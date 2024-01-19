這家真的是我一試就愛上！到現在去一中不知道要吃什麼都直接吃微滷~招牌湯頭使用香菇頭熬製而成~香甜回甘~有夠美味！蔬菜新鮮、食物美味，重點價格合理~環境整潔、裝潢帶點小清新！

在中友旁巷內，還算好找~

店內位置不多，可以先打電話訂位，若沒位置外帶回家也不錯！

大多都是兩人桌，也有像這種的單人桌~社恐人完全不用擔心！

以前點餐是直接在冷藏櫃拿冰棒棍牌，後來改成全部都使用手機掃條碼點餐，介面也可以直接選要不要加辣、加酸菜及蔥

湯底除了大推的招牌以外，還有川味椒麻、奶香起司可選，川味和奶香都需再加價$20，例外低消至少要點到$100，用餐時間70分鐘~

微滷菜單

初訪時有吃到百元套餐組合，那時覺得好方便~可惜後來應該是因為物價調漲就沒有再做套餐了~不過就算沒有套餐組合，想點什麼就點還是不會太貴~

麵會分開放，除了會放滷汁也會放一匙素肉燥！

我通常最愛點蛋塔、四角麻吉燒、豆包、大黑豆干、雞蛋豆腐，蔬菜部分也非常清脆好吃，火鍋料幾乎都在10元內，超划算！

蒸煮麵非油炸麵體Q彈好吃！也是我吃滷味常點的

寬粉也很不錯！

豆包吸飽滿滿湯汁超讚！

雞蛋豆腐外層有煎過，煮過後裡頭超嫩~

四角麻吉燒裡頭包著Q軟麻糬

嫩雞肉片是雞肉薄片，不會過柴蠻好吃的！

湯頭不會過鹹非常剛好，又滿滿香菇頭香氣，喝起來清甜回甘！

整體來說，是一家環境整潔又好吃的滷味店！價格上也算平價~來一中如果不知道要吃什麼可以來試試！

【 微滷 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/homeluwei/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/home_luwei/

▸ 地址｜台中市北區三民路三段201巷18號

▸ 電話｜0961530678

▸ 營業時間｜11:30-21:00。周二休息



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

文章標籤