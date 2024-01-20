宇日茶食Andayteafood，豐原美食推薦。隱藏在豐原墩腳綠園內的低調小餐館，位置相當隱密。宇日茶食主要賣中式米食、麵食套餐，像是麻油雞、咖哩飯、乾拌麵都是店家招牌菜，餐點好吃很有家常菜的味。飲品也是選用台灣在地好茶，延伸出多種特調飲品。宇日茶食許多食材醬汁都是自家手工製作，營業至今超過4個年頭，餐點品質依然維持不錯的水準，是間值得收藏的好吃餐廳。

宇日茶食Andayteafood

地址:台中市豐原區中正路277巷11號

電話:04-2520-0999

時間:11:00~21:00

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宇日茶食在哪裡

宇日茶食隱藏在葫蘆墩遺址，墩腳綠園的公園旁，後面相通熱鬧的第一市場，不過那邊不好找路進來，建議可以從豐原中正路轉進來比較方便。

開車的朋友在中正路的聯翔餅店-忠孝店旁邊有收費停車場，方便大家停車，走過去餐廳也只要2分鐘

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葫蘆墩遺址這邊以前叫”墩仔腳”是個充滿古早味的地方，現在規劃成小公園，周邊不少傳統攤商跟小吃，是許多人小時候的回憶。

宇日茶食就在小公園旁，簡約舊民宅化身中式小餐館，想起第一次來用餐是晚上，夜深人靜的小公園看到民宅亮起了燈，氛圍特別好。這次中午時間來用餐，看到了更完整店面的樣貌，窗明几淨多了幾分清新感。

宇日茶食環境介紹

宇日茶食店內環境比較偏居家的風格，但是還帶有一點文青的感覺，一樓為吧檯、廚房及少數座位，適合2~4人在這邊用餐。

一樓還規劃了窗邊吧檯的座位，即使一個人來用餐，坐窗邊用餐也不尷尬，還可以欣賞公園綠景。

宇日茶食的LOGO設計理念也源自於豐原葫蘆墩，在地人看到也多了一股親切感。

我們趁著剛開店還沒有其他客人進來拍到了空景，整體採光算滿明亮的，空間也不會太有壓迫感。

除了一樓外，二樓也有用餐空間喔，這邊約有16個桌位，窗邊也是大面積的採光，白天時候的氛圍感相當棒。裡頭靠牆還用了沙發座椅，用餐舒適度上也加分不少。

宇日茶食菜單價位

宇日茶食主打米食、麵食套餐，有許多都是經典的家常料理，像是咖哩飯、麻油雞、乾拌麵等等都不錯吃，每天都有主廚特餐私房菜料理，可以詢問一下當天是什麼菜色。另外飲品也是他們家特色，嚴選的台灣好茶，並搭配出多種好喝的特調飲品，套餐飲料想更換其他都可以再折抵。

米食套餐-主廚特餐 $250

這天吃到的主廚特餐是麻油雞，搭配小菜跟飯食，麻油雞飄來陣陣香味，上面還放上了大把蔥花，完全勾起了我的食慾。

麻油雞用碗公裝盛，份量給的還真不少，一端出來就聞到香味，剛好在這個微涼的天氣，來一碗熱呼呼的麻油雞湯真的是很暖心。

挑選的雞肉塊每塊都很大塊唷~光看就覺得滿足啊~

雞肉口感細嫩彈牙，伴隨麻油香氣，整個雞肉有煮入味，淋上一些湯汁拌飯就非常美味。

麻油雞有加入米酒下去燉煮，再過程中酒精已經差不多揮發掉了，留下的是那香醇甘甜的湯頭，裡面配料也是相當豐富，吃的到杏胞菇、玉米、高麗菜。

每天搭配的小菜不定期會更換，這天吃到的是清爽的花椰菜，搭配油豆腐可以增添一下飽足感。

香Q白米飯，淋上麻油雞的湯汁後，扒起白飯漱漱叫。

米食套餐-香煎鮭魚 $350

嚴選新鮮的鮭魚肉，簡單香煎就很好吃，套餐有附小菜跟湯，幾乎都是常見的家常菜，突然很有在家吃飯的感覺。

鮭魚有附胡椒鹽跟檸檬可以搭配，擠上一些檸檬汁可以讓魚肉吃起來更清爽些。

鮭魚肉非常細緻爽口，沾上一點胡椒鹽提味整個非常美味，我最喜歡靠近肚子的部位，那邊吃起來有豐富的油脂。

高麗菜是先川燙過後再做調味，吃起來比較沒負擔，也特別的清爽，旁邊一樣會有今日小菜。

秋冬季節正是菜頭的季節，這碗菜頭湯喝起來特別清甜，他們家的料理不僅健康，也頗有飽足感。

焦香芋粿 $85

偶爾嘴饞會加點幾樣小吃，我個人很推薦這個煎芋粿，煎脆外層口感很棒，沾點醬油膏是很經典的古早味小吃。

芋粿吃起來外脆內軟，迷人的芋頭香讓人愛不釋手，分切好每一塊也更好入口，吃上一個讓人停不下來超涮嘴。

宇日茶食主打的茶品當然也要來喝一下，每天新鮮現煮的茶，食材也都嚴選新鮮健康的自己手工製作，感受的到店家的用心。

奶香濃郁的綿密奶蓋，口感相當細緻滑順。

釀梅桑葚飲 $125 / 日春奶蓋 $130

左邊為釀梅桑葚飲，自家手工醃製梅子，搭配桑葚特調形成漂亮的漸層實在有點美，酸酸甜甜的風味從舌尖散開，相當推薦給喜歡果香帶酸甜口感的朋友。另外就是店家招牌日日春茶+奶蓋，茶的基底本身清香淡雅，帶有一點奶油的風味，喝起來順口又不澀，多了奶蓋上去喝起來更加的滑順許多，而且很有層次感，推薦給大家。

在鬧中取靜的小公園裡，來到宇日茶食吃美食、喝好茶，遠離城市喧囂享受靜謐悠閒氛圍，是我喜歡來這裡用餐的原因。從2019開業至今，餐點依然維持在一定水準，而且用餐環境一直都保持得很乾淨，完全看不出來像是已經開了4、5年的餐廳，這間豐原口袋名單有興趣的朋友可以收藏起來！

店家資訊

宇日茶食Andayteafood

地址:台中市豐原區中正路277巷11號

電話:04-2520-0999

時間:11:00~21:00

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