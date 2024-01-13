車庫娛樂邀約搶先看首映場 #露梁：死亡之海

劇情：日韓爆發壬辰倭亂，日軍首領豐臣秀吉死後，日軍打算撤退，韓將軍李舜臣（金倫奭 飾）認為必須完全殲滅日軍，才是結束這場戰爭的正確方式。便和明朝組成朝明聯合艦隊，下定決心要殲滅敵人。

然而，受日軍的賄賂的明朝都督陳璘（鄭在詠 飾），打算為日軍開啟退路；日軍首領島津義弘（白潤植 飾）也為了協助日軍撤退往朝露梁前進……三大將軍在露梁的最終之戰激烈展開！

2014的首部曲《鳴梁：怒海交鋒》，重現李舜臣以 13 艘小船艦迎戰日本 133 艘船的大型艦隊，2022年，以「閑山海戰」為背景推出《韓山島海戰》，呈現了李舜臣水軍最為著名的鶴翼陣和改良龜船的歷史場景。最終曲2204年的《露梁：死亡之海》李舜臣將軍抗日征程的最終之戰，也奠定了朝鮮半島後續兩百年的和平基礎，對韓國歷史產生了深遠的影響。

片長150分鐘的《露梁：死亡之海》，是李舜臣三場代表性戰役中的唯一一場夜戰，而海上戰爭就佔了100分鐘，斥資300億韓元，真實打造從船隻遠距離砲擊、近距雙方火攻、再到士兵登船後的殺戮戰，震撼的海上爭戰如臨現場，李舜臣將軍在在兵力懸殊的情況下，展現殺敵的決心及過人的謀略，是本片最大看點！

一場中日韓三國之間的大戰 #露梁：死亡之海，1月12日（五）震撼開打！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#露梁：死亡之海 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=Xhh5bNN6Jm8

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