螞蟻覓什｜后里新開幕親子大草皮餐廳，夜間搖身串燒還有生啤無限暢飲! 

別再說台中后里只有麗寶樂園啦，近期新開幕的這家【螞蟻覓什】，主打餐飲和旅遊結合的多重享樂，不只可以跟超大的熊熊打卡拍照，還可以跟小兔子們一起玩耍互動，並附設豐富的親子遊戲區可以使用，白天提供簡餐、麵食、港式、炸物、甜點和飲品，晚上則搖身變成居酒屋供應快炒跟燒烤，只要399元就能生啤無限暢飲，無論什麼時候來吃飯都有不同驚喜！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【螞蟻覓什】位於台中市后里區成功路，門口有著大大的螞蟻招牌相當吸睛，鄰近麗寶樂園和后豐鐵馬道等景點，並附設有免費的停車場可停放！

▼【螞蟻覓什】提供室內和戶外的用餐區域，以馬卡龍色及木質調設計為主軸，營造出充滿溫馨感的氛圍，天氣好的話也可以在外面用餐～

▼【螞蟻覓什】還有投幣式的飛鏢機可以玩，有興趣的朋友不妨試看看！

▼【螞蟻覓什】戶外有可愛的兔子互動區，可以體驗餵食和拍照的樂趣，還有超齊全的兒童遊戲區，包含溜滑梯、扮家家酒、布偶等，讓小朋友們能夠好好放電一下～

▼【螞蟻覓什】採取自助式用餐服務，提供飲水和餐具可以使用，不會額外收取10%服務費。

菜單

餐點介紹

暖胃麻油雞💰360元

▼套餐均附有三菜一湯、點心及飲品，冬天要來一份的暖胃麻油雞，還沒吃就聞到濃濃的酒香，伴隨著溫潤的麻油味，讓每一口雞肉的口感都好夠味!



▼附贈的小菜可以感受出用心，這次吃到兩款季節時蔬，顏色漂亮咬起來也很爽脆新鮮，另外居然還有爆炒豆腐鮮蚵，個頭飽滿充滿海味，超級下飯！

▼湯頭的料也是給得很霸氣，裏頭有排骨、白蘿蔔和玉米，喝起來清甜不會過鹹~

煎雞腿排💰360元

▼熱騰騰剛煎過的雞腿排，同樣有三菜一湯、點心及飲品，雞腿外皮咬起來酥酥脆脆，裏頭的肉質軟嫩多汁，鹹鹹香香風味十足~

飲品

套餐免費飲品有紅茶/綠茶/烏龍茶可選擇，也可以加價升級成喜歡的飲品（折抵50元），上面還寫著療癒小卡好有趣！

月亮蝦餅💰280元

▼適合多人分食的月亮蝦餅，是屬於薄脆又香酥的路線，沾點酸酸甜甜的泰式酸辣醬，不知不覺就吃了好幾片!

塔香鮮蚵💰200元

▼疊到像座小山的塔香蛤蠣，這樣的給料有夠大方，數也數不清楚大約有幾顆，在大火快炒下散發陣陣九層塔香氣，蛤蠣吸附了湯汁精華咬起來好過癮！

用餐心得

下次有來到台中后里旅遊，別錯過這家【螞蟻覓什】，從環境到餐點都可以感受滿滿用心，很適合全家大小或三五好友一起來用心，不只可以和小動物們互動，還有期間限定的大熊熊可以打卡拍照，同時滿足視覺和味覺的多重享受!

店家資訊

螞蟻覓什

粉絲團 : 螞蟻覓什 FB

電話 : 0909-800-593

地址：台中市后里區成功路201號

營業時間：11:30-22:00(週一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/