茉莉森森是很厲害的台中伴手禮！茉莉森森在網路上紅了兩年，手工牛嘎餅、堅果塔的好味道是一個傳一個，從太平出發變成在地有名的台中美食，每逢過節要送過年禮盒、中秋禮盒，想跳脫應景慣性送禮，茉莉森森禮盒就是你的好選擇！餅乾酥脆餡料扎實飽滿，減糖後的甜度，更是吃完不會感到膩口，反而越吃越好吃、越吃是越涮嘴～

茉莉森森

每當年節節慶要到了，過年禮盒買哪間？中秋禮盒送什麼就開始很惱人，台中伴手禮除了台中太陽餅跟台中老婆餅外，還能送什麼呢？注意來！這間茉莉森森厲害！專為新春設計的茉莉森森禮盒，大紅外觀充滿喜氣、紙束插圖可愛、燙金茉莉森森LOGO把質感貴氣都襯托了出來，手工牛嘎餅跟堅果塔吃起來更是美味無比，減糖顧健康，用料實在更是滿滿誠意～會這麼好吃，都是茉莉森森老闆的這份堅持，只在客人取貨前一天製作，每份餅乾都大成本放入一包乾燥劑，就為讓客人吃到最棒的口感。

茉莉森森資訊

訂購方法：

取貨方式：LINE預約取貨、宅配

自取地點地址：411台中市太平區長億六街15號 / 地圖

台中伴手禮推薦 / 茉莉森森

南太平伴手禮除了蛋黃家的蛋黃酥外，就是茉莉森森網路評價最好了！茉莉森森至今在網路上風靡兩年，不是沉積已久剛好爆紅，而是茉莉森森才開兩年多😂茉莉森森剛推出就讓不少人喜歡上這甜而不膩滋味，就算台中下午茶選了它，罪惡感也會降到最低😆

茉莉森森在哪

茉莉森森就位在台中太平長億高中旁邊，地點不算難找，想來購買、取貨最好避開學生放學時段或下班車潮，因為這時間車很多，也不好停車。

雖然茉莉森森從網購台中伴手禮變成開店的台中美食，但！在要去茉莉森森門市前，最好先私訊確認一下是否開門，因為訂單數量多的情況下，闆娘會拉下鐵門，在店內趕工製作，所以一定要先訊息詢問，才不會白跑一趟。

進門就看到茉莉森森老闆在包裝，晚點客人要來拿的茉莉森森禮盒，數量真的不少，好吃加上取貨前一天茉莉森森才製作的堅持，難怪每個吃過的客人，都會回頭買茉莉森森當台中伴手禮送人。

另一面就是當天製作的手工牛嘎餅區，如果沒有提前訂購，而是剛好碰上茉莉森森門市有開，那餅乾口味上就運氣運氣拉，不管怎麼說一定會有喜歡的就是了。

茉莉森森手作牛嘎餅有9種口味，分別是檸檬青芒果、抹茶牛奶、香水草莓、芒果、繽紛香濃牛奶、酸甜黑櫻桃、伯爵紅茶、椰絲巧克力蔓越莓跟唯一鹹口味的香辣小魚乾花生。

茉莉森森試吃超大氣，直接就從籃子裡拿完整的給我，看我拿相機不方便還幫忙撕開，好感度直接在頭上+1+1+1浮出。

茉莉森森還為保持蘇打餅酥脆口感，在每個手工牛嘎餅裡面都放了一包乾燥劑，在吃的時候一定要注意！雖然感覺有點重成本，但店家的用心與堅持，無一不讓人偷偷感動一回。

茉莉森森禮盒

茉莉森森禮盒組合選擇非常多樣化，手工牛嘎餅、堅果塔或是剛推出的芝麻糖花生糖各種混搭方式，都可以透過跟茉莉森森店家溝通處理，想要下午茶組合也可以選有濾掛咖啡款的茉莉森森禮盒。

朋友間的送禮不見得要花大錢，走訪探訪誠心誠意最重要。

茉莉森森活動儲值送好禮

茉莉森森最新活動是歡慶開幕儲值送好禮，活動時間從1/28~2/4日，只有八天！活動時間內，現金儲值6000元，就送～

新年報喜紅包袋 1款 限量款百夫長旅行箱 乙只 茉莉森森新款禮盒 2盒

百夫長限量款旅行箱超可愛！有4種風格可選，數量有限先選先贏～

茉莉森森禮盒推薦 / 豪華禮盒組

在介紹的是豪華禮盒組前，要先來說說這手提袋設計，其實是茉莉森森響應環保特別設計的，款式雖然簡單，使用上卻很方便。

茉莉森森禮盒中束紙袋設計非常可愛，有應景的龍型圖案、梅花跟茉莉森森主打商品手工牛嘎餅，上面還寫著新年恭喜的祝福語，不管大人小孩看了都會覺得很喜歡。

背面還可以寫下祝福語，不用額外在附上小卡，這小細節可以說茉莉森森非常貼心。

茉莉森森禮盒外觀是大紅色外觀，中間是燙金的茉莉森森LOGO，簡單不失質感，金色顯貴氣，大紅包裝整體更顯喜氣，就像個超大紅包一樣。

這次茉莉森森過年禮盒拿到的是12入手工牛嘎餅+4入堅果塔，數量不算少，打開也特別有看頭，送禮自用都非常棒！

綜合口味的茉莉森森禮盒，可以自行混搭4種口味手作牛嘎餅或由茉莉森森隨機搭配，自由度超級高，如果是買回家自己吃，當然要選自己愛的口味拉😂

茉莉森森手工牛嘎餅 / 香辣小魚乾花生口味

香辣小魚乾花生口味只有茉莉森森有賣！超好吃又獨特色鹹味牛嘎餅，吃起來鹹香鹹香帶點迷人的小辣口，越吃是越涮嘴～

碰上超有特色的口味，當然要看看內餡拉，果然就是記憶中的絕妙下酒菜丁香小魚跟花生組合在裡面，餡料給很多，把牛嘎餅撐得非常開。

茉莉森森手工牛嘎餅 / 伯爵紅茶口味

伯爵紅茶吃起來有淡淡的茶香味，隨著咀嚼茶香會越來越渾厚，但吃下後只留餘韻在口中，甜而不膩口的滋味，不用刻意泡杯茶或沖杯咖啡，單吃就非常的美味。

茉莉森森手工牛嘎餅的餡料，是厚厚的一層，不管三口咬、兩口吃或是一口吞，都能吃到美妙的滋味。

茉莉森森手工牛嘎餅 / 椰絲巧克力蔓越莓口味

說到茉莉森森超人氣口味，椰絲巧克力蔓越莓支持者也非常多，濃郁的巧克力內餡拌入酸甜的蔓越莓果乾，最外層還撒上了一層椰絲點綴，咬下後先是椰絲的香氣傳達到舌尖，再來是巧克力得馥郁，最後才是蔓越莓的酸甜堆疊，滋味非常豐富。

茉莉森森手工牛嘎餅 / 鮮檸青芒果口味

鮮檸青芒果口味也非常厲害，它吃起來非常清爽，餡料有加了檸檬皮增香，果乾則是酸甜酸甜的芒果青，搭在一起是非常合拍！

茉莉森森 / 堅果塔

仔細看堅果塔，可以看到非常多樣的堅果在上面，有腰果、胡桃、杏仁果、南瓜子等數種綜合堅果，每個堅果塔迸發出的味蕾享受都有所不同。

堅果塔的大小建議分成兩口吃，一口吃其酥脆、一口品其香味，茉莉森森有降低糖度，所以吃起來不會太甜，隨著咀嚼，各種堅果香氣也會慢慢堆疊，最底還有蔓越莓果乾的微酸果香收尾，堅果塔整體酥香脆口不膩口，微酸回韻更增香。

茉莉森森推薦 / 驚奇雪Q餅

茉莉森森除了手工牛嘎餅跟堅果塔很厲害外，還有充滿驚喜的驚奇雪Q餅，它的獨特在於，就跟盲盒一樣的讓人充滿期待！

因為在打開包裝前，裡面會是什麼口味的雪Q餅，沒有人會知道！無法保證是什麼口味，但茉莉森森能保證的，就是一定很好吃～

茉莉森森評價

茉莉森森這間台中伴手禮真的很不錯！蘇打餅是刻在很多人的記憶中的好味道，搭配不同的餡料結合，讓鹹香酥口的蘇打餅，變化出了不同的美妙滋味，茉莉森森最貼心的部分，就是餡料都是減糖處理，不讓甜度掩蓋食材本身的風味，迷人的果乾酸跟茶葉香盡在其中，逢年過節送禮茉莉森森禮盒絕對是好選擇！