厚食火鍋有著全白色的小屋在三民路上居然是賣火鍋，「厚食」取自客家話的好吃，真是超可愛~冬季限定推出國人喜愛的燒酒雞、燒酒蝦，全酒料理還能欣賞桌邊火焰秀超浮誇，店內海鮮水姑娘、波士頓龍蝦都是活體飼養，冷藏肉品現點現切，多種火鍋料都是店內手工製作，文青的外表下新鮮度與細節兼顧，價格在新竹來說也不會太高，是適合日常就能享用的火鍋美食。

厚食火鍋

地址 : 新竹市東區三民路86號

電話 : 03-5353737

時間 : 11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 23:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61552313881042

活動 :

GOOGLE 5星評論即贈奶茶一杯

Instagram 限時動態打卡標註 @厚食火鍋 送特大活蛤蜊10顆

12/15 ~ 12/25 聖誕刮刮樂 :

滿$500刮刮樂1張、$1000刮刮樂2張以此類推

頭獎 : 活體波士頓龍蝦(7~800g) 1名

二獎 : 活體水姑娘龍蝦(450g) 1名

二獎 : A5和牛紐約客(180g) 1名

三獎 : A5和牛肩頰里肌 3名

還有近100項獎項詳見粉專活動說明

位置停車資訊

厚食火鍋位於三民路上，靠近東大路中央公園、經濟部標準檢驗局這一側，白色小屋坐落綠意盎然的公園街道旁，視覺上相當愜意舒服；現在恰逢巨城、新竹SOGO百貨周年慶，用餐時間來用餐也可以省去人擠人的等待時間。

停車可停三民路停車場靠近巨城這一端，東大路停車場也不算遠。

環境介紹

白色獨棟建築從外到內呈現一片雪白明亮，乾淨一致的風格，即便是入門的候位區也都感到舒適放鬆，店內可分為兩個區域，室內區以清水模結合網美桌，四人桌搭配簡約的北歐燈飾相當溫馨；包廂區真的超美，落地玻璃窗景觀三民路的林蔭大道，木質椅子顯有溫度質感，雖然是網美系的桌椅，但可以感覺得出來選用很用心呈現高級感，不是廉價的跟風。

從外面看進來的一側是不是很美呢

厚食火鍋菜單

厚食火鍋不僅僅是網美店，後台可是真正的大廚整備餐點，肉品現點現切，海鮮還是從養殖缸新鮮撈起不是冷凍肉品，櫃台標示水姑娘、波士頓龍蝦、麵包蟹等海鮮當日時價透明，居然有這麼認真的網美店你有看過嗎?

醬料是火鍋的靈魂，上桌就會附上大廚招牌調醬，醬油以料理紅酒、鰹魚以及柴魚片現場熬煮，大量的蘿蔔泥香甜再附上蒜泥搭配，是淡雅再多些酸甜的日式風味，沾附肉品很對味，附上蔥、蒜、辣椒三色自己調配成喜好的口味，吃完可以再續加；介紹時也會特別說明，若有素醬、白醋、沙茶醬或胡麻醬需求，也都可以跟店員索取喔。

燒酒雞 $560

冬季限定燒酒系列，現在有燒酒雞、燒酒蝦兩種，各有全酒、半酒兩種選擇，喜歡酒香多一些可以和我一樣點全酒，不只香氣更濃郁，還有桌邊的火焰秀欣賞，網美氛圍還有桌邊特技誰能拒絕呢?

中藥包熬煮的湯頭清甜，沒有不適應的中藥味，多煮一會更有枸杞、紅棗的甜香；選用肉質超好的雞腿肉，先用老薑、麻油翻炒爆香，上桌後再自行下鍋熬煮，雞肉金黃入味，一吃真的是軟嫩醇香得令人驚艷；這鍋已經被我列入冬日的口袋名單了。

燒酒雞加湯有兩種，可以加高湯，也可以單點米酒(300ml/$50)入鍋。

會額外附上椒鹽，和雞肉絕配就是這個味。

燒酒雞同樣附有菜盤，高麗菜、娃娃菜都很鮮脆可口，玉米建議下一般鍋底，貢丸、番茄還有一尾蝦子；最特殊莫過香菇，這麼大一朵居然還只是一半的大小，兩盤組起來才是完整尺寸。

海鮮總匯/蒜頭蛤蜊 $880

現在火鍋不少湯底都要加價，相對之下友善不少，有蔬菜昆布、川味麻辣、蒜頭蛤蜊、韓式泡菜四種免費湯底，也歡迎素食朋友用餐，可以點特製的素食鍋($280)。我們選了蒜頭蛤蜊湯底搭配海鮮，湯底用的蛤蜊和海鮮總匯的等級相同，個頭不小且飽滿多汁，加上蒜頭熬煮，每一口湯都是滿滿蛤蜊清甜滋味；附餐選了生雞蛋與王子麵，餘有白飯、細冬粉、烏龍麵可選。

海鮮總匯有大草蝦、中卷、鱸魚片、大蛤蜊和北海道大干貝組成，草蝦這麼大一隻，廚房開背、去腸泥處理不僅待會好剝也讓熟度快速均勻，蝦肉肥厚飽滿超彈牙；涮上鱸魚肉不僅口感鮮美，魚皮綿口附有膠質；中卷用可愛復古的小米篩盛裝，具有鮮甜海味還是來自海洋的蛋白質；有兩顆大干貝屬生食等級，目測是有2S的尺寸，等級高口感甚好。

波士頓龍蝦 $1480

不是使用熟凍或是冷藏龍蝦，波士頓龍蝦新鮮進貨在廚房自有養缸飼養，海鮮想要好吃新鮮就是的口感保證！廚房處理好上桌，蝦鉗都有特別處理方式煮熟食用，蝦身採用橫切上桌，這個方式讓同桌好友都能一起享用；蝦肉肉質緊實有彈性，肉汁又香又甜，蝦頭還可以放到鍋底一起熬湯增加風味。

黑豚豬頸肉 半份 $98

美國無骨牛小排 半份 $228

肉品現點現切，而且還有貼心的半份販售，這對每種都可以吃吃看的女孩們相當貼心，不同肉品搭配也不會覺得膩；豬頸肉選自台灣黑豬，口感最為脆口的黃金六兩俗稱松坂肉，櫻花般的肉色很是高級，半份的份量不少，現點現切非常新鮮，川燙過後肉質白皙入口盈香相當喜歡，涮燒酒雞鍋也很不錯。

美國無骨牛小排肉油花分布均勻，每片牛小排都有不錯的厚度，入口多汁香軟適中相當美味。

阿叔自製麻辣鴨血 $120

店員介紹時推薦必點，麻辣鴨血中藥味香不會濃郁過頭，辣度留在喉嚨上在慢慢消去，入口有甘味感，鴨血口感水嫩，若是點川味麻辣還可以直接入湯熬煮更添風味。

手工千張牛肉餛飩 $78

手工墨魚磚 $99

火鍋料推薦手工千張餛飩，內餡是牛肉修整的餘下肉品處理手工包成內餡，不只費工也是綠色生態的環保表現，千張薄、帶點韌性，肉感紮實多汁有著口感豐富。

墨魚磚又稱黑金磚，剛上桌還誤以為是豬血糕，花枝漿包裹墨魚肉塊口感滿足，口感和味道都相當好的鮮甜滋味。

香水椰子水 $120

香醇奶茶 $90

套餐有附上紅茶飲品，我們是額外加點飲料，香醇奶茶有著港式奶茶的絲滑口感，香水椰子是泰國品種的椰子有著特殊香氣，火鍋配餐清涼消暑還吃得到柔軟果肉。

潔白的外表容易讓厚食火鍋掛上網美餐廳，但整體品嘗下來會覺得這是一家希望把樣樣作到最好火鍋店，不論是空間的舒適、對於素食者的友善、生猛海鮮活體飼養，即便是醬料也是大廚熬製調醬，桌邊燒酒雞火焰秀，可說是細節無處不在，有機會非常推薦品嘗。

營業時間地址

厚食火鍋

地址 : 新竹市東區三民路86號

電話 : 03-5353737

時間 : 11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 23:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61552313881042

活動 :

GOOGLE 5星評論即贈奶茶一杯

Instagram 限時動態打卡標註 @厚食火鍋 送特大活蛤蜊10顆

12/15 ~ 12/25 聖誕刮刮樂 :

滿$500刮刮樂1張、$1000刮刮樂2張以此類推

頭獎 : 活體波士頓龍蝦(7~800g) 1名

二獎 : 活體水姑娘龍蝦(450g) 1名

二獎 : A5和牛紐約客(180g) 1名

三獎 : A5和牛肩頰里肌 3名

還有近100項獎項詳見粉專活動說明