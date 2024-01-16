每到冬天就是草莓的盛產季節，各家甜點店都推出了草莓商品～其中最引人注目的，就是草莓蛋糕系列商品！

這次介紹的「卡瓦蛋糕Kawacake」位於新莊復興路一段，之前經過好幾次都被店面佈置所吸引，上網查才發現卡瓦蛋糕Kawacake是一家從中、永和地區起家的手工蛋糕品牌，也是專門販售生日蛋糕的蛋糕店。

卡瓦蛋糕Kawacake嚴格把關選用的食材致力研發出減糖、無色素、無香精、無反式脂肪，堅持只選用冠軍100%純動物性鮮奶油製作低過敏原的蛋糕。像卡瓦的寶寶蛋糕就非常有名！

減糖蛋糕對於我這種想吃甜點又怕胖的人真的是一大福音啊～而且現在冬季還推出季節限定的草莓蛋糕～草莓控+甜點控一定要來品嚐看看的啦！



門市地點



位於新莊復興路上，就在新莊體育館附近，對面有汽機車停車場，要開車或騎車到門市自取的人，可以停在這邊，如果是暫停，也可以暫停在門口。

草莓蛋糕容易凍傷，所以沒有提供宅配，可選擇自取或是汽車快遞







門市位於轉角處，店門口佈置的超可愛！經過忍不住多看幾眼

店面小巧精緻，門市所有蛋糕都是當天製作，每天會提供少量供客人現場購買～

但因為草莓系列商品都是限量供應，建議還是預先訂購，才不會買不到想要的口味喔！

(門市自取「最晚」三天前訂購，若需配送建議「最晚」一周前)

這邊大力讚美一下店員，超熱心幫我介紹每一款蛋糕！差一點心動加點第二個蛋糕(?)🤣🤣🤣

除了草莓季的草莓蛋糕外，他們家有名的還有冰淇淋蛋糕、寶寶蛋糕、長條蛋糕、小蛋糕等，有特殊節日前這裡往往大爆單，所以強烈建議要提早訂購喔！

如果對蛋糕尺寸沒有概念的朋友，門市現場有做個生日蛋糕尺寸大小的牌子給客人參考～

大人生日可以加購派對帽

另外自取蛋糕可加購保冷袋，讓保持蛋糕新鮮

小朋友部分提供12生肖生日帽可購買





2024年 卡瓦蛋糕Kawacake 草莓季商品





開箱 奧地利草莓塔

卡瓦蛋糕Kawacake 的包裝盒是粉藍色，透明櫥窗可以清楚看到裡面放哪一款蛋糕

跳色黃色的提把讓蛋糕方便提取

附贈刀叉盤及蠟燭

沒想到包裝盒後面還有童趣的設計，太可愛了～如果是小朋友收到一定超開心！

冬季限定「奧地利草莓塔」使用新鮮草莓搭配法國100%純動物性的冠軍鮮奶油，堆疊在輕乳酪蛋糕上，底層使用的是奧地利手工酥脆塔皮

草莓嚴選苗栗大湖當日直送的新鮮草莓，每一顆草莓都經過人工手洗，為消費者健康把關！每一口都吃得出草莓的香氣～

草莓塔的鮮奶油選用米其林餐廳指定品牌，有如絲質般滑順口感，奶油香氣會散滿整個口腔

使用輕乳酪糕體，吃起來比較偏濕潤、綿密細緻的口感，淡淡起司香氣不會過分搶走草莓的光芒

草莓塔手工塔皮若單吃就會比較偏甜，但搭配上面的草莓及輕乳酪蛋糕一起吃非常好吃！

綜合整體還是覺得奧地利草莓塔很好吃！酸酸甜甜很適合當下午茶點

我拿了6吋拿奧地利草莓塔回家與家人們分享，一人一塊一個下午就吃光光啦！

這個冬天還沒吃過草莓蛋糕嗎？快來試試看卡瓦蛋糕Kawacake 冬季限定的「奧地利草莓塔」

酸甜草莓搭配減糖鮮奶油，層次豐富好滋味～推薦新莊的卡瓦草莓蛋糕給喜愛吃甜點又怕胖的你們～

卡瓦蛋糕門市資訊

中和建三門市：

新北市中和區建三路26號

(02) 2223-1080

https://maps.app.goo.gl/1xtuPTQDUNoAMZav9



永和永元門市：

新北市永和區永元路105號

(02) 2926-3888

https://maps.app.goo.gl/Ec4sae8xN3bbTbbb9



新莊復興門市：

新北市新莊區復興路一段147號

(02) 2277-0099

https://maps.app.goo.gl/d2sKf8CQSjXrbna96



板橋文化門市：

新北市板橋區文化路一段219-4號

(02) 2272-9797

https://maps.app.goo.gl/ViYKKYdabMTixKXP8

此文章為自身實際體驗後感受分享，僅作圖文參考，購買前請依個人需求及自身狀況謹慎購物

無定期更新官方資訊義務，有其他問題請詳閱官方網站或洽客服!

所有商品的材料、特色及檢驗報告皆取自於卡瓦蛋糕官網

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