出發首爾自由行為了讓行程更加順利、方便前往各大首爾景點，都會想要挑選交通及生活機能便利的住宿選擇，而說到交通便利首先聯想到的就是弘大入口站啦！今天就精選TOP 5最新高評價且高CP值的弘大住宿，推薦給所有準備出發首爾玩耍的朋友們，每間都是近期旅客回饋好評的優質首爾住宿，看到這篇的朋友千萬不要錯過！

鄰近弘大入口站住宿推薦TOP 1 弘大柳屋

位於弘大市中心，弘大入口站僅需步行1分鐘，旅客可以輕鬆地從仁川國際機場直接前往旅館。 💡飯店住宿滿意度評價： 5.0 / 5 「有問題都可以直接透過line詢問，服務很親切，房間也很舒服，周邊也非常方便，下次去韓國玩還會再選擇這裡」 💡周邊景點交通：弘益大學站 距離約315公尺、弘益大學 距離約525公尺 🔥搶先下訂 弘大柳屋 看更多交通方便住宿推薦👉 弘大住宿推薦近弘大入口站

鄰近弘大入口站住宿推薦TOP 2 EVER8 公寓式酒店

公寓的房間配備了高品質的傢俱和家電設備，位於首爾新村商圈，距離著名景點首爾塔、南山公園和明洞等僅幾分鐘路程，5分鐘即可抵達梨大站。 💡飯店住宿滿意度評價： 4.8 / 5 「這個公寓靠近火車站很方便，觀光安排行程也很方便！ 去機場的巴士站距離公寓只有 5 分鐘的步行路程，所以我不必背著沉重的行李。工作人員非常友好！」 💡周邊景點交通：新村站 步行需約5分鐘、首爾塔 距離約1.5公里 🔥搶先下訂 Ever8酒店式公寓 看更多交通方便住宿推薦👉 弘大住宿推薦近弘大入口站

鄰近弘大入口站住宿推薦TOP 3 明蘇的家 II

位於首爾市中心和弘大地區，以主要大眾運輸的角度來看，鄰近 AREX（機場地鐵線）、緊鄰地鐵弘大入口站。住宿空間寬敞，推薦多人出遊首爾入住首選。 💡飯店住宿滿意度評價：4.4 / 5 「捷運弘大入口站一號出口，出站就到，公車站就在對面，交通方便，旁邊就有咖啡廳，後門出來鄰近超商，機能方便」 💡周邊景點交通：弘大 280 公尺、弘益大學 596 公尺、弘大入口站 60 公尺、弘益大學站 327 公尺 🔥搶先下訂 明蘇的家 II 看更多交通方便住宿推薦👉 弘大住宿推薦近弘大入口站

鄰近弘大入口站住宿推薦TOP 4 達達的屋 延南/弘大

距離弘大入口站僅6分鐘步行路程，非常便利。附近有延央公園，隨時可以出發散步，讓旅客既可以欣賞美景又可以有舒適放鬆的入住體驗。 💡飯店住宿滿意度評價： 4.8 / 5 「漂亮寬敞的地方，房東非常善於溝通。我們有6人，我們有足夠的空間，比我們之前入住過這樣大小的其他地方。地理位置也非常好。」 💡房間價格： 查看限時優惠 💡周邊景點交通：弘大入口站 距離約608公尺、弘益大學站 距離約545公尺 🔥搶先下訂 達達的屋 延南/弘大 看更多交通方便住宿推薦👉 弘大住宿推薦近弘大入口站

鄰近弘大入口站住宿推薦TOP 5 Contigo旅居

近延央公園、弘大入口站5分鐘即可抵達，可中文接待，住宿配備king size床及沙發床。 💡飯店住宿滿意度評價： 5.0 / 5 「距離AK Square和弘大地鐵站步行約6分鐘～弘大周邊吃飯很方便！雖然鄰近熱鬧地區，但這裡晚上不會有吵鬧！可以得到安靜且充分的休息～下次來韓國還想繼續訂這裡。」 💡周邊景點交通：弘大入口站 距離約567公尺、弘大 距離約392公尺 🔥搶先下訂 Contigo旅居 看更多交通方便住宿推薦👉 弘大住宿推薦近弘大入口站 以上就是首爾交通方便住宿精選TOP 5的推薦優質住宿，AsiaYo站上提供許多高CP值首爾飯店住宿，每個都別具特色！不論想體驗韓國在地風情的首爾韓屋住宿、或是身歷其境的韓劇般網美公寓、還是多人出遊方便入住的住宿選擇通通有；如果想根據地點選擇方便的住宿，也推薦首爾站周邊、首爾明洞住宿或者梨大、東大門等流行購物集中地，想要出遊首爾又省荷包，歡迎上AsiaYo預訂挑選首爾住宿！

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