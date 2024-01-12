在宜蘭， 蒜味肉羹 可以說是代表性的地方美食之一，幾間知名的老店彷彿已成為遊客必嚐的小吃，那濃郁的羹湯裡加滿了大量的蒜頭碎末，以及遵循古法以手工製作的肉羹，香醇順口又帶著會上癮蒜辣味，就這樣一小碗就擄獲無數的人心

記得十多年前來宜蘭就開始吃 羅東林場肉羹 、 北門蒜味肉羹 ，一種久久會想念的古早味，好像沒吃到便覺得少了什麼味道，後來又有 阿娘給的蒜味肉羹，傳承蒜味肉羹，其實也是北門蒜味肉羹 後代的分家，不管是哪一家都有自己的特色，口味上或多或少也會有些許差異，就看個人喜好去選擇品嘗。我個人是覺得宜蘭的蒜味肉羹都不錯吃，既然都不錯吃，那就輪流吃啊，這有什麼問題哈哈

今天就帶大家來吃這一家 傳承蒜味肉羹

位於宜蘭市舊城北路上的 傳承蒜味肉羹 ，曾經榮獲 「宜蘭好羹」活動 的最佳肉羹獎，宜蘭的特色羹種湯頭濃郁，是地方小吃的特色之一，透過活動推廣也讓大眾更加認識宜蘭好羹。

★ 宜蘭縣政府「宜蘭羹好～宜蘭更好」評選活動 (點選網址參閱)

傳承蒜味肉羹 有著傳統的小吃店面，簡單乾淨光線也充足，點餐的方式是不需要畫菜單的，門口放置一台自動叫號機，由這裡先抽取號碼牌，等待叫號再跟老闆點餐

螢幕上有菜單品項，先看好再點餐

蒜味肉羹（麵/飯/米粉/粿仔） $65

滷肉飯 $40 白飯 $20

油豆腐 $40 黃金泡菜 $40

溫泉蛋 $40 香腸 $40 大陸妹 $50

很簡單的餐點內容，小菜也不多，不過來這裡最主要還是吃肉羹，小菜就加減參考一下，店家還有販售 外帶冷凍組合 ， 喜歡的朋友就自行購買回家囉

店裡多以四人方桌為主，座位桌椅之間的間隔寬敞，環境還算整潔舒適

牆上掛著宜蘭縣政府頒發的 「宜蘭羹好。宜蘭更好」 獎牌，來自40多年的老字號 北門蒜味肉羹現在由 第二代接續 ，由於分家的緣故， 傳承蒜味肉羹 是其中之一

根據官網的說明，老媽媽的家傳作法是豬胛心肉來製作肉羹，先醃漬入味後依照比例裹上太白粉和新鮮魚漿，川燙至熟再撈起，而湯頭則是里川燙肉羹的原汁，加入大量蒜泥、筍絲來熬煮，保留美味的原汁湯頭。

傳統小店特別增加送餐機器人來為客人服務，我們都覺得好有趣，工作人員也不必小心翼翼端著快要滿出來的肉羹湯，在店裡穿梭奔走，似乎也省去了人力的負擔

送餐機器人根據桌號來到面前，發出音樂和聲響，提醒你來取餐囉，我們從隔層上把托盤取出將餐點放置於桌上，再將托盤回放在機器人內，按下完成鍵它便會說聲謝謝離去

自己的餐點自己端，其實很方便啦，

當天我們點了一碗肉羹湯、肉羹米粉，還有泡菜一碟

餐具也是自助的

餐桌上的烏醋和辣椒醬，就依照你的喜好增添風味

手工黃金泡菜醃製得相當入味，脆度新鮮度都有，微酸微甜又微辣的口感讓人吃一口就欲罷不能，這一碟我喜歡

這一碗滿滿蒜香味的肉湯一上桌就撲鼻而來，還沒吃就已經被濃濃香味吸引，煮菜不可少的蒜頭總是能將餐點的味道提升，看到這麼多蒜末在湯裡漂浮，喜歡蒜的朋友肯定驚喜不已。湯頭濃稠度剛好，喝起來順口且帶有微微辛辣感，熱熱的很過癮，還有那大塊的肉羹是札札實實的肉，咬起來肉質富有彈性軟硬剛好，已經有先醃製過的肉羹其實單獨吃就蠻有味道，這一碗吃了四五塊肉就有飽足感耶

愛吃米粉的我ㄧ定要點，他們家細米粉滑溜順口，好咬好吞，是我喜愛的口感

老爺喜歡加烏醋加辣，我愛原味，口味自己調整隨人喜好，自己喜歡吃就是最棒的美食了，宜蘭市好吃的 傳承蒜味肉羹 簡單跟大家分享，有機會要來吃吃看喔

傳承蒜味肉羹｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭市舊城北路148號

■ 電話 : 0978088222

■ 營業時間 9:30-19:30

■ 公休日: 依臉書公告為主

■ FB臉書: 傳承蒜味肉羹

窩客島 WalkerLand 撒野樂活小村婦

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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