「蔣老爹麵食」是一間創立將近50年的麵食館，在台北飄香數十年也累積不少人氣，目前有三間店面加一間常溫自取店，從牛肉麵、水餃、乾麵到滷味都有，讓顧客不只可以在店裡吃的開心，還能帶回家自行調理，將如此美好的味道傳承在大家的嘴中。這次來到忠孝新生店，旁邊就是光華商場跟三創生活園區，可以說是隱藏在巷弄中的美食，才剛走近就能聞到牛肉湯的香味不斷飄出，真的是不來上一碗會過意不去啊~
餐廳資訊
蔣老爹麵食館名稱 : 蔣老爹麵食館(忠孝新生店)
電話 : (02)2358-2128
地址 : 台北市中正區臨沂街3巷19號
營業時間 : 週一~週日 11:30-21:00
官方網站 : 蔣老爹麵食館
粉絲專頁 : 蔣老爹麵食館
從捷運忠孝新生站1號出口步行2分鐘就可抵達，店面的位置就在忠孝國小後面巷弄裡
餐廳環境
店門口旁的菜單上面有寫到創立於民國66年
廚房的位置在外面，旁邊還有一排吧台長桌，不過主要都是等外帶的客人為主
內用的空間是走復古風，桌子都是採用小張正方型的，整體的空間適中不算大
牆上有以前傳統電影的宣傳圖跟傳統三合院巷弄的照片，都是代表這間店走過50年點點滴滴的過程
除了照片回憶外還有餐點的圖片，看到每一碗的料這麼豐富就想趕緊來上一碗
從門口進來右前方的角落是餐具以及醬料區，櫃子中還有擺放各式外帶調理包
基本的滷味醬料都有提供可以依照個人需求取用
菜單
菜單主要分為水餃類、牛肉麵類、乾麵類跟熱湯類，以價格來看都算滿經濟實惠的
滷味的部分在櫃台結帳時額外算，單一價格來說都不算貴而且種類豐富
下方的透明簾子拉開後直接夾想要吃的滷味，再拿到櫃台一起結帳就可以
餐點介紹
這次點了三樣餐點加三種滷味，湯的部分都是用不鏽鋼碗裝，好處就是不會燙手
三樣滷味分別是「貢丸」、「海帶」跟「豆干」
豆干是三塊一份，輕輕沾點醬油就很有味道，嘴中會散發出豆香味
海帶的口感有咬勁，不是那種滷到太過軟爛的類型
貢丸吃起來Q彈紮實，不過肉香比想像中稍微淡一點
第一碗是「牛肉湯餃」，餃子的部分是高麗菜餃7顆
高麗菜餃每一顆都非常飽滿，餃皮是屬於稍微偏厚的類型
一口咬下裡面的高麗菜跟肉餡非常多，裡面的湯汁多要小心燙口
牛肉湯頭喝起來味道十分濃郁但又不會死鹹，適量的青菜又能中和掉些許的油膩感
第二碗是「怪味餃(7顆)」，名字取的非常特別，整碗的重點就是上面淋的特調醬
餃子使用的也是高麗菜餃，怪味醬吃起來酸甜中帶點鹹，是一股熟悉卻又想不起來的味道，不過搭配水餃吃起來非常對味!
第三碗是「牛霸王牛肉麵」，一端上來看到超大一條牛肋條就知道為甚麼會叫「牛霸王」了
麵條是採用家常麵，吃起來Q勁十足，搭配湯頭大口吸麵非常過癮
牛肉湯跟湯餃一樣喝起來清爽又濃郁，牛肉香都完整的融入到湯頭裡
接著是主角「牛肋條」，這是我第一次吃牛肉麵裡面有這麼大塊的牛肋條
一碗裡面有兩大條，一條是肉質的部分比較多，另一條是有帶筋跟油脂較多
但相同的地方都是燉煮到非常軟嫩，輕輕一咬就能咬斷即便是帶筋的也一樣，在嘴中咀嚼的過程中牛肉香不斷充斥口腔，這是再來上一口牛肉湯簡直完美~
結語
品嚐完後每樣餐點都讓我印象深刻，水餃飽滿紮實搭配怪味醬有種說不出的奇特美味，牛肉麵的牛肋條一口一口吃下十分過癮，牛肉湯香濃又帶點清爽，可以吃的出老闆在湯頭跟食材的用心，相信第二代老闆也是將初代老闆的美味傳承下來，在競爭激烈的牛肉麵市場能夠佔有一席之地絕對不簡單，而且還有外帶包讓客人在家也能隨時品嚐這般好味道。
餐廳資訊名稱 : 蔣老爹麵食館(忠孝新生店)
電話 : (02)2358-2128
地址 : 台北市中正區臨沂街3巷19號
營業時間 : 週一~週日 11:30-21:00
官方網站 : 蔣老爹麵食館
粉絲專頁 : 蔣老爹麵食館