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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市板橋區犢饗溫體牛肉專賣鋪 想吃牛肉湯不用跑台南啦！台北第一家現切溫體牛肉湯 內用無限加湯！

新北市板橋區犢饗溫體牛肉專賣鋪 想吃牛肉湯不用跑台南啦！台北第一家現切溫體牛肉湯 內用無限加湯！

2024-01-21 10:46:38 兔貝比 人氣：106
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：318篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：犢饗溫體牛肉專賣鋪
phone02-22570670
place新北市板橋區民有街15巷9號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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犢饗溫體牛肉專賣鋪是北部第一家新鮮牛肉現宰現吃，

以後想吃現切溫體牛肉湯不用跑台南，板橋就有啦！

犢饗溫體牛肉專賣鋪是牛肉批發的第三代，

除了牛肉料理之外，也有販售新鮮溫體牛肉，

所以在現場就可以看到新鮮牛肉現宰，還蠻特別的！

 

犢饗溫體牛肉專賣鋪｜交通位置 

 

犢饗溫體牛肉專賣鋪就位於板橋四維市場的巷弄裡，

最近的捷運是新埔站，1號出口走過來約5分鐘，

巷口就是知名的板橋排隊美食兩津號雞肉飯

所以從兩津號雞肉飯旁邊的巷子走進來不到100公尺就到了～

不知道大家是不是跟我一樣都是在IG滑到這家現切溫體牛肉湯的動態，受不了誘惑就衝來品嚐！

店家鐵門都還沒拉開，這排隊人龍都快看不到盡頭了，

忽然覺得其實兩津號雞肉飯等一下下根本不算什麼了 :lol:

 

 

今天營業時間有晚了一下下，原來是運送溫體牛肉的貨車還在路上～

 

 

店家的運送專車終於抵達，但因為還要等工作人員現場宰肉，

所以讓第一批排隊客人先入座點菜等候～

 

 

第一次看到現場新鮮溫體牛肉現宰，還挺震撼的！

而且大部份都是年輕人，願意做這苦活，不得不說也是蠻辛苦的～

我還發現其中有一位是女生呢！

 

 

現宰區約有6-7個工作人員，很快的把不同牛肉部位分門別類，一一排列整齊，就像在市場賣肉一樣，

因為家裡沒煮牛肉，所以我也不知道這邊零售有沒有比較便宜。

 

 

犢饗溫體牛肉專賣鋪｜用餐環境

 

外帶不用排隊，可直接在右邊窗口點餐等候～

 

 

現宰區的那一側是用餐區及備餐區～

 

 

備餐區可以看到現點現沖的牛肉湯，

簡單淋上湯汁清燙，就能嚐到牛肉最原始的鮮甜軟嫩，

而且內用可無限續湯，只要拿牛肉湯的空碗至前方櫃台，店家馬上就現裝給你～

不少客人都連喝好幾碗，冷冷的天氣，喝著熱湯很舒服呢！

 

 

>>完整介紹

 

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