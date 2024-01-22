南投美食 | 愛娣越南美食 CP值超高的在地人氣料理

愛娣越南美食是南投在地人很推薦的越式料理，高cp值兼具美味，用餐時間常一位難求。這天嚐到一碗大份量的現煮牛肉河粉，竟然只要100元？！雞肉木瓜絲及越南法國麵包，也都令人滿意！

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南投埔里越南料理推薦 愛娣越南美食

每年都會安排來到南投一兩次的旅遊，除了日月潭魚池之外，最常逗留的地方就是埔里了！這天我們來到家樂福對面的愛娣越南美食，是在地人推薦的，加上我們也喜愛越式料理的清爽，所以在去逛埔里夜市前，還特地來吃晚餐。

愛娣越南美食分兩個時段營業，下午有休息，晚餐從傍晚4點營業一路開到7點，這天我們抵達大約6點多，不過稍晚來的客人，就有些餐點已經完售了！

埔里超人氣餐廳 愛娣越南美食

本來以為門口沒排隊，可能並沒有當地人說的那麼熱門。誰知我們進門後只剩一桌，是剛收拾出來的空桌。幾乎是座無虛席的愛娣越南美食，果真是超人氣餐廳啊！

很少見到小吃店是有低消限制的，可見愛娣越南美食週六日及連續假日是一位難求的。

愛娣越南美食精心熬製的湯頭，真的很美味，可惜並沒有加湯的服務，另外尖峰時間也無法加點，可見生意真的是相當地忙碌，才會訂出這些規則。

冰箱內有許多小菜，但就比較偏台式口味。

愛娣越南美食 菜單Menu價目表

有牛、雞、鴨肉、什錦、豬腳、豬肉及餛飩等主食，還能搭配河粉、冬粉、米粉、米苔目、板條、QQ粉、泡麵、廣東麵、米線及雞蛋麵等，這樣的排列組合發展出非常多的選擇，然後重點在於每一碗都只要100元！

除了湯麵之外，也有涼拌的火腿板條、米線及多達5種口味的木瓜絲。當然也可以不加主食的湯品。

愛娣越南美食 涼拌雞肉木瓜絲 $100

這道菜一上桌，簡直傻眼，會不會太大盤，而且只要100元！

每張桌上都有這樣的調味料、生辣椒、辣椒醬及檸檬汁。

我們愛酸一點的滋味，於是在木瓜絲淋上了少許檸檬汁。

另外又加了不少辣椒。底層的木瓜絲非常新鮮且脆口。上層雞肉絲給得很實在，加上蒜酥、碎堅果，還有九層塔、魚露和檸檬的調味，口感及滋味都很棒。

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愛娣越南美食 豬腳盤 $60

一般我們常吃滷豬腳，要吃到白灼豬腳，很考驗功夫，畢竟難免會有腥味。

這白灼豬腳真的煮得很好，不僅沒腥味，而且入口軟Q有勁，一份60元份量也很多。

愛娣越南美食 牛肉湯河粉 $100

記得這樣的牛肉湯河粉，之前在百貨公司底下的美食街，一碗要價近200元。份量差不多，但愛娣越南美食的價格直接只要一半，這cp值真的很高。

據知這河粉湯頭是用整隻鴨和蔬菜熬的喔！避掉許多台灣人不吃牛，還有穆斯林不吃豬肉，這樣兼顧每個族群，還蠻貼心的！重點這個湯很鮮甜，雖然不能續，但因為很大碗，所以還是可以喝得很開心！

河粉保有軟Q，吸滿湯汁，令人漱漱地吸個不停。

生牛肉稍微燙過，保有粉嫰感，加上洋蔥、蔥花、九層塔，真的很不錯吃。

來吃越南料理，怎能錯過越南法國麵包呢？

愛娣越南美食 越南法國麵包 $80

越南麵包雖然80元不算便宜，但超大一捲，還貼心切成兩半，以袋子盛裝，方便食用。

麵包內餡給料塞得滿滿的，每一口都咬得到料。

當然還要加上我們愛的辣椒醬，味道很豐富，尤其最愛烤得酥香的麵包，咬下去咔滋的聲響很悅耳！

愛娣越南美食整體來說不僅價格親民，份量大，味道上也很不錯！來埔里想吃點不一樣的異國料理，蠻推薦愛娣越南美食的喔！只是生意真的很好，大家盡量避開尖峰時間來，但也不要太晚來，否則很多餐點會提前賣完喔！

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愛娣越南美食 店家資訊

FB粉絲專頁：愛娣越南美食

地址：南投縣埔里鎮信義路1016號

電話：04 9291 0467

營業時間：11:00–14:30 16:00–19:00

（週一公休，臨時公休請見粉專公告）

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