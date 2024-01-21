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台北萬華-[町‧如固咖啡 CHO café] 西門站5分鐘近紅樓，文青風格老屋綠意繚繞，豐富豆單與美味提拉米蘇，冠軍烘豆師與咖啡師聯手打造專業職人咖啡廳

2024-01-21 23:38:37 Elisa 人氣：106
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窩客好文

Elisa

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：町‧如固咖啡 CHO café
phone02-23121123
place台北市萬華區昆明街113號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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畢業後很少再跑西門町一帶

最近西區重新熱鬧起來也多了更多有趣的咖啡廳

町如固Cho Cafe就位在町記憶旅店同一棟老宅的一樓

門口有著垂吊的枝條與盆栽綠意滿滿

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一進入店內即可看到非常多樣的咖啡豆與濾掛包

乃至各種杯盤周邊商品等販售

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復古風格的室內洋溢著一種懷舊的爵士氛圍

可能因為旅店緣故也有不少外國觀光客人

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透著歷史痕跡的紅磚牆非常有情懷

過往也許作為壁爐使用的內凹空間如今成了展示圖書與擺設的小空間

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螢光燈漾著綠光很時尚感

跟一旁展示的古早機械道具形成強烈對比

町如固咖啡由冠軍烘豆師咖啡師經營

可以看到很專業的咖啡風味輪解說介紹

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地板雖然鋪上了水泥但巧妙保留了整排四方格的精緻骨董花磚

上方覆蓋了透明玻璃保護磁磚本身不受損又能讓客人好好欣賞

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點餐櫃檯以深淺色木板拼接有點樹幹年輪的感覺

溫暖的黃光讓整體空間很舒服放鬆

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越過櫃台後後方有更多的空間令人驚喜

長桌的高腳椅座位區帶有歐風古典裝飾風格

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玻璃門後是我個人最喜歡的用餐區域

窗門關閉後可以完全當作獨立包廂使用

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感覺以前可能是作為倉庫使用的區域留下老宅原本的磚牆

天花板垂下五彩繽紛的乾燥花束非常夢幻

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菜單提供許多咖啡跟茶飲

食物更是豐富除了輕食也有午餐正餐跟甜點

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單品豆子的款項更是豐富

不愧是有專業烘豆師跟咖啡師坐鎮的咖啡廳

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蛋糕品項以櫃台展示的立牌為準

不定期還會有期間限定的季節甜點

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冰滴咖啡 TWD180

每天供應的單品冰滴豆款不定

這次剛好有一款我最喜歡的厭氧處理

產自宏都拉斯瑪塔扎諾的日曬淺焙

每杯單品咖啡都會附上一張很詳細的豆款跟沖煮法說明以及感官表現圖非常專業

上桌時是很像可樂瓶的玻璃瓶裝

搭配盛滿冰塊的圓錐杯很有質感

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可以自行調整飲用的份量倒入杯裝

隨著冰塊融化的多寡決定咖啡的濃淡

有著爽口的發酵酒香與果酸感

帶著清新花香很好喝

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提拉米蘇 TWD100

町如固的提拉米蘇大小差不多是5x5公分的正方形

份量很適合作為正餐後享用

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咖啡香氣濃郁但酒味偏淡整體偏甜

手指餅乾跟cream cheese比例剛好沒有失衡

個人很喜歡冰淇淋的口感

小可惜只有內餡有一小部分凍到有點冰沙感

 

町如固的單品咖啡有多種選擇

更是少數冰滴咖啡還一次提供超過一款豆子選項的店家

食物價格也不會太高

是個蠻適合聚會聊天的好地點

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/01/22

花費: TWD280(冰滴+提拉米蘇各1)

町‧如固咖啡 CHO café

FB粉絲團/IG

11:00-19:00

公休日: 週三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人平日150元/假日250元

多元支付: 可 (LINE PAY、信用卡、全支付)

可否訂位: 可

地址:  108 台北市萬華區昆明街113號

電話: 02-2312-1123


檢視較大的地圖

 

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