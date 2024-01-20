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Cuppa Mc Cafe｜草莓巴斯克，一月眾所矚目的甜心小萌寶｜台中咖啡廳｜向上市場美食｜草莓季甜點推薦 - 小米食

2024-01-20 20:33:49 小米食 人氣：110
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窩客好文

小米食

發表篇數：222篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Cuppa Mc Cafe
phone04-2301575
place台中市西區美村路一段270巷15號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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Cuppa Mc Cafe｜草莓巴斯克，一月眾所矚目的甜心小萌寶｜台中咖啡廳｜向上市場美食｜草莓季甜點推薦

Cuppa Mc Cafe｜圓萌小身軀。草莓小甜心抵加🍓

Cuppa Mc Cafe｜餐廳環境

一月眾所矚目的甜心小萌寶，除了紅潤潤草莓，捨我其誰呢~

好評穩穩的Cuppa Mc Cafe，也端出了袖珍版的草莓巴斯克，圓萌的小身軀上，佈滿紅潤潤的草莓，全身散發著一股吃我吃我的氣息～

Cuppa Mc Cafe｜店內環境

Cuppa Mc Cafe位於美村小巷內，在向上市場其一轉角處，為Cuppa Cafe的第三間分店，也是近期的最新作。

Mc 為美村Meicun的縮寫，美村店外牆的Logo是以俐落的金屬色澤來呈現，與博館Cuppa VV一店和Cuppa Fs二店的鏽鐵風Logo巧點出小區隔。

延續一店的工業風情，Cuppa Mc Cafe整體氛圍以泥灰和大量留白來呈現，

一旁還有大面積的玻璃窗來引入明亮日光，搭配上鮮翠綠植，令空間流轉出愜意慢活。

Cuppa Mc Cafe除了舒心內用區，後院也自成了一處Outdoor風情的小國度，想讓綠植環抱森呼吸一下，可以跟著米往後頭走。

草莓季甜甜熱映中，肯定是不能錯過，要點一塊來吃吃！

咖啡與甜點依舊很棒值得比讚，輕食早午餐也保持在水準之上，尤其芥末龍蝦沙拉英格蘭堡，回回來訪都愛點他，完全是米的心水最愛！讚的台中咖啡廳，穩穩正常發揮～

Cuppa Mc Cafe｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 Cuppa Mc Cafe官方)

Cuppa Mc Cafe｜餐點介紹

 ✿ 芭樂美式｜＄120

盈爽芭樂甜與咖啡完好結合，

頂層的芭樂乾除了是散播香氣的小天使，也令這杯顏值加乘

 ✿ 草莓摩卡｜＄130

酸甜的草莓氣息，mix咖啡與可可，再來點鮮奶油，組合出這杯褐黑小甜心

 ✿ 草莓巴斯克｜＄220

草莓的酸v甜與淡香，令柔香柔醇的巴斯克添了幾分活力，

邊緣稍微焦黑了些，難道這就是愛情裡的苦..

 ✿ 抹茶栗子聖誕樹｜＄200

抹綠小樹內，藏著一顆酸甜紅寶石，

把可愛吃進肚也是一種享受。

 ✿ 可可溶心布朗尼｜＄140

外表不起眼，卻驚喜藏好味，

濃情苦甜交織柔滑、軟芯與流淌；愛極巧克力的米，推推這塊小黑碳！

 ✿ 芥末龍蝦沙拉英格蘭堡-套餐｜＄300

 ➤ 含生菜沙拉｜薯條｜蛋｜指定茶飲

英格蘭堡一直是米來訪Cuppa的繁盛必點，尤其芥末龍蝦沙拉完全是米的心中愛，

酥軟吐司包裹著嗆香鮮美的蝦味，回回都愛被他嗆一勁。

Cuppa Mc Cafe｜店家資訊

  • Cuppa Mc Cafe 美村店
  • 評分： / 4.4
  • 地址：403台灣台中市西區美村路一段270巷15號( 地圖 )
  • 電話：04 2301 5757
  • 營業時間 
    星期一: 09:00 – 20:00,

    星期二: 09:00 – 20:00,

    星期三: 09:00 – 20:00,

    星期四: 09:00 – 20:00,

    星期五: 09:00 – 20:00,

    星期六: 09:00 – 20:00,

    星期日: 09:00 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

 ▎FacebookInstagram

 ▎無公休

┺ 低消一杯飲品

🅿️ 鄰近收費停車場：順良美村立體停車場向上停車場

Cuppa Mc Cafe｜店家地圖




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