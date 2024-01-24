「蔣老爹麵食」是一間創立將近50年的麵食館，在台北飄香數十年也累積不少人氣，目前有三間店面加一間常溫自取店，從牛肉麵、水餃、乾麵到滷味都有，讓顧客不只可以在店裡吃的開心，還能帶回家自行調理，將如此美好的味道傳承在大家的嘴中。這次來到忠孝新生店，旁邊就是光華商場跟三創生活園區，可以說是隱藏在巷弄中的美食，才剛走近就能聞到牛肉湯的香味不斷飄出，真的是不來上一碗會過意不去啊~

餐廳資訊

蔣老爹麵食館 名稱 : 蔣老爹麵食館(忠孝新生店)

電話 : (02)2358-2128

地址 : 台北市中正區臨沂街3巷19號

營業時間 : 週一~週日 11:30-21:00

官方網站 : 蔣老爹麵食館

粉絲專頁 : 蔣老爹麵食館

從捷運忠孝新生站1號出口步行2分鐘就可抵達，店面的位置就在忠孝國小後面巷弄裡

餐廳環境

店門口旁的菜單上面有寫到創立於民國66年

廚房的位置在外面，旁邊還有一排吧台長桌，不過主要都是等外帶的客人為主

內用的空間是走復古風，桌子都是採用小張正方型的，整體的空間適中不算大

牆上有以前傳統電影的宣傳圖跟傳統三合院巷弄的照片，都是代表這間店走過50年點點滴滴的過程

除了照片回憶外還有餐點的圖片，看到每一碗的料這麼豐富就想趕緊來上一碗

從門口進來右前方的角落是餐具以及醬料區，櫃子中還有擺放各式外帶調理包

基本的滷味醬料都有提供可以依照個人需求取用

菜單

菜單主要分為水餃類、牛肉麵類、乾麵類跟熱湯類，以價格來看都算滿經濟實惠的

滷味的部分在櫃台結帳時額外算，單一價格來說都不算貴而且種類豐富

下方的透明簾子拉開後直接夾想要吃的滷味，再拿到櫃台一起結帳就可以

餐點介紹

這次點了三樣餐點加三種滷味，湯的部分都是用不鏽鋼碗裝，好處就是不會燙手

三樣滷味分別是「貢丸」、「海帶」跟「豆干」

豆干是三塊一份，輕輕沾點醬油就很有味道，嘴中會散發出豆香味

海帶的口感有咬勁，不是那種滷到太過軟爛的類型

貢丸吃起來Q彈紮實，不過肉香比想像中稍微淡一點

第一碗是「牛肉湯餃」，餃子的部分是高麗菜餃7顆

高麗菜餃每一顆都非常飽滿，餃皮是屬於稍微偏厚的類型

一口咬下裡面的高麗菜跟肉餡非常多，裡面的湯汁多要小心燙口

牛肉湯頭喝起來味道十分濃郁但又不會死鹹，適量的青菜又能中和掉些許的油膩感

第二碗是「怪味餃(7顆)」，名字取的非常特別，整碗的重點就是上面淋的特調醬

餃子使用的也是高麗菜餃，怪味醬吃起來酸甜中帶點鹹，是一股熟悉卻又想不起來的味道，不過搭配水餃吃起來非常對味!

第三碗是「牛霸王牛肉麵」，一端上來看到超大一條牛肋條就知道為甚麼會叫「牛霸王」了

麵條是採用家常麵，吃起來Q勁十足，搭配湯頭大口吸麵非常過癮

牛肉湯跟湯餃一樣喝起來清爽又濃郁，牛肉香都完整的融入到湯頭裡

接著是主角「牛肋條」，這是我第一次吃牛肉麵裡面有這麼大塊的牛肋條

一碗裡面有兩大條，一條是肉質的部分比較多，另一條是有帶筋跟油脂較多

但相同的地方都是燉煮到非常軟嫩，輕輕一咬就能咬斷即便是帶筋的也一樣，在嘴中咀嚼的過程中牛肉香不斷充斥口腔，這是再來上一口牛肉湯簡直完美~

結語

品嚐完後每樣餐點都讓我印象深刻，水餃飽滿紮實搭配怪味醬有種說不出的奇特美味，牛肉麵的牛肋條一口一口吃下十分過癮，牛肉湯香濃又帶點清爽，可以吃的出老闆在湯頭跟食材的用心，相信第二代老闆也是將初代老闆的美味傳承下來，在競爭激烈的牛肉麵市場能夠佔有一席之地絕對不簡單，而且還有外帶包讓客人在家也能隨時品嚐這般好味道。