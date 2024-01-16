冬天是吃鍋的季節

台灣人最愛吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞...等食補

鴨祖將炭燒極品薑母鴨

聽說一到冬天生意好到不行

當天臨時預約只剩5:30時段

終於親自目睹到人生人海的盛況

餐廳位於潮州彭城路上,

心之和同條路上,但不同方向

餐廳後方附有停車場,生意太好,連停車位都客滿

只好轉移至附近停放(小心附近常有波麗士大人來開單)

薑及麻油的介紹

選用老薑母,工序繁瑣製出薑母原汁,標榜不使用化學薑粉

不到6點已經客滿狀態,有點嚇到

現場還有一堆人在候位

工作人員手不停歇一直在料理

連想加點麵線,都要等半小時以上

菜單~

只販售薑母鴨及羊肉爐,2種鍋底

鍋具可陽極鍋(鐵鍋)或陶鍋,

陶鍋煮的時間比較慢,也為了方便拍照及用餐速度選擇鐵鍋

其他菜盤及火鍋料都是自助式,依盤子計費

餐具區

彩頭盤60元,其他菜盤皆40元

有玉米筍、金針菇、香菇、喜鴻菇、袖珍菇、珊瑚菇、杏鮑菇

栗子、百頁豆腐、高麗菜、玉米、青花菜、萵苣、枸杞葉、山萵苣...等

火鍋餃類及丸子類

鴨肉貢丸、泡菜貢丸、鵝肉丸、芋頭丸、爆漿丸...等

當天也很多人外帶取餐

佐料~豆腐乳及特製沾醬

山萵苣菜籃、金針菇

一袋袋包裝很特別,主要是避免丸子掉落

還有一個好處就是可以疊起來,減少桌上佔用的空間

鴨肉燕餃Q彈美味

鴨腸 ~60元

鴨腱 ~60元

鴨心 ~60元

鴨水血 ~60元

點了3盤,湯底是麻油,不像麻辣鴨血滷到本身有味道

需沾醬比較好吃!

大陸妹、凍豆腐、珊瑚菇

生意太好,約等了30分鐘炭火跟鍋底才上

這裡的特色就是用炭火煮,而不用瓦斯

鴨母鴨 ~350元

這價位算平價,重點在濃郁的薑汁湯頭,

鍋內鴨肉份量上不多

下圖就是陶鍋,缺點就是煮比較慢

用餐時段比較不建議,若是晚上吃宵夜可以慢慢吃

滿滿一桌,準備開動

湯底偏深色,可能是使用黑麻油

建議大家可以常常原味湯頭,帶點麻油香氣

老薑微微辣,整體很順口,沒有嗆辣感

很適合寒流來時喝上一碗,瞬間身體都暖了起來

店家貼心提供海鮮蚵網,

才不下鍋後撈不到小小的鴨腱鴨心

鴨心十分鮮嫩,比鴨腱口感好

鍋底鴨肉可能還需多熬煮一下,肉質比較柴一些

爆漿丸子內有湯汁,老公很推這款丸子

小昭喜歡鴨肉燕餃及鴨肉丸

可免費加湯服務

鴨祖將用餐的特色之一,自己需拿一個水桶放吃完的菜盤

跟 藏壽司 一樣計盤消費,可愛的服務人員會跟你核對盤數

整體餐點都還不錯,小昭覺得cp值蠻高的

喜愛薑料理的朋友會愛上這湯頭,

生意好到有點誇張,

建議大家假日或熱門時段務必要先提前訂位,以免向隅

口味因人而異,以上僅供參考~

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<<店家資訊>>

• 鴨祖將薑母鴨~屏東潮州總店

• FB

• (08) 7809889

• 17:00~00:00

• 屏東縣潮州鎮彭城路315-6號



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