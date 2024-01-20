甲文青茶飲JIA WEN CING｜台中最幽默的爆紅手搖飲，超酷新品芋頭+流心奶黃一喝上癮！

台中最幽默的爆紅手搖飲就是這家，從逢甲起家的【甲文青茶飲JIA WEN CING】，繼之前造成轟動的蛋黃酥手搖，這次更推出超酷的芋頭尬奶黃風味，綿密中帶有香甜的迷人香氣，感覺就像在吃芋頭蛋黃酥一樣，厲害的是喝起來完全不違和，涮嘴到不知不覺就喝光光，現在台中沙鹿也能夠喝到啦！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【甲文青茶飲JIA WEN CING】在全台共有多家分店，這次來到新開幕的沙鹿中山店，位於台中市沙鹿區中山路，活潑的黃色招牌在街上格外顯眼，可以先在網路預訂直接取餐。

▼【甲文青茶飲JIA WEN CING】外觀以亮眼的黃色系為主軸，還有牆上有趣的圖畫及擺設，讓人感受到有趣又活潑的氛圍，果然是台中最幽默的一家手搖店!

▼【甲文青茶飲JIA WEN CING】的飲品都是現點現做，以每日新鮮熬煮的好茶搭配各式配料，讓大家喝的安心且放心。

菜單

飲品介紹

奶皇泥泥💰79 元

▼這次新推出的奶皇泥泥，以香醇奶茶配上獨家配料泥泥，泥泥是奶黃風味的流心奶蓋，喝起來超特別類似烤布丁的口感，意外的好涮嘴!

芋頭奶皇泥泥💰85 元

▼還有這杯芋頭奶皇泥泥，入口就能感受到迷人的芋頭香，芋泥喝起來帶有豐富的顆粒口感，伴隨著獨特的奶黃醬，甜而不膩的滋味好喜歡!

半熟檸檬青💰60元

▼它們家的必喝招牌半熟檸檬青，以台灣在地青茶為基底，加入新鮮的檸檬和蜂蜜點綴，帶來天然的酸甜口感，同時有著蜂蜜的獨特香氣~好順口!

莓莉雪霜凍💰99元

▼草莓控不能錯過的莓莉雪霜凍，視覺滿滿的草莓讓人少女心噴發，將草莓打成酸中帶甜的冰沙，再結合鮮奶和優格增加濃郁感，還能吸到咕溜好咬的青茶凍，這杯只有冬季限定要喝要快!

芝士美祿💰90元

▼小朋友們會很喜歡的芝士美祿，將充滿可可香氣的美祿加上牛乳，打造出細緻滑順的冰沙質地，伴隨著頂頭鹹香的濃厚奶蓋+美祿粉，剛好達成解膩的風味平衡，每一口都帶來滿滿幸福感!

飲用心得

現在的手搖一家比一家有創意，【甲文青茶飲JIA WEN CING】這次所推出的新品，將綿密芋頭搭配流心奶黃組合，打造出充滿新奇又碰撞的風味，而且現在台中沙鹿就可以喝到了，推薦大家趕快去試看看吧!

店家資訊

甲文青茶飲 JIA WEN CING

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甲文青茶飲 JIA WEN CING 沙鹿中山店

電話 : 04-2662-7855

地址：台中市沙鹿區中山路208號

營業時間：10:00-21:30

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