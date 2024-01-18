冬令進補，提升免疫力 黑蒜頭雞湯

今天就來分享這一道營養健康的雞湯料理

🔔 黑蒜頭的營養價值

黑蒜頭就是發酵過的蒜頭，營養價值比生蒜還要高，吃了可以調節體質、增加免疫力，對身體很有幫助

黑蒜又稱為「血管清道夫」，可以有效預防血管壁內沉積，食物纖維又能抑制人體對膽固醇的吸收，可預防高膽固醇血症，而豐富的大蒜素是黑蒜中抗動脈粥樣硬化作用的有效成分，不但可提升體內抗氧化酵素的活性，更有降低血管硬化的保健功能。(資料來源 維基百科)

🔔 黑蒜頭的好處

✔ 抗氧化、促進新陳代謝

✔ 增強體力、讓精神飽滿

✔ 維持消化道順暢功能

✔ 溫潤補氣

🔔 準備的食材 ►放山雞半隻(久煮肉質不會軟爛) ►黑蒜頭8-10顆(可自行調整濃度) ►枸杞少許 ►紅棗5-6顆 ►米酒一大匙 ►薑片2片 ►蔥段少許 🔔 步驟 做法 ① 薑片和蔥段、雞肉一起川燙後備用 ② 將黑蒜頭剝皮 ③ 把雞肉和紅棗、黑蒜頭放入電鍋，加入一匙米酒燉煮 ④ 燉煮完成時再放入枸杞悶熟 ⑤ 最後加入適當鹽巴調味即可

步驟1) 薑片和蔥段、雞肉一起川燙後備用

步驟2) 將黑蒜頭剝皮

步驟3) 將黑蒜頭剝皮

步驟3) 將雞肉和紅棗、黑蒜頭放進電鍋，加入一匙米酒燉煮

步驟4) 燉煮完成時再加入枸杞燜熟

步驟5) 最後加入適當鹽巴調味即可

作法是不是很簡單呀，

利用電鍋就可以料理囉

你也一起動手吧 !!

🔔 如何做黑蒜頭?

蒜頭不用洗不用剝皮，把大蒜放入電鍋(不必加水)，插上電之後按下保溫鍵，低溫發酵至少兩周的時間，完成之後原本白色的大蒜就變成黑褐色了

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