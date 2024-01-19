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台中北區｜一中中友商圈愛店推薦！香菇頭熬煮清甜回甘湯滷味｜微滷

2024-01-19 15:12:46 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：191篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：微滷
place台中市北區三民路三段201巷18號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區｜一中中友商圈愛店推薦！香菇頭熬煮清甜回甘湯滷味｜微

 

這家真的是我一試就愛上！到現在去一中不知道要吃什麼都直接吃微滷~招牌湯頭使用香菇頭熬製而成~香甜回甘~有夠美味！蔬菜新鮮、食物美味，重點價格合理~環境整潔、裝潢帶點小清新！

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在中友旁巷內，還算好找~

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店內位置不多，可以先打電話訂位，若沒位置外帶回家也不錯！

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大多都是兩人桌，也有像這種的單人桌~社恐人完全不用擔心！

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以前點餐是直接在冷藏櫃拿冰棒棍牌，後來改成全部都使用手機掃條碼點餐，介面也可以直接選要不要加辣、加酸菜及蔥

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湯底除了大推的招牌以外，還有川味椒麻、奶香起司可選，川味和奶香都需再加價$20，例外低消至少要點到$100，用餐時間70分鐘~

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微滷菜單

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初訪時有吃到百元套餐組合，那時覺得好方便~可惜後來應該是因為物價調漲就沒有再做套餐了~不過就算沒有套餐組合，想點什麼就點還是不會太貴~

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麵會分開放，除了會放滷汁也會放一匙素肉燥！

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我通常最愛點蛋塔、四角麻吉燒、豆包、大黑豆干、雞蛋豆腐，蔬菜部分也非常清脆好吃，火鍋料幾乎都在10元內，超划算！

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蒸煮麵非油炸麵體Q彈好吃！也是我吃滷味常點的

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寬粉也很不錯！

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豆包吸飽滿滿湯汁超讚！

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雞蛋豆腐外層有煎過，煮過後裡頭超嫩~

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四角麻吉燒裡頭包著Q軟麻糬

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嫩雞肉片是雞肉薄片，不會過柴蠻好吃的！

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湯頭不會過鹹非常剛好，又滿滿香菇頭香氣，喝起來清甜回甘！

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整體來說，是一家環境整潔又好吃的滷味店！價格上也算平價~來一中如果不知道要吃什麼可以來試試！

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【 微滷 】
▸ 店家FB https://www.facebook.com/homeluwei/
▸ 店家IG https://www.instagram.com/home_luwei/
▸ 地址｜台中市北區三民路三段20118
▸ 電話｜0961530678
▸ 營業時間｜11:30-21:00。周二休息


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