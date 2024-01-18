今天要來跟大家分享一家，隱藏在霧峰住宅區的老宅餐酒館『熊轉家田咖喱』，門口前有大大的草地庭院外，室內擺設、裝潢都是老闆一手打造，放鬆又好拍，店內主打百款國內外精釀啤酒、各式調酒，有時候還會邀請厲害的調酒師駐店提供調酒，如果單純想來享用午餐，可以週五～週日前來，店內提供好吃的義大利麵、香料咖哩還有肥瘦剛好的鹹豬肉，可以好好聊天、享受美食，晚上營業至深夜，下班後想來一杯放鬆一下，可以來這邊喔！

熊轉家田咖喱 店家資訊

熊轉家田咖喱

評分： / 4.5

地址：413台灣台中市霧峰區樹仁路276號( 地圖 )

電話：04 2330 6331

營業時間

星期一: 休息



星期二: 休息



星期三: 17:30 – 01:00



星期四: 17:30 – 01:00



星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00



星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00



星期日: 11:30 – 15:00, 21:00 – 01:00

星期一: 休息 星期二: 休息 星期三: 17:30 – 01:00 星期四: 17:30 – 01:00 星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00 星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 01:00 星期日: 11:30 – 15:00, 21:00 – 01:00 FB、IG

備註：收現金、線上轉帳

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

店內菜單

有義大利麵、咖哩、炸物、甜點可以選擇

調酒菜單

如果你想喝的調酒，菜單上沒有，可以詢問調酒師，愛喝酒的要注意，如果在店裡喝到吐，需要酌收＄2000的清潔費喔！

店內環境

店家門口有戶外區，大大草皮可以坐在外面享受太陽，門口圍欄前可以停放機車，汽車就需要去鄰近找停車格或是停車場

大門的把手超童趣

進門的正前方，有一桌四人桌，還有櫃檯、調酒吧台座位

門口的右手邊有水可以自助

右手邊也有兩桌四人座位可以坐，店內的位置距離很寬敞，天花板比較高，在室內沒有壓迫感

喜歡看戶外的你，可以選擇窗邊座位

喜歡比較小包廂感的人，可以選擇裡面的座位

在這邊最大的特色，就是可以喝到超多款的精釀啤酒，一整片滿滿的精釀酒牆，超壯觀，也很好拍！

想喝LindemanS的精釀，這邊也有喔！

一般的餐酒館有提供生啤酒，這邊有提供男女通殺的『水果精釀』，當天老闆請我試喝，不誇張，還沒喝就聞到水果香氣，入喉不苦澀很順口，酒感很低，我超喜歡！

當天跟朋友點了一桌好菜，來跟大家分享我喜歡的幾道料理

無敵霹靂好吃的鹹豬肉（國產豬）

鹹豬肉是店內招牌菜，有來可以點一盤！

肥瘦剛剛好，切出來的厚度也好入口，鹹度不會過於鹹，會一口接一口，超涮嘴

台灣特有種馬告慢火燉豬豬

喜歡吃咖哩的可以點這個馬告慢火燉豬豬，口味很特別

咖哩醬屬於高湯系的醬體，吃完喉嚨會回甘，有淡淡的馬告香氣跟顆粒，吃到後面微辣感上來，怕辣的我完全可以接受，肉塊也很嫩又大塊，一不小心就吃個精光！

南洋叻沙醬與炸蝦蝦

喜歡南洋風味餐點的可以點這道，蝦蝦很好吃！

大大的貝殼麵，吃起來很有口感，醬汁完整包覆住義大利麵，雖然冷掉會有點乾，但吃下去很有椰子的香氣，炸蝦蝦外皮很酥，冷掉也超Ｑ彈，好好吃！！

田園炸雞（明太子）

愛吃炸雞的請必點

外皮很酥，肉質很嫩，不沾醬吃會有點辣度，炸雞本身有微微鹹度，我覺得單吃就很拗吃，配明太子會有點鹹，冷掉也很好吃喔！

黃金柚子氣泡飲

使用韓式的柚子醬調製，清爽又解膩

抹茶拿鐵

完全不加糖只加奶的抹茶拿鐵，喜歡抹茶香氣跟苦味的可以點這杯喔！

（偷偷說：如需加糖，可以跟店員說喔！）

來這邊享用午餐真的很愜意、放鬆，下次有再來霧峰時，可以來這家用餐、喝點小酒喔！

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