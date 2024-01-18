韓國道地口味烤肉店免出國在台就能吃到！

肉控快筆記！ 肉質好、CP值高，生意好到連平日都客滿，想來務必先訂位哦！

【GogiGogi韓式燒肉-桃園藝文店】座落於藝文特區的蛋黃區，這一帶算是桃園飲食界的一級戰區

，沒有三兩三，不敢上梁山

而且還是超美韓式燒肉店，來用餐又能拍美美的網美照呢，走〜〜來去嚐鮮吧！

潔淨寬敞的店內空間搭配潔白純淨裝潢，霓虹招牌搭上玫瑰金的韓式伸縮煙囪

，塑造出時尚俐落的美好氛圍，彷彿置身在清新韓風的美麗畫面般，擺脫對一般韓式餐廳的刻板印象！

純白韓系裝潢每一個角落都很好拍〜

來看GogiGogi韓式燒肉最新菜單吧！

以套餐方式為主，套餐份量算多，像今天我們點的燒肉響季，個人覺得3個人來食用也很飽足

點完餐後，會稍微候餐一下，可以先到自助吧拿一些韓式小菜以及飲料

提供五種韓式小菜和海鹽、辣椒、蒜頭等基本調味

小菜有海帶芽、白蘿蔔、豆芽、韓式泡菜、小黃瓜，都是無限供應

小菜都很夠味，尤其是海帶芽、白蘿蔔酸度夠，搭配燒肉吃格外清爽解膩！

【燒肉響季】

五花肉、豬梅花、牛五花、雞腿肉、韓式烤魷魚、燒酒蛤蜊、沙拉、炸年糕、白飯2碗

、大醬海鮮牛肉、包肉生菜、烤物蔬菜、特調飲料2杯、精選甜點2份

我們的餐點上桌囉〜牛、豬、雞、海鮮都吃得到，好豐盛啊，開動！

肉品都是有厚度的，油花分布豐富，推薦豬五花一肥一瘦吃起來不油不膩

【炸年糕】

炸的酥酥脆脆的韓式年糕，裹上甜甜辣辣的特調韓式醬料

涮嘴讓人一根接一根，好好吃〜

【燒酒蛤蜊】

上桌時還看到蛤蜊張開是活的，最新鮮上桌

蛤蜊味道十分鮮甜美味，酒香及蛤蜊的鮮甜味超搭的啦

【大醬海鮮牛肉】

吃韓式烤肉，如果沒有大醬湯真的說不過去！

除了有滿滿的蔬菜之外，是滿滿的牛肉與海鮮料，新鮮又實在！

真心推薦大家這款大醬湯，超級好喝〜超級無敵下飯

【五花肉】

韓式燒肉中的五花肉是最經典、最受喜愛的部位，不僅油脂豐富、肉質更是軟嫩多汁

將肉放上烤至金黃焦脆，兩面金黃後再用剪刀剪成適口大小，再烤至全熟

再搭配生菜、泡菜、蒜片等等一起食用，完美〜

五花肉超彈嫩包清甜生菜，簡直太過癮啦！

【豬梅花】

精選豬梅花，油花恰似頂級牛肉的細緻紋理

經火烤後的梅花豬香味焦甜，甘甜、多汁與柔軟同時爆發，細膩口感讓人著迷

【雞腿肉】

雞腿肉咀嚼起來富含脂味、口感極有彈性，皮烤得酥脆，肉汁和甜度都鎖在裡面

【牛五花】

牛五花肉質分佈的油花展現出豐脂的美味，溫潤的口感不會讓人感到油膩，烤久一點還會有焦焦脆脆的邊更好吃

入口散發出迷人肉香，誰能夠拒絕的了這種美味！

【韓式烤魷魚(辣味)】

鮮烤魷魚，只要一吃就停不下，真的太涮嘴了啦〜每一口都Q彈有嚼勁

超有嚼勁的魷魚鮮香，沾點辣醬後的香辣勁道，多種風味口口滿足

【沙拉】

新鮮青脆多汁的沙拉，搭配上微甜微辣的開胃醬汁更開胃了

【烤物蔬菜】

三款蔬菜搭配烤肉也都很好吃哦！

尤其是杏鮑菇多汁嚼勁，滑嫩嫩的杏鮑菇沾點甜辣韓式醬，真是美味

【韓式起司蒸蛋】

行人看門道、內行人點這道，老饕獨門最愛〜韓式起司蒸蛋內行人必加點

最愛起司雲朵蛋蛋，澎澎的有夠可愛！

蛋體ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ入口即化，超嫩的，濃郁的融化起司還會牽絲，實在讓人無法抗拒

【橙香莓果茶+奶霜蜂蜜煎茶】

漸層飲料，光看顏色就好美〜

橙香莓果茶，柳橙與莓果類結合出清爽酸甜的口感，聞得到柳橙香氛，微酸中帶著水果香甜素雅的口感

奶霜蜂蜜煎茶，奶霜覆蓋在煎茶上方，鹹甜奶蓋搭上蜂蜜煎茶，輕盈的奶霜入口超綿密

，每口都能感受到甜蜜醇香的奶霜與清爽雅緻茶香交織的美好滋味

【奶蓋茶凍】

茶凍新鮮現萃還保留原葉風味，淋上獨門甜而不膩的奶蓋，吃起來Q彈有嚼勁，每一口都超療癒

小珊珊碎碎念：

跟小編一樣喜歡吃肉，尤其愛吃韓式烤肉的舉雙手

享受到一系列美味的韓式烤肉以及料理，身為韓式料理愛好者的你們怎麼能不來呢！

至於套餐價的價格，最基本的套餐是1699元，等於單人不到900元就能吃得很豐盛唷

【Info】

GogiGogi韓式燒肉-桃園藝文店

地址：桃園市桃園區藝文一街80號

營業時間：(平日)12:00-15:00 17:00-22:00 (假日)11:30-14:30 17:00-22:00

訂位專線：03 346 1669

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