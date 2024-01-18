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食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

2024-01-18 14:42:43 撒野樂活小村婦 人氣：103
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撒野樂活小村婦

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文章類別：美食-食譜料理

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

冬令進補，提升免疫力 黑蒜頭雞湯 

今天就來分享這一道營養健康的雞湯料理

🔔 黑蒜頭的營養價值 

黑蒜頭就是發酵過的蒜頭，營養價值比生蒜還要高，吃了可以調節體質、增加免疫力，對身體很有幫助

黑蒜又稱為「血管清道夫」，可以有效預防血管壁內沉積，食物纖維又能抑制人體對膽固醇的吸收，可預防高膽固醇血症，而豐富的大蒜素是黑蒜中抗動脈粥樣硬化作用的有效成分，不但可提升體內抗氧化酵素的活性，更有降低血管硬化的保健功能。(資料來源 維基百科)

🔔 黑蒜頭的好處

✔ 抗氧化、促進新陳代謝

✔ 增強體力、讓精神飽滿

✔ 維持消化道順暢功能

✔ 溫潤補氣

🔔 準備的食材 

放山雞半隻(久煮肉質不會軟爛)

黑蒜頭8-10顆(可自行調整濃度) 

枸杞少許

紅棗5-6顆 

米酒一大匙

薑片2片

蔥段少許

 

🔔 步驟 做法 

薑片和蔥段、雞肉一起川燙後備用

將黑蒜頭剝皮

把雞肉和紅棗、黑蒜頭放入電鍋，加入一匙米酒燉煮

燉煮完成時再放入枸杞悶熟

最後加入適當鹽巴調味即可 

 步驟1)  薑片和蔥段、雞肉一起川燙後備用

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

 步驟2)  將黑蒜頭剝皮

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

 步驟3)  將黑蒜頭剝皮

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

 步驟3)  將雞肉和紅棗、黑蒜頭放進電鍋，加入一匙米酒燉煮

 步驟4)  燉煮完成時再加入枸杞燜熟

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

 步驟5)  最後加入適當鹽巴調味即可

食譜分享》黑蒜頭雞湯｜暖胃養生又可提升免疫力，冬季時節最溫補

作法是不是很簡單呀，

利用電鍋就可以料理囉 

你也一起動手吧 !! 

🔔 如何做黑蒜頭?  

蒜頭不用洗不用剝皮，把大蒜放入電鍋(不必加水)，插上電之後按下保溫鍵，低溫發酵至少兩周的時間，完成之後原本白色的大蒜就變成黑褐色了

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文章標籤

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