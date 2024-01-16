苗栗後龍有一家隱藏版 在地人才知道的超大鋼盆沙茶牛肉鍋，是開了40年的老店，這家桃園店是女兒開的，直營店的概念，前陣子搬家，但離原址不遠。跟後龍店原汁原味，美味依舊不變，份量十足，以人頭計算，真的就是這麼一大盆，我們5個人的戰力甚至只吃到一半，這是我第二次挑戰，最後還是戰敗打包帶走。

老余牛家莊 桃園建國直營店｜交通位置

建國路尾，距離桃園火車站車程約6、7分鐘，萊爾富旁邊有收費停車場。

新店面位置比較大

一樣在建國路上，只是新址在建國路尾段。

老余牛家莊 桃園建國直營店｜MENU

只有牛肉鍋和羊肉鍋兩種選擇，也可以牛羊混合鍋

鍋類計費算人頭300元/人，其它一系列都是單點，外帶至少兩份為一袋

人多就是任性，幾乎菜單有的都被我們點一輪，但溫馨提醒一下，其實本身鍋底就料挺多的，如果人不多就先緩緩別急著點好點滿，以免你們吃不完。

內用就只有這罐醬油辣椒沾醬，如果想買豆腐乳的話需加購。

但我覺得醬油辣椒沾醬搭配辣豆腐乳的吃法確實挺夠味的，很可以。

牛肉鍋｜每份300元/1人

每個人看到這超大鋼盆滿滿的料上桌都會先驚呼！

這一鍋是5人份，上桌就9分滿了，端上桌的人也算厲害，技術活。

沙茶香氣濃郁，裡面料超滿

以沙茶與大量番茄為基底，慢火熬煮成濃郁湯頭

然後加入牛肉、白豆腐、番茄、高麗菜等蔬菜

雖然有加入大量番茄蔬菜，但表面還是浮了一層油脂

如果在意的人可以撈一下再吃，不然會覺得有點油，但我們是覺得還行。

另外湯匙真的是正常尺寸，只是因為鍋大顯得湯匙小。

我們吃到湯頭降到八分滿時才敢加料

依序加入毛肚、貢丸、黑木耳、豆皮、麵條還有高麗菜、白菜等…

瞬間變成超大鋼盆沙茶牛肉麵的現場！

湯頭濃郁醇厚，偏重口味而且稍油

畢竟也加了不少沙茶，不過也放了不少番茄蔬菜去膩。

加了麵條後，真的有在吃牛肉麵的感覺。

本身鍋底料就很多，

我們又加了不少火鍋料，看起來超豐盛。

牛肉片涮過沙茶牛肉鍋湯頭更好吃，推薦可以點。

牛肉塊很多，而且都切成適口小塊狀。

沾點辣豆乳醬，層次風味更升級。

一次吃到牛肉火鍋跟牛肉麵的口感，雙滿足

這種冷冷的冬天，來上一鍋太幸福，而且也不貴。

只是還蠻常有評論說店家服務態度冷淡之類的，嗯…確實有點。

反正要去的人別對服務太有期待就還行啦。

開車騎車的朋友不能喝酒，只能以茶當酒乾一下啦。

是說5個人的戰力也就這樣，至少還有一半吃不完

還可以分成兩大包回去讓朋友繼續加料繼續吃，可以吃很多天呢。

也建議大家直接來外帶鍋底回家，自己買料回家煮爽度更高。

這家贏在平價大份量，但如果以我個人心中的桃園牛肉鍋排行的話，還是胖子牛肉的每日限量 當日現滷 溫體牛腩火鍋No.1。

巷子內隱藏版 經營至今已經有60年歷史的老店，現由二代傳承至今也有30年，一直都很有口碑，尤其是每日限量 當日現滷 溫體牛腩火鍋更是熱門到需要事先預訂才吃得到，千萬也別錯過熱炒，真的很強！尤其是燴飯或炒飯那份量也是有驚到我…（繼續閱讀）

老余牛家莊 桃園建國直營店

地址：桃園市桃園區建國路331號（地點）

電話： 03-3675253

時間：每日10:30～21:00 賣完為止｜每週四公休

粉絲團：桃園 老余牛家莊

備註：靠近桃園火車站，附近有收費停車場。

老余牛家莊

地址：苗栗縣後龍鎮中華路1021號

電話： 03-772 6304

時間：10:00–20:00

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