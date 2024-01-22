旅遊復甦一放假就想出去玩！不管兩天一夜輕旅行，或長途飛行到地球另一端！都需要一咖實用行李箱，市面行李箱超多選擇，要怎麼選才適合自己，桃園這間行李箱專賣店，供應商是北部最大行李箱批發商，每個行李箱都附保固書，可享「一年保固、十年保修」服務保證，有喜歡適合的立刻帶走～

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黑箱作業行李箱專賣店 在哪？

黑箱作業行李箱桃園有二間分店，一間在桃園市慈光路上，另一間是林口龜山機捷A7店，兩間都是全年無休，臨時想買行李箱來這就對了，捷運A7店距離體育大學捷運步行約8分鐘，開車也方便旁邊有停車格，也有收費停車場～

【黑箱作業行李箱專賣店 捷運A7店】

行李箱一年保固、十年保修服務

一咖行李箱一用就是好幾年！網路上買看不到實體商品、摸不到材質，也無法推看看好不好推，為了避免爭議，很多人會到實體店面買較保險，也不會因為行李箱損壞，還要花時間找原廠維修~

行李箱都有保固卡「一年保固、十年保修服務」

如何挑選適合的行李箱？

常出國或出差朋友！對行李箱都小有研究，行李箱有多種尺吋、材質與功能，就看自己需求是什麼，不同旅行有不同尺吋行李箱，我個人挑行李箱條件：耐用、輕量好推、外觀，有什麼需求都能詢問店員，就能挑到適合自己的行李箱～

20吋 (可登機)：輕旅行、出差洽公使用

24吋～26吋：適合1~2人，三天兩夜短旅行

28吋（2~3人)：出國旅遊7天以上

店內好多種行李箱任君挑選！有20吋登機箱、廉價航空行李箱、胖胖箱、科技感外觀旅行箱、超輕量行李箱….等，有選擇障礙的朋友，可以先聽專業店員介紹再決定～

萬國通路．美國旅行者

現場也有幾個知名品牌，像是Samsonite、American Tourister美國旅行者，還有台灣之光“萬國行李箱”～

外觀充滿科技感20吋登機箱也好看！出國七天以上適合胖胖箱，現場顏色都很齊全～

前開式行李箱 三種尺寸

前開式行李箱很多人推薦！PC材質耐冷、耐熱、耐用，一般行李箱都需要躺平，想打開行李箱要預留空間，前開式行李箱就沒有這個問題，保持直立就能打開取出物品，行李箱有20吋、24吋、28吋～

8色行李箱：深海藍、天空藍、耀眼黃、玫瑰金、女神粉、青綠、質感灰、羅蘭紫

▲ 24吋前開式行李箱

▲ 20吋前開式行李箱（可登機）

前開式行李箱真的很方便！20吋登機箱很適合1~2天出差使用，這款還有設置筆電空間，即使在狹小機艙也能取出筆電使用～

行李箱外型都很像！為了不要拿錯，都會幫行李箱穿上彈力保護套或掛上行李掛牌，買點有花樣的行李箱，像是塗鴉滿版、卡通人物，就不用怕隨時撞箱～

卡夢紋行李箱

這款卡夢紋行李箱很熱銷！整個行李箱採ABS+PC材質，外觀低調，表層防刮防磨耐用，標配TSA海關鎖，加上360度靜音萬向輪與煞車。

行李箱顏色：永恆純白色、深邃深藍色、全新拿鐵色

店員一示範才知道！拉桿旁有隱藏杯架與手機架，有杯架真的很加分，我去哪都習慣來杯飲料，有這功能就不用一手拖行李箱，一手還要拿手搖飲～我真的很怕打翻～

網紅款胖胖箱

店員還介紹這款網紅胖胖箱！顏色好繽紛都是馬卡龍色，四邊是金屬防撞護角設計，行李箱中間也有隱藏式背架，除了胖胖箱基本大容量，兩邊還有設置多功能收納袋，而且都是防水夾層喔～

店員還教我們買行李箱，可以現場旋轉推拉看看，感受一下輪子的靈活度！

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改成全開式行李箱，我拿取物品方便多了！拍照需要的燈光腳架設備袋，拉鍊一開就能拿走，不用像之前一樣還要喬一個大空間～

這款行李箱挺輕！底部是360度靜音萬向輪，加上三段式拉桿，可依照個人需求調整高度。

1:9前開式行李箱

前開式行李箱25吋！以美觀來講簡約耐看！

PC材質高韌性有彈性，行李箱輕不會沈重，國際通用TSA海關鎖，至少55個國家出入境可快速開啟檢查；加上雙層鏈齒加固防爆式拉鏈，即使行李箱拋摔出去，也不用擔心行李箱爆開，可減少行李箱損壞～

這大小泡溫泉也可以！

躺平放長凳、直立都方便。

2天一夜小旅行！冬天厚毛衣、大衣放進去都不是問題！盥洗化粧包與脫鞋也能輕鬆放進去，中間還有空隙可以放貼身衣物，最上層我還能放筆電與設備包～

行李箱蓋邊有扣環！兩邊一壓彈扣解開就能平放，中間拉鍊有加大設計，可增加15%空間～

行李箱分隔收納袋也很重要！像是行動電源、充電線、襪子、貼身衣物、襪子都能放進去～

右邊的隔間拉鍊袋！這大小可放平板，我放帽子也剛剛好～

*黑箱作業行李箱桃園有2間分店！門市行李箱選擇多，可以摸看看材質、推看看輪子，聽專業店員介紹，就能找到適合自己的行李箱，每個行李箱皆附贈保固卡「一年保固，十年保修」，前開式行李箱對我來講很方便，趁年前優惠趕快來找自己的行李箱～

黑箱作業行李箱「一年保固 十年保修」

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黑箱作業行李箱專賣店 資訊

【黑箱作業行李箱專賣店 捷運A7店】

【黑箱作業行李箱專賣店 慈光店】

地址：桃園市桃園區慈光街156號

聯絡電話：03-3177050

營業時間：11:00-21:00

交通資訊

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