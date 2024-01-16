「成真咖啡」前些年因獲得冠軍咖啡，和有著貴婦級美味別稱的人氣舒芙蕾而走紅。當然，我也曾帶喜歡吃甜點的老婆和女兒，造訪過它的幾家分店。其咖啡好喝，舒芙蕾則是如同雲朵般地鬆軟且溫潤，吃了還有幸福療癒感，深受到我們家母女倆的喜愛。約一個月前，我看到自家附近在丹鳳國小的對面，有間新的店面在裝潢，本來不以為意，直到1~2周前看到掛上的店招牌，而讓我有點驚訝。後來就對老婆和在南部工作的女兒說，沒想到新莊要開一家「成真咖啡」耶，而且就離我們家不遠！
母女倆聽到後，開心的不得了，直問我，店家何時開幕？
我回：「我看到寫選舉日當天開始試營運，怎？想吃嗎？我們選舉日當天，早上投完票後就走去吃？」
母女倆可是很開心地，並大聲回我：「當然好啊！」
所以我們就來了～
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▲店外觀
「成真咖啡」新莊迴龍店，
位在丹鳳國小對面的天橋下旁，
新北大道上近中正路口，
離捷運迴龍站約2百來公尺。
▲簡約雅致明亮的用餐區
店家上午10點營業，
我們也是投完票後10點就到，
本以為是試營運第一天，
因此店內沒幾位客人，
沒想到卻是，
幾乎每桌都放上〝訂位席〞...
▲菜單
選擇大分類有：
舒芙蕾厚鬆餅（手工現做，需耐心等候20~25分鐘）、
彩虹飯、
每日輕食、
義大利麵、
創意薄餅、
創意咖啡、
義式咖啡、
非咖啡飲品、
果昔冰沙、
精品咖啡、
氮氣咖啡。
▲現做舒芙蕾
現場可看到，
手工現做舒芙蕾厚鬆餅的製作過程，
將打勻打發的蛋白，
倒入煎台上的圓柱中空模具裡，
蓋上大蓋子煎製。
待本體漸呈現蓬鬆感，
與底部如鬆餅般的金黃色澤與香氣後，
再翻面煎製，
最後取出擺盤。
▲著名甜點美食與飲品上桌
我們點了：熔岩焦香布蕾、草莓圓舞曲舒芙蕾、黑糖那堤、薰衣草鮮奶茶、水果茶（5星評價送）、花漾瑰蜜（很特別的飲品，製作較費時，不在本照中）
▲飲品
黑糖那堤＆薰衣草鮮奶茶，
香濃好喝順口；
5星評價送的水果茶，
色澤有著好看的層次感，
口感也不錯～
▲熔岩焦香布蕾＆草莓圓舞曲舒芙蕾
舒芙蕾的外觀與擺盤，
有著日式文青的輕柔雅致感。
▲熔岩焦香布蕾
舒芙蕾外層裏著黃澄澄色澤的法式布蕾醬，
有如熔岩般向周邊緩緩滑落。
上層表面則是用火焰炙燒過，
染上焦糖般的色澤，
再放上一小片有畫龍點睛之妙的翠綠色薄荷葉，
雙層另附有手工杏仁餅乾及一小球冰淇淋，
整體看起來十分誘人療癒～
▲熔岩焦香舒芙蕾，剖面
這舒芙蕾吃起來軟呼呼也暖呼呼的，
有如雲朵化開般的鬆軟綿緻，
味蕾並滿溢著蛋奶香與滑順感。
這和一般蛋糕甜點冰冷的感覺，
完全不同～
▲草莓圓舞曲舒芙蕾【季節限定】
外觀非常吸睛，
且散發少女心般的一道甜點。
▲草莓圓舞曲舒芙蕾，俯視
佈滿了許多新鮮的草莓切片，
這也是草莓甜點控不可錯過的選擇。
▲草莓圓舞曲舒芙蕾，剖面
貝禮詩奶酒特調的草莓卡士達醬，
再搭配新鮮草莓及藍莓，
撒上酸甜莓果碎，
口感酸甜而不膩。
▲花漾瑰蜜
外觀看起來，
好像是蓋上了玻璃盅的雅致西餐要上桌，
但第一次看到這的朋友們，
十之八九絕對猜不出它到底是?
▲花漾瑰蜜，移開玻璃罩
猜不到吧?
飄渺的雲煙溢出，
很夢幻吧?
這竟是一杯有玫瑰花的飲品，
而且還是創意咖啡喔~
▲花漾瑰蜜，玫瑰花瓣沾醬
飲品最上面，
放的是整朵可食用玫瑰。
可取下花瓣，
沾取一旁碟子內的覆盆子荔枝醬，
香甜浪漫氣味在口中蔓延開來。
▲花漾瑰蜜是店家的招牌創意咖啡
下方散發出飄渺雲煙的圓杯，
是裝飾用不可喝。
上面的錐形杯，
才是「花漾瑰蜜」的本體。
可看到錐形杯內，
飲品有好幾層，
玫瑰花瓣下是一層白色鹹奶泡，
然後分別是濃縮咖啡、花茶、玫瑰荔枝果露，
最後還加上一克的威士忌。
▲花漾瑰蜜，特調咖啡花茶拌一拌
我才抿上一小口，
眉頭馬上皺了一下，
老婆和女兒看到後笑說，
這很好喝啊！
我回：這滋味很妙，很特別，但我不行！哈~
只能說這杯很女生...
▲留影
成真咖啡在坊間的有不低的評價，
深受不少女性所喜愛。
沒想到竟也能插旗在，
我家住的下新莊，
且離捷運迴龍站不遠，
讓住在新莊的朋友們，
尤其甜點控的女性朋友們，
不用再跑去其他地區吃。
如同雲朵般地鬆軟且溫潤，
吃了還有幸福療癒感的舒芙蕾厚鬆餅，
我們家的母女倆很喜歡吃。
除了舒芙蕾很好吃，
擺盤也漂亮，
還不限時、不收服務費、設有充電插座...等。
唯，
其價位在台北市算是合理，
但在這下新莊迴龍地區，
可能會讓不少當地居民，
覺得偏高了些。
目前試營運中，
店家的流程與製餐熟練度，
有些許待進步的空間，
但還可接受，
服務也很親切熱忱。
「成真咖啡」新莊迴龍店，
預計1/27正式開幕，
店家說也會舉辦開幕活動，
詳情可留意店家FB粉絲團的公告。
▲名片
【低 銷】一杯咖啡（試營運期間，一杯咖啡或一份餐點）
【營業時間】10：00～21：00
【地 址】新北市新莊區新北大道七段848號
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