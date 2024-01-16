大甲美食推薦這家嘉家樂肉圓，大甲鎮瀾宮附近有很多知名老店美食，這家五十年肉圓老店嘉家樂肉圓也是深受在地人跟觀光客們的喜愛，既使下著大雨仍舊撐著傘排隊等著吃肉圓，嘉家樂肉圓究竟有什麼魅力讓大家趨之若鶩，我們來去吃吃看吧！

嘉家樂肉圓｜交通方式＆停車資訊

嘉家樂肉圓位在台中大甲區蔣公路上，附近有很多收費停車場可以停車，大紅色的大甲肉圓招牌很好找，基本上看很多人排隊那間就是了，不管內用外帶都要先排隊，但我覺得動線不大好就是了，常發生有人沒排隊就先去找位置坐，內用排到點了肉圓卻沒位置坐的情況

嘉家樂肉圓｜菜單

嘉家樂肉圓除了脆皮肉圓，還有傳統Q皮肉圓，脆皮的貴五元，湯類有豬血湯、苦瓜肉湯、豆腐肉湯、豆腐湯、魚丸湯及貢丸湯，價位也不貴，然後點脆皮肉圓因為炸要等6~7分鐘

嘉家樂肉圓生意真的很好，幾乎每個員工都超忙的，所以有時候講話口氣不是很好，忙成這樣就多體諒一下囉

嘉家樂肉圓｜脆皮肉圓、Q的肉圓

千里迢迢來一趟，又排那麼久，當然是兩種肉圓都要吃到，上菜速度非常快，幾乎坐下五分鐘內餐點就送上桌（脆皮的要稍微等一下下），這裡的肉圓是用低溫油泡，有點類似彰化肉圓的做法

脆皮肉圓，要說脆皮其實也沒有到脆，甚至到硬的口感，但也不會難咬，皮外面有脆感，裡面倒是很Ｑ嫩，加上鹹甜的特製醬汁挺對味的，愛吃辣的朋友可以加點辣椒醬更好吃

但我覺得他們家比較強的是內餡，，裡頭不是一般的肉塊，而是放整塊的豬肉排，肉質紮實不乾柴，筍塊也擺得很多，跟吃一般肉圓是完全不同的口感，蠻特別的

Q的肉圓，基本上就是沒高溫炸過的，除了沒有酥脆口感外，其他味道吃起來跟脆皮的也差不多

豬血湯，一大碗30元很可以，豬血給的豪邁，吃起來口感也不錯，清甜的湯頭搭配韭菜香，配肉圓很不錯

嘉家樂肉圓也算不錯吃了，脆皮肉圓稍稍讓人失望，但內餡夾著一大塊的嫩嫩豬排蠻厲害的，豬血湯也不錯，便宜大碗，下回有機會來到大甲玩可以吃看看唷

嘉家樂肉圓

地址：台中市大甲區蔣公路166號

電話：04-26874667

營業時間：09:30~22:00

店家/景點資訊

店家名稱：嘉家樂肉圓

所在地址：臺灣台中市大甲區蔣公路166號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-22:00

店家電話：04-26874667

評價：★★★★





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