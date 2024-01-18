《陽明山美食》推薦。常常到陽明山旅遊，吃土雞野菜、景觀餐廳、小吃、下午茶、咖啡館都是陽明山一日遊很方便的行程。此篇推薦北投區及陽明山美食，有陽明山餐廳、陽明山咖啡館、陽明山下午茶等等，把吃過的陽明山美食紀錄整理成懶人包推薦。

食記推薦：

【陽明山餐廳】21間陽明山美食，土雞野菜/景觀餐廳/下午茶/咖啡館推薦

陽明山美食餐廳：阿緹卡Pizza專賣店

餐廳「阿緹卡Pizza專賣店」位於陽明山美軍宿舍群，菜單提供羅馬方形披薩，燉飯、義大利麵、沙拉、牛排等多種義式餐點，也有雙人和四人套餐，餐廳也有配合的停車場，開車前往相當方便！阿緹卡Pizza專賣店是一間具備咖啡、輕食及美食餐點的餐廳，內用還提供氣泡水喝到飽，到陽明山賞花、泡溫泉或者聚餐都能推薦。

阿緹卡Pizza專賣店Antica58

地址：台北市士林區凱旋路58號

營業時間：11:00–21:00

電話： 02 2862 2288

提供：內用 、外帶 · 無外送服務

粉絲團：阿緹卡Pizza專賣店Antica58

食記：【士林美食】阿緹卡Pizza專賣店 方形披薩！陽明山餐廳推薦

陽明山美食餐廳：VVG Hideaway 好樣秘境

提到陽明山美食咖啡館，VVG Hideaway 好樣秘境絕對榜上有名，網路搜尋就很多人推薦的秘境咖啡廳推薦。好拍好看的玻璃屋超夢幻，是好拍照，餐點、咖啡都不錯的陽明山美食。

VVG Hideaway 好樣秘境

地址： 台北市士林區菁山路136-1號

電話： 02 2862 6488

營業時間： 11:00–19:30（週三休息）

陽明山美食餐廳：The cafe’ by 想陽明山

The cafe’ by 想陽明山以美食與咖啡為主題， 座位分為白宮與黃宮，偌大的空間約有142個座位，餐廳提供包場服務（需提前預訂），適合陽明山一日遊，全家出遊、朋友聚餐、情侶約會的主題餐廳。

The cafe’ by 想 陽明山

地址：台北市士林區陽明里光華路30號

電話：02 2862 6628

營業時間：周一至周五11:00–20:30；周六周日10:30–21:30

食記：陽明山美食推薦 想陽明山 咖啡下午茶

粉絲團：The cafe’ by 想 陽明山

陽明山美食：陽明山HAPPY BIRD 快樂鳥蔬食餐廳

陽明山新開幕的【HAPPY BIRD 快樂鳥】蔬食餐廳，菜單主打多種蔬食料理，從開胃菜、沙拉、早午餐、漢堡、義大利披薩、甜點蛋糕和茶飲都有，座位超多還有包廂適合聚餐，免費停車位更是方便，餐點多樣化，不管是葷食、素食和養生者都能推薦的餐廳。

陽明山HAPPY BIRD快樂鳥

地址：台北市士林區國泰街10號

電話： (02) 2862 2007

營業時間：週一~週五 11:00~20:30 週六日 10:30~21:30

粉絲團：HAPPY BIRD快樂鳥

食記：陽明山美食推薦快樂鳥蔬食餐廳，聚餐包廂拍照打卡

陽明山美食餐廳：青菜園

青菜園餐廳在陽明山很有名，以土雞跟山產料理最多推薦，之前有人推薦陽明山好吃土雞還有冠宸食館，列為陽明山必吃土雞餐廳。

青菜園

地址：台北市北投區竹子湖路55之11號

電話：02 2861 9165

營業時間：11:00–20:00（週三休息）

食記：陽明山餐廳青菜園，北投美食餐廳推薦

陽明山美食餐廳：冠宸食館

陽明山竹子湖好吃餐廳『冠宸食館』土雞很有名，網稱陽明山最好吃土雞就是冠宸食館。生意真的超好，平日也是排隊盛況，讓我撲空多次，不是土雞賣完就是店休，最近剛好是竹子湖海芋季節上陽明山，終於吃到傳說中好吃的土雞啦～

冠宸食館

地址：台北市北投區竹子湖路67號

電話：02 2862 6408（沒有訂位）

營業時間：10:30–14:30（週一公休）

食記：陽明山美食餐廳推薦冠宸食館好吃土雞

陽明山美食餐廳：杉木林餐廳

陽明山花季期間就會吸引許多遊客上陽明山賞花，竹子湖餐廳也會出現人潮，有名的陽明山土雞餐廳連平日都客滿，上網搜尋陽明山餐廳推薦找到『陽明山竹子湖杉木林餐廳』，用餐還有附設免費停車場。

杉木林餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路55-12號

電話：02 2861 7159

營業時間：10:30–19:30（星期四休息）

粉絲團：陽明山竹子湖杉木林餐廳

食記：陽明山美食杉木林餐廳野菜料理推薦

陽明山美食餐廳：名廚料理會館 竹子湖

要到陽明山名廚料理會館 竹子湖店需要先經過海芋步道，就在冠宸食館對面的頂湖環狀步道走進去，這裡也有幾間店可以採海芋，海芋都開了呢～好美。

名廚料理會館 竹子湖

地址：台北市北投區竹子湖路67-8號

電話：02 2862 6599

營業時間：10:30–19:00(周一休息)

食記：陽明山餐廳推薦名廚料理會館 竹子湖 可以採海芋

陽明山美食餐廳：頂湖小鎮

台北陽明山「頂湖小鎮」紫藤花盛開！紫藤花棚下吃土雞～悠閒看花陽明山一日遊！

頂湖小鎮餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路68號

電話：02 2861 6060

營業時間：11:00–18:30（周二公休）

食記：頂湖小鎮紫藤花盛開，陽明山海芋季推薦

粉絲團：頂湖小鎮

陽明山美食餐廳：半嶺桶仔雞（暫停營業）

北投區紗帽路的【半嶺桶仔雞】是我的陽明山美食名單，不像其他土雞店都開在竹子湖附近，它比較靠近天母、北投區的紗帽路，吃完還可以去泡溫泉，有天吃完杉木林餐廳來拍磺溪，下車聞到超香的烤雞香味，才發現半嶺桶仔雞就在磺溪觀景台附近。

半嶺桶仔雞(請提早40分預訂)

地址：台北市北投區湖山里紗帽路40之17號 欄杆橋頭福德宮

營業時間：10:00–20:00 目前暫停營業

電話：02 2862 1192

食記：【北投美食】半嶺桶仔雞，相思木現烤土雞推薦！陽明山紗帽路秘境

陽明山北投溫泉餐廳！皇池溫泉御膳館

台北北投、陽明山是溫泉的聚集地，冬天就會有許多人潮來此泡湯，紗帽山也是許多人推薦泡湯的選擇，這間皇池我來過幾次，再來訪則是為了＂傳說中的砂鍋粥＂，味道不錯，如果以用餐+泡湯優惠的價位來說，真的是很值得再來訪的一間溫泉湯屋。

泡湯消費方式 泡湯＋用餐

每人$400可全額扣抵餐費 純泡湯

大眾池每人$250

雙人湯屋 一間兩位$500

(假日限時30分鐘、平日40分鐘)

推薦皇池一館原因

必吃人氣砂鍋粥（ 皇池一館才有賣 ）

附停車場

泡湯可抵用餐

皇池溫泉的泉源是世界聞名的青磺泉

24小時營業

餐廳設施有山景露天座、家庭用餐區、KTV包廂

皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區行義路402巷42之1號

電話：02 2862 3688

營業時間：皇池一館泡湯24小時，用餐中午12：00～凌晨03：00

提醒：想吃皇池砂鍋粥務必到櫃檯結帳後再到點餐區先預約

詳細泡湯遊記：北投溫泉：皇池溫泉御膳館～雙人湯屋+皇池砂鍋粥！陽明山泡溫泉

官網：皇池溫泉御膳館

陽明山美食：想啟手工小饅頭包子

陽明山有名的彩色小饅頭，上回品嚐過大樹下小饅頭，這回想試試另一間口味，同樣很有名的想啟手工小饅頭包子店。

想啟手工小饅頭包子

地址：台北市士林區陽明山平菁街25號

電話：02 2862 6081

營業時間：9:00 – 17:00

食記：陽明山美食想啟手工小饅頭包子～花捲、包子、小饅頭！

陽明山美食餐廳：白房子Yang Ming Caf’e

陽明山老房子改建所營造的用餐空間，加上店家精心的佈置，也難怪白房子Yang Ming Caf’e才剛開幕就吸引許多人前來朝聖，而且原本就是經營餐廳的老闆，讓這裡的餐點都有非常不錯的水準，是一間非常適合聚餐、下午茶、喝咖啡、吃甜點、聊天的餐廳。

白房子Yang Ming Caf’e

電話：(02)2861-1777

地址：台北市士林區愛富二街厚生巷2號

營業時間：10:00–21:00

食記：【陽明山咖啡館】白房子Yang Ming Caf’e:牛排、下午茶、咖啡、蛋糕

陽明山美食：亞尼克夢想村1號店(咖啡)+亞尼克夢想村2號店(蛋糕)

亞尼克夢想村離文化大學這麼近，很適合排在陽明山一日遊景點行程。

亞尼克夢想村 1號店(咖啡)♥亞尼克夢想村 2號店(蛋糕)

電話：(02)28625609

地址：台北市士林區長春街6巷5號

營業時間： 10:30~19:30

食記：陽明山一日遊推薦景點： 亞尼克夢想村

陽明山咖啡館景點：野人花園咖啡館

陽明山新開幕咖啡館「陽明山野人花園 SAVAGE GARDEN」：森林系咖啡館、山景、滿載綠色植栽、景觀咖啡館、好拍照咖啡館推薦。

陽明山野人花園 SAVAGE GARDEN

地址：台北市士林區菁山路131巷13-1號

電話：0963 594 237

營業時間：11:00–20:00（週二休息）

食記推薦：台北陽明山咖啡館推薦野人花園咖啡森林系好拍照咖啡廳

陽明山咖啡館景點：蒙馬特影像咖啡館

蒙馬特影像咖啡館同樣是景觀咖啡館，而且有許多人會來這裡租場地拍婚紗、外拍，但最吸引我的就是~這裡有貓咪。

蒙馬特影像咖啡

地址：台北市士林區菁山路131巷13號

電話：02 2862 4347

營業時間：早上10:00–19:00

食記：陽明山蒙馬特影像咖啡~不限時間消費咖啡館

陽明山美食餐廳：草山夜未眠

提到陽明山美食就會想到這間草山夜未眠景觀餐廳，他除了食物好吃，夜景更是重點，許多情侶約會都會推薦這裡，草山夜未眠營業時間至凌晨，台北夜貓子可參考。

草山夜未眠景觀餐廳

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

電話：02 2862 3751

營業時間：周一至周四16:00 – 3:00周五16:00 – 5:00周六12:00 – 5:00周日12:00 – 3:00

食記：【台北陽明山景觀餐廳】草山夜未眠，美麗的陽明山夜景

陽明山美食餐廳：鬼店阿水的家

天母山上【鬼店阿水的家】是台北秘境，介於天母和陽明山之間，吃完陽明山土雞順路來到鬼店泡茶，俯視台北風景，晚上還有夜景可以拍照。

鬼店阿水的家

地址：台北市士林區中山北路七段219巷163號

營業時間：10：30~晚上22：00 晚上20：00後不再接待入場

電話：02 2874 9066（建議先預約）

網站：阿水的家

食記：【天母夜景餐廳】鬼店阿水的家，陽明山泡茶.不限時間.有貓

備註：每人低消200元

【北投陽明山溫泉推薦】泡湯免費用餐、平價溫泉湯屋、百元大眾池推薦～超過五間陽明山溫泉餐廳推薦！



北投溫泉：日勝生加賀屋國際溫泉飯店！住宿雙人房+大眾池免費泡+早餐吃到飽



新北旅遊：金山萬里兩天一夜，美食景點住宿推薦～北海岸行程規劃



你可能有興趣的推薦

／台北咖啡廳不限時可久坐、有網路wifi上網、插座充電的咖啡館推薦

／推薦台北有貓咪的咖啡館【貓奴天堂】貓咪坐檯當店長

／IG網紅拍照打卡熱門美食景點推薦！台灣旅遊來這地標吧

／台北冰店推薦，夏天就是要吃冰～熱門冰品推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團看更多美食推薦

台北旅遊 台北一日遊 陽明山旅遊 陽明山景點推薦 陽明山溫泉 北投餐廳 北投溫泉 陽明山陽明山美食

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀