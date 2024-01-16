冬天是吃鍋的季節
台灣人最愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞...等食補
聽說一到冬天生意好到不行
當天臨時預約只剩5:30時段
終於親自目睹到人生人海的盛況
餐廳位於潮州彭城路上,
心之和同條路上,但不同方向
餐廳後方附有停車場,生意太好,連停車位都客滿
只好轉移至附近停放(小心附近常有波麗士大人來開單)
薑及麻油的介紹
選用老薑母,工序繁瑣製出薑母原汁,標榜不使用化學薑粉
不到6點已經客滿狀態,有點嚇到
現場還有一堆人在候位
工作人員手不停歇一直在料理
連想加點麵線,都要等半小時以上
菜單~
只販售薑母鴨及羊肉爐,2種鍋底
鍋具可陽極鍋(鐵鍋)或陶鍋,
陶鍋煮的時間比較慢,也為了方便拍照及用餐速度選擇鐵鍋
其他菜盤及火鍋料都是自助式,依盤子計費
餐具區
彩頭盤60元,其他菜盤皆40元
有玉米筍、金針菇、香菇、喜鴻菇、袖珍菇、珊瑚菇、杏鮑菇
栗子、百頁豆腐、高麗菜、玉米、青花菜、萵苣、枸杞葉、山萵苣...等
火鍋餃類及丸子類
鴨肉貢丸、泡菜貢丸、鵝肉丸、芋頭丸、爆漿丸...等
當天也很多人外帶取餐
佐料~豆腐乳及特製沾醬
山萵苣菜籃、金針菇
一袋袋包裝很特別,主要是避免丸子掉落
還有一個好處就是可以疊起來,減少桌上佔用的空間
鴨肉燕餃Q彈美味
鴨腸 ~60元
鴨腱 ~60元
鴨心 ~60元
鴨水血 ~60元
點了3盤,湯底是麻油,不像麻辣鴨血滷到本身有味道
需沾醬比較好吃!
大陸妹、凍豆腐、珊瑚菇
生意太好,約等了30分鐘炭火跟鍋底才上
這裡的特色就是用炭火煮,而不用瓦斯
鴨母鴨 ~350元
這價位算平價,重點在濃郁的薑汁湯頭,
鍋內鴨肉份量上不多
下圖就是陶鍋,缺點就是煮比較慢
用餐時段比較不建議,若是晚上吃宵夜可以慢慢吃
滿滿一桌,準備開動
湯底偏深色,可能是使用黑麻油
建議大家可以常常原味湯頭,帶點麻油香氣
老薑微微辣,整體很順口,沒有嗆辣感
很適合寒流來時喝上一碗,瞬間身體都暖了起來
店家貼心提供海鮮蚵網,
才不下鍋後撈不到小小的鴨腱鴨心
鴨心十分鮮嫩,比鴨腱口感好
鍋底鴨肉可能還需多熬煮一下,肉質比較柴一些
爆漿丸子內有湯汁,老公很推這款丸子
小昭喜歡鴨肉燕餃及鴨肉丸
可免費加湯服務
鴨祖將用餐的特色之一,自己需拿一個水桶放吃完的菜盤
跟藏壽司一樣計盤消費,可愛的服務人員會跟你核對盤數
整體餐點都還不錯,小昭覺得cp值蠻高的
喜愛薑料理的朋友會愛上這湯頭,
生意好到有點誇張,
建議大家假日或熱門時段務必要先提前訂位,以免向隅
口味因人而異,以上僅供參考~
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<<店家資訊>>
• 鴨祖將薑母鴨~屏東潮州總店
• FB
• (08) 7809889
• 17:00~00:00
• 屏東縣潮州鎮彭城路315-6號
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