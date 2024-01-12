2024-01-12

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尚石苑石頭火鍋在哪裡?

地址：台中市沙鹿區日新街88號

電話：04-26655158

營業時間：11:00-22:00

尚石苑石頭火鍋 位於台中沙鹿區日新街88號，經過11月的全新改裝，焕然一新的店面與升華的裝潢，成為台中海線上的人氣火鍋店。近沙鹿車站、沙鹿國小、沙鹿國中，交通極為方便，店內升級後更提供了將近30種無限量的小菜，飲料冰品，免費吃到飽，台中海線愛吃火鍋的人，快來看看這個2024​台中沙鹿美食吧!

尚石苑石頭火鍋專賣店的新裝潢後座位增加非常多，並且還有一個半開放式的包廂座位，非常適合來享用吃年菜以及家庭聚餐。

台中沙鹿吃到飽無限量自助吧

尚石苑石頭火鍋不同於一般火鍋店，專賣引進了了將近30樣的蔬菜自助吧食材供您盡情享用。此外，還有特色小吃、飲料、冰品，使您的用餐體驗更上一層樓。年節家庭聚餐必訪的自助吧海線吃到飽餐廳~

尚石苑石頭火鍋菜單

尚石苑石頭火鍋的火鍋湯底皆是自家特製種類更高達20種左右，從平價湯底、麻辣鍋、進補鍋超多種選擇，這次女王點的是赤醬紅燒牛三寶鍋+燒酒雞霸丸雙拼鍋，每個火鍋都擁有滿滿基本湯底餡料外，也有許多點特色單點副食可以選擇，但免費的是附贈白飯、粉絲，二選一大家依自己喜好挑選吧~

★ 查看：尚石苑石頭火鍋菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

燒酒雞霸丸雙拼鍋$498

以大量薑片以及香料再加入一瓶紅標米酒作為湯底，並加入烏骨雞與雞佛共同組成了燒酒雞霸丸雙拼鍋，的超彭湃的進補火鍋。它酒香濃郁的湯底與滑嫩的雞肉和Q彈的霸丸相互輝映，喜歡濃厚台灣味美食的人必點的火鍋湯底。

(PS:因為要讓酒氣揮發，所以鍋物會有點火的步驟，但目前因為安全考量將會在廚房進行，所以圖片是示意餐考喔!)

赤醬紅燒牛三寶鍋$498

赤醬紅燒牛三寶鍋是一道川菜系裏的傳統菜品，口味有香辣、五香等，主要材料以嚴選牛腱心、牛筋和牛肚，搭配以牛大骨及獨門辛香料，細火熬製數日的秘製湯頭，味道濃郁醇厚，可以說是喜愛牛肉美食的人的極致鍋底。

而這個湯底基本鍋是清湯牛肉會另外附，所以這時候就是拿上新鮮菜盤填滿鍋底的時候囉! 大家快點開吃吧~

嚴選板腱牛$168

深喜歡牛肉的人，點上富有豐富的油花的嚴選板腱牛，入口即化的嫩滑感，絕對是肉食愛好者的最愛。無論是涮火鍋還是享受原味，嚴選板腱牛都是不錯的選擇喔!

尚石苑副餐推薦+$12up

接著就讓女王推薦一下店內的副餐，尚石苑石頭火鍋擁有最具特色的副餐就是銷魂雞滷飯+$26，以傳統滷肉，搭配軟嫩多汁的雞肉，一口就能吃到兩種傳統美食一，碗讓您回味無窮的美味滷雞飯。超Q彈的手打烏龍麵+$12，加入那赤醬紅燒牛三寶鍋，超完美配搭是你絕對不能錯過的可口美味喔!

咔嗞酥炸牛$99

咔嗞酥炸牛的獨特之處在於它的酥脆外皮。每一塊肉塊都經過精心處理，用麵包粉製作的麵衣包裹著厚切牛肉，油炸成閃亮金黃的炸牛排，堅持講究精心計算由溫和時間的掌控，得以最大極限帶出甘甜肉質的半熟炸牛排。緊密貼合在牛排外層的酥脆外皮，完美鎖住牛肉的美味，呈現出來味道充滿深度的炸牛排。

花枝蝦油條$99

外酥內軟的花枝蝦油條，表面金黃酥脆，內裡藏著新鮮的花枝和蝦仁，搭配上特調的龍蝦沙拉醬或蜂蜜芥末，那鮮美更加香脆美味。

塔香鹽酥雞$69

尚石苑特製塔香鹽酥雞，外皮酥脆、內裡多汁，加上鹽酥調味口味非常道地。女王只能說這邊口味非常多樣，想吃大餐還是小吃都能滿足你!

咔嗞炸雲朵$59

咔嗞炸雲朵 是一道極富創意的點心。這款美味的點心結合了花生麻糬、玉米片和煉乳，展現出豐富的層次和口感。每一口都是香酥的花生麻糬外層，搭配玉米片的香脆，最後以煉乳的甜蜜風味為結尾，獨特的Q嫩創意點心。

酥皮炸年糕$59

尚石苑特製獨家點心 酥皮炸年糕 外皮酥脆，內層年糕Q彈嫩口，餐後必點的小點美食。

麻油炸蛋$39

以麻油炸至外皮金黃酥脆，外層香氣四溢，內裡包裹著嫩滑的蛋白和流心的蛋黃，帶來層次豐富的口感。這道美味不僅適合單獨享用，更是火鍋時的完美搭配，為您的用餐體驗增添無限美味。

鱸魚蛤蠣

喜歡新鮮海鮮的人必點這個海鮮套餐，以超多鱸魚片加上爆量蛤蜊，匯聚了滿滿的新鮮海味份量超級十足，而且肉質幾乎無刺非常適合，愛吃海味的大小朋友們點看看喔!

2024台中火鍋推薦

尚石苑石頭火鍋的以復古風裝潢全新升級、不管是豐盛的蔬菜自助吧、都提供了一場極致美味的用餐體驗。在這裡除了有獨特的鍋物，更有多樣的單點特色料理的，獨特創意和口感層次，可以說是台中沙鹿別樹一幟的火鍋風味。這間2024台中海線美食推薦給大家，還沒來吃過的人快來試試吧~

尚石苑石頭火鍋店家資訊

店家：尚石苑 石頭火鍋專賣 Shang Shih Yuan

地址：台中市沙鹿區日新街88號

電話：04-26655158

營業時間：11:00-22:00