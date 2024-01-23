草莓控準備衝一波啦！台中人氣麵包店小山之丘推出草莓季囉，三款絕美草莓麵包，採用新鮮草莓入料，原價75元，現在出示Line官方好友證明即可享甜莓價55元，挑戰全台草莓麵包最低價

小山之丘台中旗艦店位置

小山之丘目前台中共有四間分店，分別位在台中南區、西屯、北區及豐原，糖糖這次是來到位在台中北區中清路的小山之丘台中旗艦店，近中國醫藥大學、中正公園，轉角間店面看起來還蠻大一間的

小山之丘台中旗艦店環境

小山之丘台中旗艦店的裝潢超有質感，整體以白色系為主，空間寬敞舒適，燈光明亮，讓人逛起來不會有壓迫感

麵包種類非常多，每天新鮮現烤出爐，想要品項多一點，建議下午兩、三點來，剛好是麵包出爐的時間

小山之丘的一大亮點，就是全店只要是38元的品項，任選三個只要100元，讓你隨便搭，買越多越划算

如果你跟糖糖一樣超愛吃菠蘿麵包，那你一定不能錯過小山之丘的菠蘿麵包系列，除了晨曦山菠包，還有黑金流沙菠蘿、山菠芋見泥、山菠拔絲芋泥及紅麴拔絲芋泥

還有現在夯到不行的千層吐司，在小山之丘也買的到

小山之丘台中旗艦店除了販售新鮮現烤出爐的麵包外，後方還有設置一區伴手禮，讓你不必飛日本，在小山之丘也可以買到日本人氣零食及伴手禮

小山之丘的招牌牛奶棒，製作過程超療癒，原本是長條形狀，下烤爐時將長條狀旋轉成螺旋狀，烤完後就變成了牛奶棒的形狀，是不是很神奇阿

小山之丘草莓季商品

想要當草莓富翁，來小山之丘就對啦，三款絕美草莓麵包，採用新鮮草莓入料，現在出示Line官方好友證明即可享甜莓價55元

微戀圓舞曲 75元

最近爆紅的圓可頌，在小山之丘也買的到，以原味圓可頌為基底，擠上香濃卡士達醬，搭配與小農合作的豐香草莓，美美的微戀圓舞曲就完成囉，香酥脆口的圓可頌，除了迷人奶香，還多了楓糖的香甜，搭配香濃卡士達醬及香甜草莓，層次超豐富

微戀菠菠 75元

將小山之丘的晨曦山菠包，加入香濃卡士達醬及豐香草莓點綴，香酥的菠蘿麵包，伴隨著迷人奶香味，交織著卡士達的香濃及草莓的香甜滋味，讓人一吃就愛上

微戀の金 75元

將大人小孩都喜愛的現烤牛奶棒，加入卡士達及飽滿香甜的豐香草莓，不僅畫面超美，也是三款草莓中糖糖最愛的一款，口感香酥綿密，除了迷人奶香味，還帶有楓糖的香甜，搭配香濃卡士達醬及新鮮草莓，好吃不甜膩

蒜蒜圓可頌 38元（任選三個100元）

想要來點鹹香麵包，推薦小山之丘這款蒜蒜圓可頌，口感香酥脆口，一入口就能感受到濃濃的蒜香味

抹茶水蜜桃司康 38元（任選三個100元）

沒想到在麵包店也可以買到司康，重點是價格超甜，一塊只要38元，任選3個只要100元，小山之丘的抹茶水蜜糖司康，選用日本抹茶，搭配水蜜桃乾，口感紮實，伴隨著淡雅的抹茶香氣，吃起來不會乾乾的，不時還會蹦出水蜜桃的香甜滋味

山裡咖啡 38元（任選三個100元）

愛吃咖啡麵包的朋友，在小山之丘也買的到，上頭採用墨西哥醬，內餡還添加了鹹奶油，讓香酥的麵包，除了濃濃的咖啡香外，還多了迷人鹹香

黑金流沙菠蘿 55元

這款黑金流沙菠蘿也太邪惡啦！光是黑皮的外表就超吸睛，烤熱之後裡頭的巧克力是會大爆漿的！帶苦甜風味，香濃不甜膩，跟糖糖一樣喜歡吃苦甜風味巧克力的朋友，這款必買

小山之丘不僅品項多樣化，價格更是親民，38元品項麵包任選三個只要100元，還有草莓季限定推出的草莓系列麵包，原價75元，現在出示Line官方好友證明即可享甜莓價55元，另外於小山之丘豐原店、台中旗艦店及台北西門店，凡消費40元以上，即可以優惠價15元購買義大利特級咖啡唷