵是我在台中吃過前幾名好吃的，主要就是麵條手工製作，而非一般外面的水煮包裝麵，口感上就吃得出差異，捲曲的章魚麵QQ的有嚼勁，吸附著滿滿醬汁，每一口都充滿幸福。

特選鴨胸肉口感非常嫩，主廚特製奶油醬汁下去跟麵條拌炒，奶油醬汁非常濃稠滑順帶點奶香，拌在麵條上是美妙的滋味。另外加了玉米筍、櫛瓜等配菜下去點綴，在份量上也是滿多的~

蒜香櫛瓜塔

櫛瓜份量給的不少，而且每塊都超大塊，稍微煎上色後整個就香氣十足。吃起來水嫩水嫩的，不會有油膩感，聚會可以點一份當作配菜分朋友一起吃。

手工米蘭起士球

造型可愛的炸丸子，裡面藏著滿滿的起士，外層酥酥的口感，與裡面濃郁內餡形成對比，熱呼呼的起士餡在嘴中散開，真的是相當涮嘴的炸物小點，沾點番茄醬滋味會更棒。

美國菲力牛排

在這間義式餐廳裡，排餐也是相當有水準，精選的美國菲力牛排，給的份量還真不少足足有4盎司，旁邊有搭配玫瑰鹽、蒜片、奶油玉米、季節蔬菜等非常豐富。在$450元商業套餐加購$100元就可以吃到，真的很划算欸。

我最喜配菜裡面的奶油玉米，玉米粒粒香甜，伴隨著奶油濃郁滑順口感，減肥的事只好明天再說了。

剛下刀切開牛排就感受到肉的軟嫩，菲力牛排約5分熟度，呈現漂亮的粉紅色，肉汁都還鎖在裡面。

可以先試試看牛排原味，肉質鮮甜完全不會乾柴，接著搭配一點玫瑰鹽還真是不錯。有喜歡重口味的也可以配蒜片，蒜片炸的酥酥脆脆且不含油，跟牛排一起吃口感更豐富。

套餐甜點

甜點選擇有冰淇淋、奶酪、烤布蕾，也都是自家手工製作，吃完主餐最後來一份甜點，真是一大享受。

整體來說價格不貴，餐點變化多份量有誠意也很用心，CP值還滿高的，整個套餐吃完非常有飽足感。不管是排餐、義大利麵、披薩都滿推薦的，喜歡吃義式料理，來點不一樣的異國風味，這間台中義式餐廳推薦可以收藏起來唷~

店家資訊

米蘭街義式小館

地址:台中市西屯區福林路117號之二

電話:04-2461-3807

時間:上午11:00~晚上10:00(最後接客時間21:00)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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